Những thực phẩm người trẻ ăn càng sớm càng có lợi

Chế độ ăn uống lành mạnh cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu có thể giúp giảm nguy cơ lão hóa, mắc bệnh mạn tính khi bạn già đi, bắt đầu ở độ tuổi 40.

Khi bước sang tuổi 40, bạn nên có lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Bên cạnh việc xuất hiện nếp nhăn, tóc bạc, bước sang tuổi 40 có thể khiến bạn cần suy nghĩ nghiêm túc hơn về sức khỏe của mình. Các bệnh mạn tính thường liên quan đến lão hóa - như ung thư, bệnh tim và chứng mất trí - trở thành mối bận tâm hàng đầu thời điểm này.

Mặc dù không có loại thực phẩm thần kỳ nào có thể quay ngược thời gian, việc áp dụng những thói quen lành mạnh hơn ở tuổi 40 giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính khi bạn hướng đến tuổi 50, 60 và hơn thế nữa.

Dưới đây là những thực phẩm hàng đầu mà chúng ta nên ưu tiên ở tuổi 40, theo Eating Well.

Dầu ô liu

Nếu thường xuyên sử dụng dầu ô liu khi nấu ăn, bạn đang có một khởi đầu tuyệt vời để duy trì sức khỏe sau tuổi 40. Nhiều lợi ích sức khỏe liên quan đến chế độ ăn Địa Trung Hải có sử dụng loại dầu ăn phổ biến này. Đó là vì dầu ô liu có hàm lượng chất béo lành mạnh hơn nhiều loại dầu (hoặc bơ) khác.

Nó cũng giàu polyphenol - hợp chất có nguồn gốc thực vật có lợi ích chống oxy hóa và chống viêm. Việc xử lý tình trạng viêm rất quan trọng vì nó là nguyên nhân phổ biến dẫn đến các bệnh mạn tính liên quan đến lão hóa.

Ngoài ra, bước sang tuổi 40 là thời điểm tuyệt vời để hình thành những thói quen bảo vệ não bộ khi bạn già đi. Một nghiên cứu gần đây cho thấy tiêu thụ khoảng ½ thìa canh dầu ô liu mỗi ngày làm giảm 28% nguy cơ tử vong do chứng mất trí nhớ.

Các loại hạt

Các loại hạt không chỉ là lựa chọn ăn vặt lành mạnh và tiện lợi mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thường xuyên ăn vặt các loại hạt giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim và một số bệnh ung thư.

Trên thực tế, nghiên cứu đã phát hiện những phụ nữ ăn vặt 3 khẩu phần hạt mỗi tuần trong suốt tuổi trung niên có nhiều khả năng trở thành "người già khỏe mạnh" hơn người không ăn hạt. Đặc biệt, quả óc chó có nhiều khả năng liên quan đến quá trình lão hóa khỏe mạnh hơn trong nghiên cứu đó.

Cá béo

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm có thể tăng cường sức khỏe tim mạch và não bộ, cá béo là lựa chọn hàng đầu. Ở tuổi 40, điều quan trọng là bắt đầu ưu tiên bổ sung protein để hạn chế tình trạng mất cơ tự nhiên do lão hóa, và cá béo là lựa chọn tuyệt vời.

Một nghiên cứu cho thấy những người trên 50 tuổi ăn khoảng 140 g cá vào bữa trưa, 2 lần/tuần, trong 10 tuần, bị mất ít khối lượng cơ hơn so với người không ăn cá.

Bên cạnh protein, các loại cá béo như cá hồi, cá hồi vân và cá thu còn giàu chất béo omega-3, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và giảm viêm. Đối với phụ nữ ngoài 40 tuổi, chất béo omega-3 này cũng hữu ích cho sự cân bằng nội tiết tố và giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng liên quan đến tiền mãn kinh và mãn kinh.

Các loại cá béo giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và não bộ cho người ở độ tuổi 40. Ảnh: Tasting Table.

Rau lá xanh đậm

Tiến sĩ y khoa Sarah Nash, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Mỹ, nhận định ưu tiên rau lá xanh đậm là cách đơn giản nhưng hiệu quả để đầu tư cho sức khỏe lâu dài. "Các loại rau lá xanh như rau arugula, rau bina, cải xoăn và cải cầu vồng rất cần thiết sau 40 tuổi để duy trì chức năng nhận thức, sức khỏe tim mạch và sức mạnh xương", chuyên gia này cho hay.

Một số chất dinh dưỡng hỗ trợ não bộ trong rau lá xanh bao gồm folate, chất quan trọng cho chức năng não, cũng như các chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Thêm nhiều rau lá xanh đậm vào chế độ ăn uống là chiến lược đơn giản để tăng cường sức khỏe xương, nhờ hàm lượng vitamin K dồi dào. Bước sang tuổi 40 là thời điểm quan trọng để ưu tiên sức khỏe xương - bạn càng chủ động bảo vệ xương sớm thì càng tốt.

Sữa chua Hy Lạp

Hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính khi bạn già đi, vì vậy, tuổi 40 là thời điểm lý tưởng để bắt đầu tối ưu hóa sức khỏe đường ruột. Sữa chua Hy Lạp giàu men vi sinh và các chất dinh dưỡng khác giúp vi khuẩn đường ruột có lợi phát triển mạnh.

Nghiên cứu đã phát hiện những người khỏe mạnh khi lớn tuổi có nhiều khả năng sở hữu hệ vi sinh vật đường ruột đa dạng hơn, với tỷ lệ các chủng vi khuẩn có lợi/có hại cao hơn so với những người mắc nhiều bệnh lý.

Ăn sữa chua Hy Lạp thay vì sữa chua thông thường cũng giúp bạn hấp thụ nhiều protein hơn và việc ưu tiên protein trong chế độ ăn uống có thể giảm thiểu tình trạng mất cơ xảy ra sau tuổi 40. Nguồn choline dồi dào trong sữa chua cũng bảo vệ sức khỏe não bộ tốt hơn trong cuộc sống sau này.