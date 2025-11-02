Nissan tiếp tục đóng cửa nhà máy

Thêm một nhà máy của Nissan tại Mexico sớm dừng hoạt động. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản dự kiến đóng cửa 7 nhà máy trên toàn cầu.

Theo Carscoops, hồi đầu năm nay, Nissan đã công bố kế hoạch đóng cửa nhà máy CIVAC tại Cuernavaca (Mexico) và tập trung sản xuất xe tại nhà máy COMPAS ở bang Aguascalientes. Tuy nhiên mới đây, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản thông báo nhà máy COMPAS cũng sẽ sớm dừng hoạt động.

Chia sẻ với Wards Auto, ông Brian Brockman - đại diện Nissan Bắc Mỹ - xác nhận cơ sở sản xuất tại Aguascalientes (Mexico) này sẽ đóng cửa trong tương lai gần.

Vị này không chia sẻ thời điểm cụ thể, nhưng xác nhận dây chuyền sản xuất Infiniti QX50 và Infiniti QX55 sẽ dừng lại vào tháng 11.

Trang tin Wards Auto cho biết nhà máy COMPAS của Nissan sẽ duy trì hoạt động cho đến tháng 5/2026. Nhờ đó, Mercedes sẽ có thể tiếp tục sản xuất GLB - một trong những dòng xe bán chạy nhất của hãng tại Mỹ.

Nhà máy COMPAS khai trương vào năm 2017, là một phần của liên doanh giữa Nissan với Mercedes.

Mối quan hệ hợp tác này sau đó đổ vỡ, còn nhà máy COMPAS cũng không phải là địa chỉ sản xuất quá nổi bật khi bên cạnh 2 mẫu xe Infiniti không mấy thành công về doanh số, nơi đây còn phụ trách xuất xưởng Mercedes-Benz A-Class - mẫu xe trước đó từng bị dừng sản xuất ở Mỹ.

Trong 9 tháng đầu năm, Infiniti QX50 bán được 4.994 xe tại Mỹ, giảm 36,6%. Mẫu SUV coupe QX55 còn thể hiện kém hơn, doanh số dừng lại ở 1.931 xe trong cùng kỳ.

Chia sẻ thêm với Wards Auto, Brian Brockman cho biết quyết định này là một phần của kế hoạch đã được Nissan công bố trước đó, phản ánh những thay đổi chiến lược sâu rộng hơn trong nội bộ nhà sản xuất ôtô Nhật Bản.

Theo Carscoops, vị này dường như ám chỉ kế hoạch tái thiết Re:Nissan từng dẫn đến việc đóng cửa của nhà máy Oppama tại Nhật Bản.

Nissan nhắm đến cắt giảm sản lượng toàn cầu từ 3,5 triệu xe xuống còn 2,5 triệu, đồng thời tăng tỷ lệ tận dụng công suất nhà máy lên mức 100%. Để đạt được mục tiêu này, Nissan sẽ đóng cửa đến 7 nhà máy khác nhau trên toàn cầu.

Trong 6 tháng đầu năm tài chính 2025, Nissan dự báo khoản lỗ hoạt động 30 tỷ yen (khoảng 195 triệu USD ). Những điều chỉnh này được xem là dấu hiệu tích cực, bởi nhà sản xuất ôtô Nhật Bản từng ước tính khoản lỗ đến 180 tỷ yen (khoảng 1,17 tỷ USD ).

Nissan nhắm đến doanh thu 11,7 nghìn tỷ yen ( 76 tỷ USD ) cho cả năm tài chính 2025. Tuy nhiên, mức lỗ ròng dự kiến rơi vào khoảng 275 tỷ USD (khoảng 1,79 tỷ USD ).

Lý giải khoản lỗ khá lớn, Nissan cho rằng xuất phát từ những thách thức được dự đoán trong nửa cuối năm tài chính liên quan đến rủi ro chuỗi cung ứng, biến động tỷ giá, thuế quan và các yếu tố bên ngoài khác.