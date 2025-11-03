Những thực phẩm màu đen là 'vua bổ thận'

6 loại thực phẩm có màu đen này không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn hỗ trợ chức năng thận, tăng miễn dịch và cung cấp nguồn năng lượng dồi dào.

Tỏi đen là một trong những thực phẩm có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ chức năng thận hiệu quả. Ảnh: Food & Wine.

Thận là cơ quan quan trọng, đảm nhiệm chức năng lọc chất thải khỏi máu, điều hòa chất lỏng và duy trì cân bằng nội môi cho cơ thể. Cơ quan này hoạt động liên tục suốt 24 giờ mỗi ngày, nhưng trong cuộc sống hiện đại, nhiều người lại vô tình gây hại cho thận bằng những thói quen xấu như thức khuya, hút thuốc, uống rượu bia, ít vận động hoặc ngồi lâu.

Để bảo vệ và tăng cường chức năng thận, mọi người cần tránh thức khuya, hạn chế rượu bia, vận động thường xuyên. Ngoài ra, việc bổ sung các loại thực phẩm màu đen vào chế độ ăn hàng ngày là lựa chọn lý tưởng.

Đậu đen: Giải độc, lợi tiểu

Theo India Times, đậu đen mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thận, bao gồm tăng cường chức năng thận và giảm các triệu chứng thiếu khí như mệt mỏi và đau lưng dưới. Đậu đen có vỏ rất giàu canxi, kali, sắt, folate và kẽm. Tất cả những dưỡng chất này không chỉ giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể mà còn giúp thận khỏe mạnh, hỗ trợ lưu thông máu, giảm sưng và giải độc.

Đậu đen cũng có đặc tính lợi tiểu, giúp giảm phù nề và thúc đẩy bài tiết chất lỏng. Ngoài ra, chất xơ trong đậu đen giúp điều hòa nồng độ cholesterol trong máu.

Quả mâm xôi đen: Duy trì sức khỏe thận

Quả mâm xôi đen là lựa chọn tuyệt vời trong chế độ ăn tốt cho thận. Loại quả này cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa và vitamin C, giúp giảm viêm, hạn chế stress oxy hóa và bảo vệ các tế bào thận. Bioflavinoid và thymine có trong quả mâm xôi bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi các gốc tự do và cũng giúp duy trì sức khỏe thận.

Táo tàu đen: Thải độc, điều trị chứng thận hư

Táo tàu đen giàu protein, vitamin và khoáng chất, rất tốt cho việc cải thiện chất lượng máu, tạo hồng cầu, chống oxy hóa và thải độc. Điều này hỗ trợ hiệu quả cho việc điều trị chứng thận hư và thiếu máu. Táo tàu giàu vitamin C và các khoáng chất thiết yếu, giúp tăng cường năng lượng và hỗ trợ miễn dịch.

Gạo lứt đen: Ngừa thiếu máu, giảm gánh nặng cho thận

Theo Health Shots, gạo lứt đen giàu chất sắt, giúp ngăn ngừa thiếu máu. Loại gạo này chứa chất chống oxy hóa anthocyanin và zeaxanthin giúp thận khỏe mạnh.

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong gạo lứt đen giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, cải thiện hệ tiêu hóa. Gạo lứt đen có chỉ số đường huyết thấp, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, phòng ngừa bệnh tiểu đường. Loại gạo này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Gạo lứt đen có tác dụng bổ thận, giúp cơ thể bài tiết chất độc và kích thích nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa. Ảnh: Be Bodywide.

Hạt mè đen: Lợi tiểu, ngăn ngừa thiếu máu

Hạt mè đen (vừng đen) được xem là thực phẩm có tác dụng bổ thận, lợi tiểu, giúp cải thiện các triệu chứng đau lưng, đau khớp gối, tóc bạc sớm. Trong y học Trung Quốc, đây là vị thuốc dưỡng âm, nhuận tràng, bổ gan thận và tăng cường tinh khí, được dùng để điều trị chứng tê bì, chóng mặt hoặc mờ mắt do thiếu máu.

Giàu chất xơ và dầu, mè đen cũng hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón ở người trung niên và cao tuổi. Hàm lượng canxi cao, khoảng 620 mg canxi/100 g mè đen - gấp 6 lần sữa. Kết hợp với magiê giúp tăng cường hấp thu canxi, phòng ngừa loãng xương.

Tỏi đen: Hỗ trợ sức khỏe thận

Tỏi đen được tạo ra sau quá trình lên men chậm từ củ tỏi nguyên củ trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nhất định khoảng 1-3 tháng. Qua quá trình này, tỏi mất đi vị cay nồng và mùi hăng đặc trưng, ​​chuyển sang kết cấu mềm, nhão, có vị gần giống quả sung.

Tỏi đen được chứng minh có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp tăng cường bài tiết nước và natri dư thừa ra khỏi cơ thể, hỗ trợ chức năng thận.