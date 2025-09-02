Những nụ hôn vội sau lễ diễu binh lịch sử

Tại công viên Thống Nhất sau lễ diễu binh, các chiến sĩ mừng rỡ khi gặp người yêu, rồi bịn rịn lúc chia tay. Các cặp đôi động viên, nắm tay thật chặt, trao nhau nụ hôn vội trước khi các đoàn xe chở chiến sĩ rời điểm tập kết. Ảnh: Linh Huỳnh.

Diễm Quỳnh (Ninh Bình) xúc động khi chứng kiến bạn trai là chiến sĩ Trần Tuấn Khanh thuộc khối Sĩ quan cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, ốm đau trong quá trình tập luyện. Còn với Khanh, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là giữa biển người chen kín xem diễu binh, anh vẫn tìm thấy Quỳnh. Khanh chia sẻ: "Chúng tôi đã yêu nhau được 6 năm, yêu xa một năm. Trên hành trình quân ngũ, niềm may mắn lớn nhất của tôi là luôn có cô ấy đứng phía sau, lặng lẽ ủng hộ và làm điểm tựa vững chắc". Ảnh: Linh Huỳnh.

Bén duyên từ các buổi sinh hoạt chung tại CLB, cặp đôi "chị ơi anh yêu em" - Minh Phương (sinh năm 2003, Hà Nội) và Tuấn Minh (sinh năm 2004), chiến sĩ thuộc khối Hậu cần kỹ thuật Công an Nhân dân, đã có những giây phút gặp lại, hỏi thăm nhau sau lễ. Trong giai đoạn đầu yêu xa, bạn gái thường ghé tham chiến sĩ Minh 2-3 lần mỗi tuần, mang theo những món quà nhỏ và lời nhắn nhủ động viên. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bà Lương Thị Bích đứng ngóng cháu là Lê Viết Tùng, thuộc khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc rất lâu. Tuổi cao, sức yếu, bà Bích không thể cất tiếng gọi mà chỉ cố vẫy tay liên hồi, mong cháu kịp nhận ra. Từ chiều tối 1/9, bà đã lặn lội ra Hà Nội để chờ gặp cháu. “Đã lâu lắm rồi không gặp nó, gầy và đen đi nhiều”, bà Bích nghẹn ngào. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bà Lương Thị Hằng (Thanh Hóa), mẹ của chiến sĩ Dương Tiến Quang thuộc khối Sĩ quan Cảnh sát nhân dân, có mặt từ hơn 3h sáng để chờ gặp con. Khoảnh khắc tay bắt mặt mừng sau thời gian dài xa cách, bà nghẹn ngào khi thấy con gầy và đen đi nhiều. “Tôi thấy thương và nhớ con lắm”, bà Hằng xúc động. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bà Nguyễn Thị Lan - mẹ của chiến sĩ Lê Đức Thắng thuộc khối Tác chiến không gian mạng - hạnh phúc gặp lại con trai. Chiến sĩ Thắng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, sợ không gặp được mẹ nên chạy khắp nơi nhờ điện thoại mọi người xung quanh để gọi cho mẹ. Bồi hồi xúc động, bà Lan chia sẻ: "Trong chuyến thăm này, tôi đã mua socola tặng con vì Thắng rất thích món này từ nhỏ . Ngày 4/9 bạn về Đà Nẵng, gia đình sẽ làm một bữa cơm ngon và bất ngờ cho bạn, trong đó chắc chắn sẽ có món thịt kho tàu mà Thắng thích". Ảnh: Ngọc Bích.

Giữa dòng người tấp nập tại Sân vận động Quần Ngựa, gia đình chị Huệ đã lặn lội từ Cao Bằng xuống Hà Nội, có mặt từ 18h hôm trước để chờ giây phút gặp đồng chí Vũ Xuân Báu - Khối trưởng khối Sĩ quan Lục quân. Đi cùng gia đình còn có bé Ngọc Trân, mới 7 tháng tuổi. Trong cái nắng oi ả, cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra vỏn vẹn vài phút, nhưng đủ để bé Trân được nằm gọn trong vòng tay người cha. Chị Lan - vợ đồng chí Báu - nghẹn ngào nói: “Từ khi mang thai đến lúc sinh nở, anh không thường xuyên ở bên, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn tủi. Hơn hết, tôi cảm thấy rất tự hào vì chồng đã được góp sức mình trong hai ngày lễ trọng đại của dân tộc". Ảnh: Trần Hiền.

Gia đình chiến sĩ Vũ Bá Mạnh thuộc Khối Sĩ quan Lục quân, gồm mẹ, dì, chị gái và các cháu đã có mặt tại Sân vận động Quần Ngựa từ 6h sáng để chờ gặp anh. Tính cả thời gian nhập ngũ và tham gia nhiệm vụ A80, tròn 18 tháng Mạnh chưa về thăm nhà. Trong suốt quãng thời gian ấy, gia đình chỉ có 2 lần lên Ba Vì thăm anh trong lúc luyện tập. Hôm nay, sau hơn một năm xa cách, các cháu nhỏ mới được gặp lại cậu. Bé mặc bộ trang phục gìn giữ hòa bình được người thân bế qua hàng rào để Mạnh ôm chặt vào lòng, dù chỉ trong ít phút ngắn ngủi. Ảnh: Trần Hiền.

Anh Lê Lương Sơn (đơn vị công tác tại TP.HCM) có mặt tại Sân vận động Quần Ngựa để chúc mừng vợ là chiến sĩ khối nữ Biệt động Phạm Thị Hoài. Sáng nay, anh quyết định chọn điểm cuối cùng, nơi vợ kết thúc phần nhiệm vụ, để trao bó hoa tươi đã chuẩn bị sẵn và cùng chụp tấm hình kỷ niệm. “Mình luôn cố gắng là chỗ dựa tinh thần cho vợ. Cùng ngành nên mình hiểu sự vất vả, nhất là khi cô ấy là phụ nữ. Dù vậy, cả hai đều rất tự hào, dành cho nhau sự trân trọng và động viên để vợ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, anh Sơn tự hào nói. Ảnh: Trần Hiền.

Trong giây phút hội ngộ ngắn ngủi, gia đình và người yêu chiến sĩ đã kịp động viên, hỏi thăm và trao cho nhau những vòng tay ôm thay nỗi nhớ đã lâu không gặp. Đối với các chiến sĩ, hậu phương không chỉ là niềm tự hào mà còn lại chỗ dựa vững chắc để các anh hoàn thành những nhiệm vụ lớn lao phía trước. Ảnh: Linh Huỳnh.

Hàng trăm nghệ sĩ bồi hồi, xúc động khi họ vừa hoàn thành Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) thiêng liêng.

Quảng trường Ba Đình khoác lên mình bầu không khí rộn ràng khi các khối diễu binh, diễu hành sẵn sàng cho sự kiện hào hùng của dân tộc sáng 2/9.

