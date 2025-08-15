Những quán cà phê chênh vênh mùa mưa, sạt lở rình rập ở Đà Lạt

Sau vụ sạt lở làm 2 người chết khi đang ngồi uống cà phê vào chiều 12/8 tại quán cà phê Tây Hồ, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười có văn bản chỉ đạo trong đó yêu cầu kiên quyết đình chỉ thi công đối với các công trình có nguy cơ gây mất an toàn nằm trên sườn dốc, mái ta luy âm/dương cao có nguy cơ sạt trượt, sạt lở cao.

Vụ tai nạn tại quán cà phê Tây Hồ cũng khiến nhiều người lo lắng về sự mất an toàn trong công trình hàng quán nằm cheo leo trên các đỉnh đồi núi có độ dốc cao tại Đà Lạt. Ghi nhận của phóng viên, vào sáng 14/8 tại các con hẻm trên cung đường Hùng Vương (phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có rất nhiều quán cà phê thu hút giới trẻ check-in nằm cheo leo trên lưng đồi núi. Có những quán còn nguyên màu đỏ quạch của đất vừa được đào bới để xây dựng công trình. Nhiều quán cà phê được dựng chồng lên nhau và nằm chênh vênh trên một ngọn đồi hoàn toàn trống trải. Đất ở đây được san gạt và chia thành nhiều thớt nhỏ, hẹp bên dưới là vực sâu.

Đường vào những quán cà phê "chill" nổi tiếng trong một con hẻm đường Hùng Vương gần nơi xảy ra vụ sạt lở taluy làm chết 2 người đang uống cà phê. Ở đây, đường chật chội nằm sát bên cạnh những khu nhà kính lừng lững mọc trên đỉnh đồi. Mỗi khi mưa xuống, toàn bộ nước sẽ trút hết xuống những con đường và các quán ở đây rất nguy hiểm.

Đường đi vào những quán cà phê view đồi núi như Dốc Thị, Thênh Thang, Nhà Bên Rừng xuất hiện nhiều đoạn sạt lở dốc, mương cống ngay sát khu vực quán nhìn rất nguy hiểm.

Những quầy, quán mọc sâu dưới chân đồi là điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, những nơi này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Cách Tiệm cà phê Tây Hồ, nơi xảy ra sạt lở taluy làm chết 2 người không xa là những quán cà phê nằm sát nhau, được xây dựng trên triền đất có độ dốc cao, rất nguy hiểm.

Một khu có nhiều quán cà phê, ăn uống nổi tiếng trên đường Hùng Vương với nhiều công trình nằm sâu trên sườn đồi cạnh những nhà kính của người dân.

Một mảng taluy dương bị sạt, ngay bên cạnh là các công trình hàng, quán mọc lên phía trên.

Tại đường Hoàng Hoa Thám, quán cà phê, quán ăn cũng mọc lên khá nhiều ngay khu vực taluy nằm chênh vênh trên đồi. Mùa mưa, khu vực này xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Một khu gồm nhiều quán cà phê, ăn uống, homestay ngay đường Hùng Vương nằm ở vị trí có độ dốc cao với chằng chịt những thớt đất được san gạt trơ trọi khiến nhiều người ái ngại mỗi khi mưa lớn kéo dài.

