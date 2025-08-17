Những tân sinh viên đầu tiên tại TP.HCM khai giảng năm học mới

Khóa 2029 của Đại học Fulbright Việt Nam trở thành những sinh viên đầu tiên tại TP.HCM khai giảng năm học mới. Các em nhận được nhiều lời gửi gắm từ nhà trường và tân hiệu trưởng.

Đoan Trang (phải) hào hứng khi gặp hai người bạn mới là Hương Giang (giữa), Tố Lan (trái). Ảnh: Thái An.

"Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học".

Mở đầu bài phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới dành cho tân sinh viên, TS Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Đại học Fulbright Việt Nam, bắt đầu bằng một trích đoạn trong truyện ngắn Tôi đi học của tác giả Thanh Tịnh. Nữ hiệu trưởng không giấu nổi xúc động khi lần đầu đại diện nhà trường phát biểu, chào đón các tân sinh viên.

Kỳ vọng của hiệu trưởng

Chia sẻ với các tân sinh viên và phụ huynh, TS Trang Ngân cho biết 10 năm trước, khi còn tham gia một dự án của Đại học Harvard (Mỹ) và Việt Nam, bà đã đi khắp Việt Nam để lắng nghe ước mơ của học sinh trung học: “Trường đại học trong mơ của em là gì? Người thầy trong mơ của em như thế nào? Lớp học trong mơ của em ra sao?”.

TS Đinh Vũ Trang Ngân phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thái An.

Lắng nghe chia sẻ của học sinh, bà Trang Ngân càng mong muốn xây dựng môi trường giáo dục cho thế hệ trẻ Việt Nam. Bà cũng mong rằng các em sẽ có bạn bè từ khắp nơi trên thế giới, từ đó cùng các bạn vươn xa hơn.

Gặp gỡ sinh viên khóa mới, bên cạnh những lời chúc từ nhà trường, bà Trang Ngân cũng nêu ra 3 điều bà mong mỏi từ sinh viên.

Thứ nhất là khối óc biết đặt câu hỏi, luôn khám phá, luôn tư duy phản biện, biết chất vấn, biết đánh giá bằng chứng và biết tự đưa ra lựa chọn cho bản thân.

Thứ hai là một trái tim tràn đầy yêu thương bởi các sinh viên đang có tình yêu từ gia đình, từ cha mẹ, từ những người thân yêu, cùng với sự nâng đỡ từ chính phủ, cộng đồng, doanh nghiệp, bạn bè ở trong và ngoài Việt Nam.

Thứ ba là lòng dũng cảm để định hình chính con người mình, dũng cảm hành động ngay cả khi chưa chắc chắn, khi mọi thứ thay đổi, khi có những điều vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nữ hiệu trưởng hy vọng các tân sinh viên có thể can đảm để đưa ra quyết định để thử, để thất bại và thử lại một lần nữa. Đó chính là cách học hỏi và trưởng thành.

"Ở đây, tôi cũng đang học cùng các em. Tôi thử, tôi thất bại, tôi lại đứng dậy và trưởng thành, và chúng ta sẽ cùng làm điều đó với nhau. Không có con đường nào định sẵn. Các em sẽ tự mở ra con đường của mình", bà Ngân nói.

Không chỉ gửi lời tới tân sinh viên, TS Đinh Vũ Trang Ngân còn gửi lời đến các phụ huynh. Cụ thể, bà nói rằng có thể con chọn ngành học không giống kỳ vọng của gia đình, nhưng bà mong các cha mẹ hãy mở rộng trái tim để đồng hành cùng con trên hành trình khám phá. Các sinh viên sẽ tạo nên một môi trường học tập đặc biệt, chính bằng nhu cầu, tinh thần và tình yêu của mình.

Bà cũng trấn an cha mẹ rằng ngoài kiến thức học thuật, sinh viên sẽ được chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe, và hỗ trợ trong suốt quá trình trưởng thành xa nhà.

"Hãy cho phép các con có một trái tim rộng mở bằng cách mở trái tim của mình và cho sự khám phá đó xảy ra. Các con cũng có thể quên mất không nhắn tin, gọi điện về nhà, nhưng phụ huynh hãy yên tâm. Nhà trường có một đội ngũ rất đông đảo sẽ hỗ trợ các con ngày đêm", hiệu trưởng nhà trường nói.

Tân sinh viên cùng gia đình dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Thái An.

Háo hức khi trở thành tân sinh viên

Dự lễ khai giảng năm học mới với cảm xúc lâng lâng khó tả, Thanh Trúc, cựu học sinh trường THPT Tân Phú (TP.HCM), nói rằng em vẫn chưa thể tin bản thân đã đậu đại học và chính thức khai giảng năm học mới.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thanh Trúc cho biết do em trúng tuyển Fulbright thông qua chương trình xét tuyển toàn diện, bao gồm viết luận và phỏng vấn.

Nhận tin báo trúng tuyển từ tháng 4, Trúc vỡ òa vì đậu học bổng vào ngôi trường mơ ước. Do điều kiện gia đình, em đã nộp hồ sơ xin học bổng để giảm bớt gánh nặng chi phí. Nữ sinh dự tính sẽ theo học ngành Tâm lý học với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về con người và thế giới nội tâm.

Trong khi đó, Đoan Trang, cựu học sinh THPT chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội), dự kiến chọn ngành Văn học và Kinh tế.

“Em rất thích đọc sách, ngành Văn học có thể giúp em nuôi dưỡng đam mê, còn Kinh tế mang lại những kiến thức, trải nghiệm thực tế, giúp em nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trường", nữ sinh chia sẻ.

Quỳnh Mai đại diện tân sinh viên phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thái An.

Tại lễ khai giảng, Nguyễn Quỳnh Mai, tân sinh viên đến từ Quảng Bình, đại diện các sinh viên khóa mới phát biểu. Mai kể rằng bản thân từng có suy nghĩ "mình chỉ là một tờ giấy trắng”, không điểm số nổi bật, không vai trò lãnh đạo, cũng chưa xác định được con đường rõ ràng.

Những năm đầu cấp 3, em chọn cách an toàn, tập trung vào học tập, nhưng dần nhận ra nếu tiếp tục đứng yên, em sẽ bỏ lỡ chính cuộc đời mình.

Từ những trải nghiệm nhỏ như thiết kế poster, tham gia câu lạc bộ truyền thông, đến việc nộp ý tưởng khoa học, đăng ký chương trình trao đổi quốc tế, Mai đã từng bước trưởng thành. Em còn phát triển hệ thống AI hỗ trợ chăm sóc cây trồng, sáng lập câu lạc bộ STEM tại trường và được chọn tham gia chương trình TechGirls, từ đó mở ra cánh cửa hợp tác toàn cầu.

Đón sinh nhật tuổi 18 vào một tuần trước, Mai nhận thấy bản thân chưa thực sự trưởng thành vẫn còn nhiều băn khoăn và còn nhiều điều muốn khám phá. Nữ sinh hy vọng 4 năm đại học sẽ giúp em khám phá bản thân và viết nên những định nghĩa mới cho riêng mình.