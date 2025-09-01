Những tân sinh viên đặc biệt trong mùa tựu trường

Trong mùa nhập học năm nay, giữa hàng nghìn tân sinh viên vừa rời ghế phổ thông, có những gương mặt đặc biệt đã vượt qua rào cản tuổi tác, ngoại hình và hoàn cảnh để tiếp tục viết tiếp ước mơ học tập.

Chị Mừng đến trường làm thủ tục nhập học và chính thức trở thành tân sinh viên ngành Thú y, Đại học Công nghệ TP.HCM. Ảnh: N.T./Báo Tin tức.

Với quyết tâm theo đuổi đam mê, nhiều phụ nữ ở độ tuổi 40-60 vẫn quyết tâm trở lại giảng đường đại học. Họ nhập học không chỉ để thực hiện ước mơ cá nhân, mà còn mong muốn truyền cảm hứng cho con cái và cộng đồng.

Các mẹ trở lại giảng đường, theo đuổi đam mê

Từng tốt nghiệp ngành Kế toán từ năm 2007, chị Phan Thị Mừng (41 tuổi, phường Thảo Điền, TP.HCM) đã có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc bên chồng và hai con trai.

Thế nhưng, ước mơ trở thành bác sĩ thú y vẫn luôn cháy bỏng trong chị. Với sự động viên của gia đình, chị quyết định xét tuyển học bạ vào ngành Thú y tại Đại học Công nghệ TP.HCM.

Nhận được thông báo trúng tuyển, cả gia đình chị Mừng vỡ òa trong niềm vui.

“Tới trường nhập học, tôi vừa phấn khởi vừa lo lắng. Vui vì cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ trở thành sinh viên ngành Thú y, lo vì sợ tuổi tác khiến mình khó bắt kịp các bạn trẻ”, chị Mừng chia sẻ.

Chị Mừng cho biết thêm trước khi nộp hồ sơ, chị đã tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo và nhận được sự ủng hộ hết mình từ chồng con.

“Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian vừa học vừa chăm sóc gia đình. Ngoài việc theo đuổi đam mê, tôi muốn làm gương cho các con thấy giá trị của sự nỗ lực trong học tập”, chị Mừng trải lòng.

Cũng với quyết tâm học tập ở tuổi ngoài 50, chị Trương Thị Phương Khanh (52 tuổi, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) và con gái cùng trở thành tân sinh viên ngành Tâm lý học tại HUTECH.

Chị Khanh cho biết con gái chị từng gặp những vấn đề tâm lý cần đến sự can thiệp từ khi còn nhỏ. Suốt nhiều năm, chị kiên nhẫn đồng hành để con vượt qua khó khăn, trưởng thành và con gái chị cũng đã tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

“Từ trải nghiệm của gia đình, hai mẹ con mong muốn lan tỏa sự thấu hiểu, chia sẻ đến nhiều gia đình khác để mỗi đứa trẻ đều được nâng niu và hỗ trợ đúng cách. Vì vậy, chúng tôi chọn học ngành Tâm lý để tiếp cận tri thức khoa học và phương pháp chuẩn mực”, chị Khanh nói.

Theo chị, quyết định trở lại giảng đường ở tuổi 52 không dễ dàng, nhưng mỗi bài giảng và trải nghiệm sẽ là hành trang quý báu để mẹ con chị có thể giúp đỡ thêm nhiều gia đình.

Chị Phương Khanh trở thành tân sinh viên ngành Tâm lý học ở tuổi 52 và trở thành bạn học của con gái. Ảnh: N.T./Báo Tin tức.

Vượt qua khiếm khuyết để chạm tới ước mơ

Hình ảnh em Nguyễn Thành Quốc An (quê Lâm Đồng) nhỏ bé nhưng đầy nghị lực trong ngày nhập học ngành Quản trị sự kiện tại Đại học Công nghệ TP.HCM đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt.

Quốc An sinh ra với khuyết tật teo tứ chi, cao chỉ khoảng 1,4 m, việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày với An là một thử thách không nhỏ. Thế nhưng, suốt những năm phổ thông, em luôn nỗ lực học tập, rèn luyện như bạn bè cùng trang lứa và ấp ủ giấc mơ được tham gia thế giới sân khấu, sự kiện.

Chia sẻ về lựa chọn ngành Quản trị sự kiện, Quốc An cho biết: “Em biết sẽ có nhiều thử thách, nhưng nếu để khuyết tật quyết định tương lai thì sẽ không bao giờ chạm được ước mơ. Em muốn học tập, tham gia thực tập và hòa nhập vào các câu lạc bộ, đặc biệt là âm nhạc và sân khấu”.

Quốc An đã tự học chơi trống và mong muốn học thêm nhiều loại nhạc cụ khác.

“Âm nhạc và sân khấu không chỉ là sở thích, mà còn là động lực để em sống lạc quan hơn”, Quốc An bộc bạch.

Niềm vui càng nhân đôi khi An nhận được học bổng 25% học phí cùng 5 triệu đồng ưu đãi nhập học sớm. Khoản hỗ trợ này không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm động lực để em vững tin theo đuổi ước mơ.

“Học bổng giúp em có thêm quyết tâm. Em muốn chứng minh rằng dù cơ thể nhỏ bé, em vẫn có thể thực hiện những điều mình mơ ước”, Quốc An chia sẻ.

Niềm vui càng nhân đôi khi An nhận được học bổng 25% học phí cùng 5 triệu đồng ưu đãi nhập học sớm. Ảnh: Báo Tin tức.

Giống như Quốc An, ngày nhập học và trở thành tân sinh viên là khoảnh khắc đầy hạnh phúc đối với em Nguyễn Anh Quân và dì ruột, người đã chăm sóc và đồng hành cùng em từ khi mới 2 tuổi.

Quân sinh ra đã bị khiếm thính, hiếu động, không bao giờ ngồi yên một chỗ và khả năng ghi nhớ hạn chế so với bạn bè cùng trang lứa. Nhờ tình thương và sự đồng hành của dì ruột cùng thầy cô, Quân từng bước hòa nhập, phát triển đam mê thể thao và trở thành một chàng trai đầy nghị lực.

Niềm vui càng nhân đôi khi Quân nhận được thông tin trúng tuyển ngành Quản lý Thể dục thể thao cùng học bổng của Đại học Công nghệ.HCM. Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng em, mà còn của những người luôn yêu thương và đồng hành cùng em suốt nhiều năm qua.

“Em mong muốn có nghề nghiệp để tự lo cho bản thân, không muốn trở thành gánh nặng cho dì, đồng thời báo đáp công ơn nuôi dưỡng của dì và những người đã giúp đỡ em. Qua một lần tiếp xúc với đội ngũ tư vấn của trường, em biết trường có chính sách học bổng phù hợp và ngành học em yêu thích, nên đã đăng ký xét tuyển và rất vui khi nhận tin trúng tuyển”, Quân chia sẻ.

Thầy Nguyễn Duy Thịnh, Phó viện trưởng Viện Văn hoá - Nghệ thuật - Thể thao, Đại học Công nghệ TP.HCM, cho biết viện sẽ có những giải pháp đồng hành cùng Quân trong học tập, cuộc sống, đồng thời hỗ trợ học bổng để bạn có thể hoàn thành mục tiêu khi học tại trường.

Theo ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Đại học Công nghệ TP.HCM, nhằm khích lệ tinh thần chủ động của tân sinh viên và đồng hành ngay từ những bước khởi đầu, trường dành ưu đãi 5 triệu đồng cho 1.000 thí sinh nhập học sớm nhất năm 2025.

Đây là khoản hỗ trợ thiết thực, giúp giảm bớt áp lực tài chính, đồng thời là lời chào mừng ý nghĩa dành cho những tân sinh viên bước vào hành trình học tập tại trường.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai các chính sách học bổng hấp dẫn, trong đó có học bổng HUTECH trị giá 25% học phí toàn khóa cho thí sinh đăng ký xét học bạ đạt từ 20 điểm trở lên, cùng nhiều chương trình khác như học bổng tài năng, học bổng tiếp sức, học bổng giáo dục và học bổng gia đình trị giá lên đến 100% học phí toàn khóa cho tân sinh viên.

Song song đó, để tân sinh viên yên tâm hòa nhập môi trường mới, nhà trường đã ký kết hợp tác với Ký túc xá Khu B (Đại học Quốc gia TP.HCM), các hệ thống ký túc xá tư nhân và nhà trọ uy tín cung cấp hơn 3.500 chỗ ở an toàn, tiện nghi.

Sinh viên có thể đăng ký chỗ ở trong quá trình làm thủ tục nhập học hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ bất cứ lúc nào; đồng thời nhà trường cũng duy trì bộ phận tư vấn, hỗ trợ sinh viên làm hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, giúp các em yên tâm về tài chính để tập trung học tập.