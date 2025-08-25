Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nissan Roox - chiếc kei-car 11.000 USD trang bị màn hình 12,3 inch

  • Thứ hai, 25/8/2025 17:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nissan Roox thế hệ mới được trang bị màn hình trung tâm lớn nhất phân khúc kei-car tại Nhật Bản.

Nissan Roox anh 1

Nissan vừa giới thiệu thế hệ thứ tư của Roox - mẫu kei-car dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Ở thế hệ mới, Nissan Roox được nâng cấp ngoại hình, trang bị màn hình giải trí trung tâm với kích thước lớn hàng đầu phân khúc.
Nissan Roox anh 2Nissan Roox anh 3

Ở phần đầu xe, Nissan Roox được trang bị cụm đèn pha thiết kế mới kèm dải LED bao quanh.
Nissan Roox anh 4

Xe giữ nguyên thiết kế hình hộp, kích thước nhỏ gọn phù hợp tiêu chuẩn kei-car tại Nhật Bản. Cửa sau của xe vẫn là dạng trượt.
Nissan Roox anh 5Nissan Roox anh 6

Đuôi xe vuông vức, trang bị các cảm biến.
Nissan Roox anh 7

Cụm đèn hậu gồm các bóng hình vuông, sở hữu thiết kế xếp chồng theo chiều dọc.
Nissan Roox anh 8

Nissan Roox được hãng xe Nhật Bản "kéo dài" khoang cabin thêm 115 mm, đảm bảo không gian sử dụng cho 4 người lớn.
Nissan Roox anh 9Nissan Roox anh 10

Hàng ghế sau có thể trượt đến 320 mm, đồng thời có thể gập phẳng để tối ưu không gian chở hành lý khi cần.
Nissan Roox anh 11

Khoang cabin rộng rãi của Nissan Roox từ góc nhìn ở hàng ghế thứ nhất.
Nissan Roox anh 12

Điểm nổi bật nhất trên Nissan Roox thế hệ thứ tư là màn hình trung tâm kích thước 12,3 inch, lớn nhất phân khúc kei-car tại Nhật Bản.
Nissan Roox anh 13

Chiếc kei-car được trang bị gói ADAS của Nissan mang tên ProPILOT, gồm các tính năng như phanh khẩn cấp thông minh, cảnh báo điểm mù thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi...
Nissan Roox anh 14

Thông số kỹ thuật của xe chưa được công bố. Nhiều khả năng Nissan Roox sẽ tiếp tục dùng động cơ 658 cc, cung cấp công suất 52 mã lực, mô-men xoắn cực đại 60 Nm.
Nissan Roox anh 15

Giá khởi điểm của Nissan Roox thế hệ thứ tư là 1,6 triệu yen, tương đương khoảng 10.760 USD. Nissan Roox được giới thiệu với 17 tùy chọn màu sơn ngoại thất.

Mitsubishi ra mắt kei car thế hệ mới

Mẫu xe có thiết kế vuông, các chi tiết ngoại thất khá giống với Jeep hay Land Rover Defender.

13:27 23/8/2025

BYD cho chạy thử nghiệm kei-car thuần điện, bán ra cuối năm sau

BYD là hãng xe nước ngoài đầu tiên phát triển một mẫu kei-car, tuân thủ các quy định về dòng xe đặc biệt này tại Nhật Bản.

10:59 15/5/2025

Phúc Hậu

