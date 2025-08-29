Những người có nguy cơ cao mắc COPD

Ngoài hút thuốc lá, nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mạn tính bao gồm người có tiền sử hen suyễn, tiếp xúc thường xuyên với tác nhân có hại từ môi trường bên ngoài.

Những người tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc lá có nguy cơ cao mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Ảnh: Baamboozle.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là rối loạn phổi dai dẳng gây cản trở hô hấp bình thường, có thể khiến người bệnh rất mệt mỏi. Những hoạt động thường ngày như đi chợ hay rửa bát đĩa đôi khi có thể vắt kiệt năng lượng, khiến người bệnh mất đi thời gian với bạn bè và những hoạt động từng yêu thích.

Theo Hiệp hội Phổi Mỹ (ALA), bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh COPD; nhưng những người từ 40 tuổi trở lên, người hiện tại hoặc đã từng hút thuốc đều có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Vì vậy, COPD thường được gọi là "bệnh của người hút thuốc".

Tuy nhiên, cứ 4 người mắc COPD thì có 1 người chưa từng hút thuốc. Khói thuốc lá, ô nhiễm không khí, tiếp xúc với bụi, khói và hóa chất tại nơi làm việc, và một tình trạng di truyền gọi là thiếu hụt alpha-1 antitrypsin (AATD) cũng là nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây COPD.

Các yếu tố nguy cơ khác có thể bao gồm:

Tiền sử nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em

Tiếp xúc với khói từ bếp đốt than hoặc củi

Tiếp xúc với khói thuốc lá

Tiền sử gia đình mắc COPD

Những người có tiền sử bệnh hen suyễn

Những người có phổi kém phát triển

Những người từ 40 tuổi trở lên vì chức năng phổi suy giảm theo tuổi tác

Mặc dù những nguyên nhân và yếu tố nguy cơ này có thể làm tăng nguy cơ mắc COPD, người sống trong điều kiện nghèo đói và sống ở vùng nông thôn có nhiều khả năng mắc COPD hơn.

Ngoài việc hút thuốc, một số lý do làm tăng nguy cơ mắc COPD có thể bao gồm tiếp xúc với các chất ô nhiễm trong nhà và ngoài trời, phơi nhiễm nghề nghiệp và thiếu tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nếu bạn lo lắng về nguy cơ mắc bệnh COPD, bạn có thể thực hiện các bước để giảm nguy cơ mắc bệnh, bao gồm:

Bỏ thuốc lá vĩnh viễn

Tránh tiếp xúc với khói thuốc lá

Cập nhật lịch tiêm chủng Covid-19, cúm và viêm phổi. Tiêm chủng giúp bảo vệ khỏi các loại virus đường hô hấp có thể gây tổn thương lâu dài cho phổi

Những người thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất, bụi và khói tại nơi làm việc, hãy sử dụng thiết bị bảo hộ thích hợp và tham gia khóa đào tạo an toàn.

Nếu là người có nguy cơ cao mắc COPD, bạn nên chú ý và đi kiểm tra thường xuyên. Bạn càng được chẩn đoán mắc COPD sớm, việc điều trị càng sớm. Đừng bỏ qua các triệu chứng và đợi đến khi ho hoặc khó thở khiến bạn không thể làm những việc mình thích.

COPD là bệnh phổi tiến triển, nghĩa là bệnh sẽ nặng hơn theo thời gian. Khi bệnh nặng hơn, các triệu chứng có thể trở nên rõ rệt và nghiêm trọng.