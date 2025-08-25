Nissan Roox - chiếc kei-car 11.000 USD trang bị màn hình 12,3 inch

Nissan vừa giới thiệu thế hệ thứ tư của Roox - mẫu kei-car dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Ở thế hệ mới, Nissan Roox được nâng cấp ngoại hình, trang bị màn hình giải trí trung tâm với kích thước lớn hàng đầu phân khúc.

Hàng ghế sau có thể trượt đến 320 mm, đồng thời có thể gập phẳng để tối ưu không gian chở hành lý khi cần.

Điểm nổi bật nhất trên Nissan Roox thế hệ thứ tư là màn hình trung tâm kích thước 12,3 inch, lớn nhất phân khúc kei-car tại Nhật Bản.

Chiếc kei-car được trang bị gói ADAS của Nissan mang tên ProPILOT, gồm các tính năng như phanh khẩn cấp thông minh, cảnh báo điểm mù thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi...

Thông số kỹ thuật của xe chưa được công bố. Nhiều khả năng Nissan Roox sẽ tiếp tục dùng động cơ 658 cc, cung cấp công suất 52 mã lực, mô-men xoắn cực đại 60 Nm.

