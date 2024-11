Níu kéo bất thành, dùng chiêu tung clip 'nóng' lên Facebook người tình

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 3/11, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên), xác nhận cơ quan này tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh tạm giam về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” đối với Lê Kim Tỷ (SN 1995, trú ở thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy giữa tháng 2/2024, Lê Kim Tỷ kết nối quan hệ tình cảm yêu thương với chị Đỗ Thị D (SN 1986, trú ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa).

Sau hơn 4 tháng yêu nhau, 2 người bắt đầu chung sống như vợ chồng tại nhà của D ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa. Tại đó, Tỷ đã nhiều lần sử dụng điện thoại để quay video, chụp ảnh nhạy cảm trong những cuộc ái ân. Tuy nhiên, do mâu thuẫn phát sinh, đầu tháng 10/2024 chị D quyết định chấm dứt mối quan hệ với người tình trẻ tuổi.

Lê Kim Tỷ khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa. Ảnh: VKSND Phú Yên.

Đến sáng 15/10, trong lúc chị D đang điều khiển xe máy đến giao lộ ở khu phố 3, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, thì bị Tỷ chặn đường yêu cầu trở lại chung sống với mình, nhưng chị D kiên quyết từ chối và hẹn sẽ gặp Tỷ trong buổi trưa cùng ngày để giải quyết những vướng mắc tình cảm. Không ngờ Tỷ cưỡng ép chị D phải đưa điện thoại di động (ĐTDĐ) nhãn hiệu Oppo A58 chị đang sử dụng để làm tin thì mới cho chị tiếp tục đi.

Sau khi lấy được ĐTDĐ, Tỷ sử dụng tài khoản Facebook của chị D để đăng tải những hình ảnh nhạy cảm do chính Tỷ đã quay video, chụp ảnh trước đó. Phát tán hình ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội xong, Tỷ mới liên lạc chị D để yêu cầu người yêu cũ đưa cho gã 18 triệu đồng, thì mới gỡ hình ảnh nhạy cảm đã đăng tải và trả lại ĐTDĐ.

Lo ngại ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, nên chị D chấp nhận yêu cầu của Tỷ. Theo hẹn, chiều 25/10, chị D đến quán cà phê 168 ở khu phố Bàn Nham Bắc, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa giao trước cho Tỷ 16 triệu đồng để lấy lại ĐTDĐ và yêu cầu xóa hết video, hình ảnh nhạy cảm mà Tỷ đã ghi lại trước đó. Trong lúc Tỷ đang nhận tiền từ tay chị D, thì một tổ công tác của Công an thị xã Đông Hòa bất ngờ ập đến vây bắt kẻ cưỡng đoạt tài sản, thu giữ tang vật có liên quan.

Cùng với việc khởi tố, tạm giam Lê Kim Tỷ về tội danh nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của đối tượng này về tội danh “Làm nhục người khác”.

