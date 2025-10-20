Những món càng ăn nhiều ruột càng sạch, tiêu hóa khỏe

Một số thực phẩm như dưa bắp cải, kim chi, sữa chua giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt tốt cho đường ruột.

Các món ăn lên men như dưa bắp cải, kim chi là lựa chọn lành mạnh giúp hỗ trợ đường ruột hiệu quả. Ảnh: Mashed.

Đường ruột khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa, miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Biết nên ăn gì có thể giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh toàn diện.

Dưới đây là một số thực phổ biến, rẻ tiền lại rất có lợi cho đường ruột và một số loại cần tránh, theo Very Well Health.

Sữa chua nhiều lợi khuẩn, tốt cho đường ruột

Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn sống giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Ăn sữa chua thường xuyên có thể làm giảm đầy hơi và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Điều này là do sữa chua chứa các chủng Lactobacillus và Bifidobacterium - 2 lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm táo bón và đầy hơi. Tốt nhất là chọn loại không đường để tránh hấp thụ lượng đường dư thừa.

Kefir tốt cho tiêu hóa

Kefir là loại sữa lên men chứa nhiều loại men vi sinh, cung cấp nhiều chủng loại hơn sữa chua. Nó thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh và hỗ trợ hệ miễn dịch. Thực phẩm này chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi, magie và vitamin B12, là bổ sung hoàn hảo cho các loại đồ uống hoặc sinh tố.

Dưa bắp cải và kim chi - giàu lợi khuẩn

Dưa bắp cải là loại bắp cải lên men giàu lợi khuẩn và chất xơ, nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Nó có thể cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và mang lại lợi ích chống oxy hóa. Dưa bắp cải cũng cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm.

Trong khi đó, loại thực phẩm muối chua khác là kim chi - món rau lên men cay nồng của Hàn Quốc - chứa nhiều lợi khuẩn và prebiotic. Quá trình lên men cũng giúp tăng cường vitamin và chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch. Món ăn này thúc đẩy sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột, đồng thời giàu vitamin A, C, K và các hợp chất chống viêm từ quá trình lên men.

Trái cây và rau củ giàu chất xơ

Trái cây và rau quả như táo, chuối, măng tây và bông cải xanh đóng vai trò như prebiotic, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa đều đặn và sức khỏe đường ruột lâu dài. Chất xơ prebiotic nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, giúp duy trì nhu động ruột đều đặn và giảm viêm ruột theo thời gian.

Đồ ăn chiên rán có thể gây khó tiêu, tăng nguy cơ viêm ruột do chứa nhiều chất béo không lành mạnh. Ảnh: India Food Network.

Một số thực phẩm cần tránh

Trong khi đó, một số loại thực phẩm có thể ảnh hưởng tiêu cực, làm thay đổi sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Chúng bao gồm:

- Thực phẩm chế biến: Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa chất phụ gia, chất bảo quản và đường tinh luyện có thể gây rối loạn hệ vi sinh đường ruột. Theo thời gian, những thực phẩm này góp phần gây viêm và các vấn đề tiêu hóa. Chúng nuôi dưỡng vi khuẩn có hại trong đường ruột, thường ít chất xơ và làm tăng tình trạng viêm ở niêm mạc ruột.

- Chất tạo ngọt nhân tạo: Chất tạo ngọt nhân tạo, thường có trong nước ngọt ăn kiêng và các sản phẩm không đường, ảnh hưởng tiêu cực đến vi khuẩn đường ruột. Chúng có thể làm suy yếu quá trình chuyển hóa glucose, góp phần gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, gây đầy hơi hoặc chướng bụng ở những người nhạy cảm.

- Thực phẩm chiên: Thực phẩm chiên rán và nhiều dầu mỡ chứa nhiều chất béo không lành mạnh, dẫn đến khó tiêu hóa và có thể gây kích ứng niêm mạc ruột. Ăn thường xuyên góp phần gây viêm và khó tiêu.

- Thịt đỏ và thịt chế biến: Ăn nhiều thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn ảnh hưởng tiêu cực đến vi khuẩn đường ruột và thúc đẩy tình trạng viêm vì những món ăn này thường chứa chất phụ gia và bảo quản.

- Rượu bia: Uống quá nhiều rượu có thể gây tổn thương niêm mạc ruột và làm giảm số lượng vi khuẩn có lợi. Điều này dẫn đến các vấn đề tiêu hóa và nguy cơ hội chứng rò rỉ ruột.

Đường ruột không chỉ đảm nhiệm vai trò tiêu hóa thức ăn mà còn là “hàng rào miễn dịch” quan trọng bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và virus. Khi hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng, lớp niêm mạc ruột bị tổn thương hoặc nhu động ruột rối loạn, khả năng đề kháng của cơ thể cũng suy giảm đáng kể.

Đây là thời điểm các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, kiết lỵ, viêm ruột hay nhiễm khuẩn đường tiêu hóa dễ dàng tấn công - thường do các vi khuẩn như E.coli, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae hoặc Clostridium difficile gây ra. Những tác nhân này có thể khiến người bệnh mất nước nhanh, rối loạn hấp thu, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.