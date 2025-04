Những 'quả trứng phục sinh' bất ngờ trên xe mà ít ai biết

Là một người đam mê các bộ phim viễn tưởng, Elon Musk đã sở hữu chiếc Lotus Esprit phiên bản tàu ngầm từng xuất hiện trong bộ phim James Bond 007 "The Spy Who Loved Me". Ông thậm chí còn mang hình ảnh này lên chiếc Tesla Model S trong mục cài đặt hệ thống treo, kết hợp cùng một Easter Egg khác là tiểu thuyết "Hai vạn dặm dưới biển" của Jules Verne.