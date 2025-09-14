Những vết đỏ trên da đe dọa tính mạng

Từ những vết trầy xước tưởng chừng nhỏ nhặt, vi khuẩn có thể xâm nhập, gây viêm nhiễm nặng, thậm chí dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và suy đa tạng, đe dọa tính mạng.

Hình ảnh của bệnh nhân bị viêm mô bào. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, khoa Da liễu - Trung tâm Da liễu Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết viêm mô bào là bệnh nhiễm trùng ở da và mô dưới da, thường gặp ở tay và chân.

Nguyên nhân chủ yếu là vi khuẩn liên cầu (Streptococcus) và tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus). Thông thường, những loại vi khuẩn này tồn tại trên bề mặt da nhưng không gây hại. Tuy nhiên, ở những người có cơ thể suy giảm miễn dịch, người lớn tuổi hoặc khi da bị trầy xước, nứt nẻ, chúng dễ dàng xâm nhập vào dưới da và gây ra tình trạng viêm nhiễm.

Dấu hiệu của viêm mô bào thường khá điển hình:

Vùng da bị viêm thường sưng, đau, nóng, đỏ lan rộng ra xung quanh, bề mặt da có thể phù nề và căng bóng.

Trong một số trường hợp nặng, người bệnh có thể sốt, nổi hạch bạch huyết và vùng nhiễm trùng sưng to.

"Nếu không được điều trị kịp thời, viêm mô bào có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như áp xe tại chỗ, nhiễm khuẩn huyết, thậm chí suy đa tạng đe dọa đến tính mạng", bác sĩ Quỳnh nói.

Để phòng ngừa và hạn chế tái phát, bác sĩ khuyến cáo người dân cần bảo vệ và chăm sóc da đúng cách. Khi lao động ở môi trường dễ chấn thương, cần mang giày dép, găng tay, quần áo bảo hộ; đồng thời duy trì thói quen dưỡng ẩm để da không bị khô nứt, giữ vững hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Với những vết thương hở, nên rửa sạch ngay bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát khuẩn như cồn 70 độ, betadin, sau đó bôi thuốc kháng sinh và băng lại nếu cần. Người bệnh cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như sưng, nóng, đỏ lan rộng hay sốt.

Ngoài ra, việc kiểm soát tốt các bệnh lý mạn tính, giữ gìn vệ sinh cá nhân bằng cách rửa tay chân thường xuyên, giữ da sạch và khô, đặc biệt ở những vùng kẽ ngón, nách, bẹn cũng rất quan trọng. Lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống đầy đủ, tập thể dục đều đặn, tránh căng thẳng và ngủ đủ giấc sẽ giúp nâng cao miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh.

BS Quỳnh nhấn mạnh viêm mô bào là bệnh lý viêm da mủ nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng. Khi có dấu hiệu nhiễm trùng trên da, người bệnh nên đến ngay cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán, điều trị kịp thời và phòng tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.