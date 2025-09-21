Những người chưa từng tập thể thao cũng đang bắt đầu chạy bộ

Chạy bộ tiếp tục thành trào lưu của giới trẻ vì rẻ, dễ tham gia và gắn kết cộng đồng, từ các câu lạc bộ địa phương đến những giải marathon kỷ lục.

Chạy bộ bắt đầu trở thành xu hướng thể thao thịnh hành từ năm 2023-2024. Ảnh: CBC.

Mỗi tối thứ tư, hàng trăm bạn trẻ ở độ tuổi 20-30 lại cùng nhau chạy xuyên qua trung tâm Calgary, Canada trong một hoạt động do Câu lạc bộ Offline Wellness tổ chức. Dù không coi mình là “runner”, Nina Hill (26 tuổi, cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật, đồng sáng lập câu lạc bộ) cho biết: “Đây đơn giản chỉ là cách vui vẻ để ra ngoài, tạm rời màn hình và kết nối với mọi người”.

Nhóm ra đời hồi tháng 4/2024, rồi nhanh chóng thu hút gần 300 người mỗi tối hè. Nhiều thành viên mới làm quen với chạy bộ, coi đây là cơ hội vừa rèn sức khỏe vừa mở rộng bạn bè.

Kenedi Klein (25 tuổi), vốn quen tập gym, chia sẻ:“Tôi không thích cardio, nhưng không khí tích cực ở đây khiến tôi thay đổi, thậm chí mong chờ đến thứ 4 hàng tuần”.

Sự bùng nổ trong giới trẻ

Chạy bộ vốn là thú vui lâu đời, nhưng hiện trở thành trào lưu mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ. Từ Toronto đến Vancouver ở Canada cho tới New York (Mỹ) hay các thành phố ở Australia, các giải marathon liên tiếp phá kỷ lục số người tham gia. Calgary Marathon vừa qua ghi nhận lượng runner đông nhất trong một thập kỷ. Athletics Ontario cho biết số đăng ký giải chạy đường bộ ở tỉnh này đã tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Running Room - hệ thống tổ chức giải chạy lớn tại Canada, nhóm 20-30 tuổi là đối tượng tăng trưởng nhanh nhất. Ứng dụng Strava cũng cho biết phần lớn người dùng mới thuộc Gen Z, kể cả những người từng không hào hứng với tập luyện thể thao. Trên TikTok, hashtag #running có tới 3,9 triệu bài đăng, với nhiều video coi việc hoàn thành bán marathon như một “dấu mốc tuổi 25”, tương tự kết hôn hay sinh con.

Nina Hill, người sáng lập Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe ngoại tuyến, trong buổi họp đặc biệt của nhóm chạy bộ. Ảnh: CBC.

Thăng trầm của môn chạy bộ

Thật khó tin rằng vài chục năm trước, chạy bộ chưa từng phổ biến như vậy. Thập niên 1960, HLV Bill Bowerman của Đại học Oregon lần đầu giới thiệu “jogging” đến người Mỹ sau chuyến đi New Zealand. Ông đồng tác giả cuốn The Joggers Manual, khẳng định bất kỳ ai cũng có thể chạy bộ để khỏe mạnh.

Đến thập niên 1970, chạy bộ trở thành một trào lưu kỳ lạ nhưng hấp dẫn, được truyền hình CBC đưa tin. Thập niên 1980, John Stanton sáng lập Running Room ở Edmonton, mở các khóa “tập chạy từ con số 0”, đưa hàng trăm nghìn người đến với môn thể thao này.

Sang đầu những năm 2000, chạy bộ tiếp tục phát triển, nhưng đến thập niên 2010 bắt đầu chững lại, trước khi bùng nổ trở lại sau đại dịch. Khi phòng gym và hồ bơi đóng cửa, nhiều người tìm đến chạy bộ và duy trì thói quen cho đến nay.

Giá rẻ, dễ tiếp cận và cộng đồng

Chạy bộ hấp dẫn không chỉ bởi lợi ích sức khỏe mà còn vì tính cộng đồng. Sau thời gian dài mắc kẹt trong nhà vì dịch, nhiều người khao khát gặp gỡ, giao lưu. Các câu lạc bộ chạy ngày càng đa dạng, dễ dàng tìm được nhóm phù hợp.

Ngoài cạnh tranh thể thao, chạy bộ còn mang tính cộng đồng cao, giúp gắn kết những người tham gia. Ảnh: NBC.

Sheryl Preston, đại diện Athletics Ontario, khẳng định: “Tinh thần cốt lõi của chạy bộ là cộng đồng. Nó không phải về thành tích mà là cùng chia sẻ trải nghiệm với những người có chung sở thích”.

Một ưu điểm lớn khác: chi phí thấp. Dù có thể chi hàng trăm đô la cho giày chạy “xịn”, bạn cũng có thể bắt đầu chỉ với đôi sneaker cũ và chiếc áo thun. “Nhiều người nghĩ đơn giản: chạy bộ chỉ cần một đôi giày, không cần thẻ hội viên phòng gym”, John Kokkoros (28 tuổi), thủ lĩnh nhóm chạy tốc độ trung bình của Offline Wellness Club, nói.