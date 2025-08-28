Những siêu lừa khoác áo đại gia

Những năm gần đây, lực lượng chức năng liên tục cảnh báo về một chiêu trò quen thuộc của các đối tượng lừa đảo, khoác lên mình chiếc "vỏ bọc xa hoa".

Các đối tượng xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh doanh nhân thành đạt, đi xe sang, ở biệt thự triệu USD, thường xuyên đi du lịch hạng sang hay làm từ thiện rầm rộ.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đó lại là những màn kịch tinh vi nhằm đánh lừa lòng tin của người khác để trục lợi.

Lấy hào nhoáng che thủ đoạn đen tối

Mạng xã hội ngày càng trở thành mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng lừa đảo tận dụng để xây dựng hình ảnh cá nhân, đánh bóng tên tuổi bằng cách khoe cuộc sống hào nhoáng, xa hoa, sự thành công để tạo dựng hình ảnh đáng tin cậy. Khi người khác tin rằng "họ đã giàu thì chắc không cần lừa", nạn nhân dễ dàng sập bẫy. Nhiều vụ án cho thấy, kẻ lừa đảo thậm chí thuê xe sang, mượn đồng hồ, quần áo hàng hiệu để chụp ảnh sống ảo, rồi đăng tải lên mạng xã hội như một cách "chứng minh năng lực tài chính".

Một chiêu trò khác là làm từ thiện rầm rộ. Thực chất, đó là số tiền "lấy của người trước trả cho người sau" trong các phi vụ đa cấp, huy động vốn trái phép. Việc phát quà từ thiện, quyên góp ồn ào chính là để tạo dựng uy tín, khiến nhiều người lầm tưởng rằng đây là những "doanh nhân có tâm".

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền có quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa).

Vỏ bọc xa hoa của “doanh nhân trẻ” Quang Trường Diamond.

Để hợp thức hóa hành vi phạm tội và tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, tuyển dụng hàng chục người Việt với nhiều vai trò khác nhau. Đường dây này lôi kéo hàng trăm đối tượng trong và ngoài nước tham gia. Thủ đoạn chính là lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs trên mạng xã hội, đăng quảng cáo tuyển "cộng tác viên xem video online để kiếm tiền tại nhà". Đối tượng mà chúng nhắm đến chủ yếu là phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành, đánh vào tâm lý "việc nhẹ lương cao" để lừa dụ tham gia.

Sau khi nạn nhân tin tưởng, chúng yêu cầu nộp "tiền đặt cọc" hay "phí giao dịch" rồi chiếm đoạt toàn bộ. Từ năm 2023 đến nay, đường dây đã lừa hàng nghìn người, thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Để rửa tiền và che giấu hành vi, Tùng cùng đồng bọn lập, mua nhiều tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân và công ty "ma" trên khắp cả nước. Số tiền chiếm đoạt được chúng chuyển khoản nhiều vòng, liên kết với đối tượng trong và ngoài nước nhằm hợp pháp hóa qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Trong số các nghi phạm vừa bị bắt giữ, có một cái tên khá quen thuộc với cư dân mạng. Đó chính là Nguyễn Quang Trường (tức Quang Trường Diamond hay Quang Trường Jewelry). Trường nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh một doanh nhân trẻ thành đạt, được nhiều người ngưỡng mộ vì câu chuyện "làm giàu từ hai bàn tay trắng" hay "con nhà nghèo vượt khó", sở hữu cửa hàng buôn bán kim cương lớn cùng một loạt siêu xe với cuộc sống xa hoa, sang chảnh.

Trước khi bị bắt, Trường thường xuất hiện bên chiếc Lamborghini Urus 22 tỷ, sở hữu cả một chiếc Mercedes s450 Luxury và một chiếc Porsche Panamera Executive. Ngoài ra, đối tượng này không ngại khoe sở hữu các tài sản giá trị khác như đồng hồ Patek Philippe, Richard Mille, Rolex...

Thực chất, Trường nằm trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ của ông trùm Nguyễn Thanh Tùng, giữ vai trò là kẻ rửa tiền. Tất cả hình ảnh lung linh trên mạng của gã thanh niên này được xây dựng đều chỉ với mục đích chiếm lòng tin để lừa đảo.

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của các bị hại do Nguyễn Duy Thoại (sinh năm1995, trú tại phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng) cầm đầu. Theo đó, tháng 8/2024, Thoại đã liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm "dự án" tiền điện tử (USDT) trên sàn BO giao dịch tiền ảo có tên “Toptrade1” sau đó tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu là “binance.com” để làm trung gian chuyển tiền giữa các đối tượng và nhà đầu tư. Thoại đã rủ rê lôi kéo 8 đối tượng còn lại góp tiền cùng tham gia “dự án” (mục đích để có trách nhiệm hơn trong quá trình lừa đảo các nhà đầu tư).

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Nguyễn Duy Thoại cầm đầu.

Hàng ngày, Thoại và các đối tượng thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook và Livetream trực tiếp trên TikTok kêu gọi nhà đầu tư tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết "lợi nhuận siêu khủng" cho các nhà đầu tư.

Nhóm đối tượng thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khóa siêu xe hạng sang… (Thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình) dùng nhiều hình ảnh, clip giả mạo đầu tư thắng và nhận lãi với số lượng tiền lớn, lập các tài khoản giả tự nhắn tin với nhau để tạo hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ) nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền vào sàn tiền ảo của các đối tượng cho đến khi bị hại không còn khả năng về kinh tế sẽ chặn liên hệ.

Đáng chú ý, khi các nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là những thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt.

Trong thời gian ngắn các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo. Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn của các đối tượng đến thời điểm bắt giữ lên đến 100.000.000 USD T (tương đương với hơn 2.600 tỷ đồng ).

Xa hoa giả tạo - cái bẫy tâm lý tinh vi

Trường hợp của Quang Trường Diamond hay Duy Thoại cũng khiến nhiều người nhớ đến những tên tuổi khác cũng thường "phông bạt" cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội, nhờ đó hấp dẫn được những người "ngưỡng mộ", đạt sự tin tưởng cao và từ đó thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cùng một số tội danh khác.

Nổi tiếng nhất có lẽ là "trùm" buôn siêu xe Phan Công Khanh. Trước khi bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Phan Công Khanh cũng nổi tiếng với lối sống xa hoa. Tuy chỉ sinh năm 1994 tại Bến Tre nhưng trong giới siêu xe, Phan Công Khanh là một cái tên cũng thuộc dạng "có số, có má" ở phía Nam. Anh ta thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân bên cạnh những chiếc siêu xe giá trị, rồi có những chia sẻ về việc sử dụng, cầm lái hay hành trình siêu xe với người nổi tiếng.

Không những vậy, Phan Công Khanh còn là một dân buôn "khét tiếng" của làng siêu xe khi anh ta thường xuyên đưa về Việt Nam nhiều mẫu xe thuộc hàng hiếm, độc lạ và "có một không hai" của các thương hiệu nổi tiếng: Bentley, Rolls-Royce hay Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche...

Đồng thời, Khanh cũng là chủ của showroom siêu xe lớn và có tiếng ở TP.HCM với tên gọi K-Super. Thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, trang cá nhân hay ngoài đời thực với những hình ảnh sang chảnh cùng siêu xe, Phan Công Khanh nhanh chóng trở thành Idol của giới trẻ.

Trước khi bị bắt, Phan Công Khanh thường xuyên khoe siêu xe trên mạng xã hội.

Những hình ảnh xuất hiện của Khanh luôn thu hút được nhiều lượt like, bình luận trên mạng xã hội vì luôn gắn với những món đồ hàng hiệu, chiếc siêu xe bóng bẩy và đắt tiền. Không chỉ vậy, Phan Công Khanh còn có một mối quan hệ khá thân thiết với những người nổi tiếng, cầu thủ bóng đá, giới siêu giàu…

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy phần lớn những chiếc xe mà Khanh dùng để khoe mẽ trên mạng xã hội thực chất không đứng tên Khanh. Đằng sau đó là chuỗi hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, do làm ăn thua lỗ và cần tiền trả nợ, Khanh đã cùng đồng phạm dàn dựng kế hoạch lừa đảo. Khi khách nhờ bán xe hộ, Khanh đã lừa lấy giấy tờ sau đó mang xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Không kém cạnh, Lê Văn Hải (sinh năm 1995) - chủ loạt kênh Gia đình Hải Sen thường xuyên chia sẻ cuộc sống dư dả. Trong các clip đăng tải, hai vợ chồng sống trong căn nhà bề thế tại Ninh Bình, liên tục lên đời xe hơi. Clip Lê Văn Hải bắt trend khi nhận xe sang từng nhận được hàng triệu lượt xem.

Nhắc đến Hải Sen, người ta lại nhớ đến màn đá gót chân thể hiện đẳng cấp, thu hút hàng triệu view. Không chỉ khoe nhà, khoe xe, vợ chồng Hải còn đăng clip khoe đi làm từ thiện. Tuy nhiên, người này hiện đã bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giam để điều tra về hành vi buôn bán các loại mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, Hải Phòng), quản lý cấp cao trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước bị Công an Bắc Ninh triệt phá đầu năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm của dư luận. Ngoài nhiệm vụ phiên dịch cho đối tượng cầm đầu người nước ngoài, thì công việc chính của Trang là xây dựng, chỉnh sửa kịch bản lừa đảo sao cho phù hợp với tâm lý và thực tế mà người dân đang gặp phải.

Trong mắt bạn bè, Huyền Trang là một người tài giỏi, biết tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, từng theo học tại một trường đại học đào tạo ngôn ngữ tốp đầu Hà Nội.

Trước khi bị bắt, Huyền Trang thường khoe cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội khiến bao bạn bè cùng trang lứa ngỡ ngàng. Nữ quản lý thậm chí có trong tay nhiều sổ đỏ và những căn hộ cao cấp view cả thành phố.

Trên trang cá nhân, Trang cũng không ngại cập nhật hình ảnh đầy gợi cảm của mình, thể hiện hình ảnh một hotgirl xinh đẹp độc lập, tự do tài chính, là "phú bà" của chính mình. Chỉ đến khi Huyền Trang hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để về quê ăn Tết, bị các cán bộ trinh sát bắt giữ, lúc này nhiều người mới ngã ngửa về cuộc sống thật của Huyền Trang.

Hay gần đây nhất, thông tin Ngô Thị Thêu hay "Madam Ngo" (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ trong đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ do Mr Pips và Lê Khắc Ngọ cầm đầu) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ, thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Trong mắt hàng xóm tại khu chung cư cao cấp Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Hà Nội), vợ chồng Ngô Thị Thêu là một cặp đôi sang trọng, sống khá lặng lẽ sau cánh cửa căn hộ trị giá nhiều tỷ đồng. Sự thật chỉ hé lộ khi Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo nghìn tỷ này.

Có thể thấy thủ đoạn tinh vi của các "ông bà trùm" lừa đảo là thường xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, nhà đầu tư mát tay, hoặc người đi làm từ thiện hào phóng. Họ biết cách đánh trúng tâm lý đám đông: nhiều người ngưỡng mộ sự giàu sang và tin vào những tấm gương "làm giàu từ hai bàn tay trắng". Nhiều nạn nhân vì ngưỡng mộ mà sa vào cạm bẫy, đầu tư tiền bạc hoặc đặt niềm tin tuyệt đối vào những dự án "trong mơ".

Điểm chung của những kẻ lừa đảo này là sử dụng chính sự tin tưởng của nạn nhân để trục lợi. Chúng khoác áo doanh nhân, mạnh thường quân, thậm chí là "người của công chúng" để hợp thức hóa các phi vụ. Hàng trăm, hàng nghìn người trở thành nạn nhân, mất sạch tiền bạc tích cóp, gia đình tan vỡ, cuộc sống rơi vào bế tắc. Không chỉ dừng lại ở thiệt hại vật chất, nhiều nạn nhân còn bị tổn thương tâm lý nặng nề khi phát hiện ra rằng mình bị chính những "thần tượng" lừa dối.

Những vỏ bọc xa hoa chưa bao giờ là thước đo cho sự tử tế và uy tín. Người dân cần tỉnh táo trước những lời hứa hẹn "lợi nhuận khủng", "đầu tư không rủi ro". Trước khi gửi gắm tiền bạc, hãy kiểm chứng thông tin, tìm hiểu rõ pháp lý dự án, tránh chạy theo đám đông hay hào quang bề ngoài. Bài học nhãn tiền từ những vụ án lừa đảo đình đám là lời nhắc nhở: đằng sau ánh đèn xa hoa có thể là một chân dung tội phạm, khoác áo doanh nhân để giăng bẫy cộng đồng.