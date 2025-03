Những trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi khám phá Sun World Ha Long

Đến với Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được chill hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Từ 14/2 đến 31/3, Sun World Ha Long dành tặng du khách Việt Nam mọi lứa tuổi chính sách giá hấp dẫn, mang đến cơ hội du xuân với trải nghiệm mới mẻ. Theo đó, giá vé cáp treo Nữ hoàng (2 chiều) - Đồi Mặt Trời còn 150.000 đồng/người, miễn phí cho trẻ em dưới 1 m. Cáp treo mở cửa cho du khách từ 14h các ngày trong tuần và từ 9h hai ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật).

Mê mẩn Suối Hoa nở rực rỡ

Mùa xuân này, Suối Hoa tại Đồi Bầu Trời (Sky Hill) - Sun World Ha Long trở thành tâm điểm check-in khi hàng nghìn bông cẩm tú cầu bung nở rực rỡ, nhuộm sắc cả vùng đồi. Những khóm hoa được khéo léo sắp đặt, trải dài theo sườn đồi như dòng thác, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Suối Hoa tại Sun World Ha Long.

Tản bộ giữa Đồi Bầu Trời, du khách không chỉ cảm nhận không khí xuân trong lành, mà còn có cơ hội lưu giữ bức ảnh lung linh giữa biển hoa đủ màu sắc hồng, xanh, tím. Khi những tia nắng xuân dịu nhẹ chiếu rọi, phản chiếu màu sắc rực rỡ, khung cảnh khu đồi càng trở nên lãng mạn tựa khu vườn cổ tích.

Du ngoạn vũ trụ giải trí sôi động

Không chỉ mang đến không gian check-in rực rỡ, Sun World Ha Long là thiên đường giải trí dành cho cả gia đình - nơi mọi thành viên cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc vui chơi trọn vẹn với loạt hoạt động giải trí hấp dẫn.

Bảo tàng Tượng Sáp và Kidoland trở thành điểm đến yêu thích của các gia đình.

Nếu bạn đi cùng trẻ nhỏ, khu vui chơi trong nhà Kidoland và Video Game Arcade Zone là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong khi Kidoland mang đến thế giới sắc màu với nhà bóng, cầu trượt, trò chơi vận động giúp bé thỏa sức vui đùa, thì Video Game Arcade Zone là nơi trẻ nhỏ và người lớn cùng nhau trải nghiệm trò chơi điện tử hiện đại.

Không dừng lại ở đó, gia đình có thể ghé thăm Bảo tàng Tượng Sáp. Đây là nơi hội tụ những bức tượng sáp mô phỏng các nhân vật nổi tiếng trên thế giới với chế tác tinh xảo và độ chân thực cao. Đến đây, mọi thành viên có cơ hội gặp gỡ “huyền thoại” Thành Long, Michael Jackson hay Mr.Bean và lưu giữ bức ảnh kỷ niệm thú vị.

Làng rèn Thần Kiếm và Làn trượt Samurai thu hút nhiều người tham quan.

Những ai yêu thích khám phá văn hóa Nhật Bản không nên bỏ qua Làng rèn Thần Kiếm - nơi tái hiện sống động nghề rèn kiếm truyền thống của đất nước mặt trời mọc. Với tín đồ cảm giác mạnh, Làn trượt Samurai là thử thách nên trải nghiệm. Hai cung đường trượt kịch tính đưa người chơi qua những vòng xoáy liên tiếp và đường hầm tối bí ẩn, mang lại cảm giác phấn khích tột độ. Phần thưởng cho những “chiến binh” chinh phục thử thách này là khung cảnh ngoạn mục của cầu Bãi Cháy và thành phố Hạ Long từ trên cao.

Cảm nhận nét đẹp giao thoa văn hóa Việt - Nhật

Tại sân khấu Ga Mặt trời, minishow "Around Vietnam" đưa du khách du ngoạn qua ba miền đất nước bằng âm nhạc và vũ điệu truyền thống. Từ miền Bắc dịu dàng trong những tà áo dài thướt tha, miền Trung tinh tế với điệu múa chén cung đình Huế đến miền Nam phóng khoáng, rộn ràng cùng Lý Ngựa Ô. Tất cả tạo nên bữa tiệc nghệ thuật mang đậm nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Du khách thưởng thức minishow “Around Vietnam” và đến khu Đồi Mặt Trời trải nghiệm văn hóa Nhật Bản.

Sau khi đắm mình trong sắc màu văn hóa Việt, du khách bước đến khám phá nét đẹp xứ phù tang tại vườn Nhật. Đây là trải nghiệm “chữa lành” từ thiên nhiên, đặc biệt thu hút du khách.

Phong cách chính của khu vườn là kiến trúc vườn thiền đặc trưng Nhật Bản, với mái nhà uốn cong cùng kiến trúc nhà gỗ đen đặc trưng; hồ nước trong xanh với những chú cá Koi đầy màu sắc. Đây là nơi du khách dừng chân, thả thức ăn cho cá hoặc đơn giản ngồi bên hồ, ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng, tận hưởng bầu không khí trong lành.

Điểm nhấn của vườn Nhật là cầu Koi - cây cầu đỏ thắm có hình chú cá koi khổng lồ mềm mại vắt qua hai quả đồi xanh mát, mang đến cho du khách góc nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long hùng vĩ. Nhiều người tin rằng việc cùng nhau bước qua cầu Koi sẽ giúp cả hai gặp may mắn, tình duyên bền vững và chạm đến những điều tốt đẹp trong năm mới.

Tìm sự an tĩnh giữa biển trời tại Đồi Cửa Biển

Đầu năm mới, nhiều người tìm về điểm tâm linh thanh tịnh, nơi có thể gột rửa muộn phiền của năm cũ và thành tâm cầu chúc năm mới an yên, may mắn. Bảo Hải Linh Thông Tự tại Đồi Cửa Biển (Ocean Hill) với tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long mênh mông là điểm dừng chân cho những khởi đầu an nhiên.

Bảo Hải Linh Thông Tự là điểm du xuân được nhiều du khách yêu thích.

Từ khu vườn Nhật, bước qua Cầu May, du khách dần tiến vào không gian trầm mặc và thanh tịnh. Ở nơi đây, âm thanh phố thị lùi xa, nhường chỗ cho tiếng chuông chùa ngân vang, hòa cùng gió biển vi vu. Bảo Hải Linh Thông Tự không chỉ là công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Phật giáo thế kỷ 17-18, mà còn mang đến cảm giác yên bình, thư thái cho những ai tìm đến. Mái chùa cong vút, cột gỗ trầm mặc, những bức tượng Phật uy nghiêm giữa không gian thiền định, tất cả tạo nên nét đẹp vừa tĩnh lặng, vừa linh thiêng.

Du khách thường chọn khoác lên mình tà áo dài thướt tha để dạo bước trong khuôn viên chùa. Từ đây, họ có thể tận hưởng làn gió mát từ vịnh biển và phóng tầm mắt ra xa để cảm nhận rõ nét sự giao hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc tâm linh đặc sắc.

Bạn có thể kết thúc ngày du xuân với những lời cầu nguyện bình an, bước chân nhẹ nhàng trong không gian thiền tịnh. Chuyến hành trình tại Sun World Hạ Long sẽ trở thành kỷ niệm ý nghĩa, giúp du khách đón năm mới may mắn, hạnh phúc và an lạc.