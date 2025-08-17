Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Nổ' là người thành đạt, chiếm đoạt của bạn học 9 tỷ đồng

  • Chủ nhật, 17/8/2025 16:10 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Toàn bộ số tiền hơn 9 tỉ đồng vay của bạn học, Huy nướng hết vào tiền ảo trên các sàn trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Huy (34 tuổi) thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Huy và chị ĐTĐN (34 tuổi) thường trú tại xã Sông Luỹ, tỉnh Lâm Đồng có quen biết khi còn học phổ thông.

Lua tien anh 1

Trần Quốc Huy bị bắt vì chiếm đoạt 9 tỉ đồng của bạn học.

Gặp lại bạn sau thời gian dài, Huy tự giới thiệu mình là trưởng phòng của một ngân hàng lớn tại TP.HCM và dùng thủ đoạn gian dối để chị N tin tưởng cho vay tiền nhiều lần, mỗi lần vay Huy đưa ra nhiều lý do khác nhau như: Đáo hạn ngân hàng, đầu tư bất động sản…

Từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2023, Huy đã nhiều lần vay của chị N với tổng số tiền lên đến hơn 9 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Huy chuyển vào các tài khoản ngân hàng lạ để đầu tư tiền ảo trên các sàn trực tuyến. Toàn bộ số tiền hơn 9 tỉ đồng này đều bị thua lỗ. Đến nay, Huy mới trả được cho chị N. hơn 1 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo, ai từng là bị hại đã chuyển tiền vào số tài khoản mang tên Trần Quốc Huy tại ngân hàng Sacombank, đến ngay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: 117 đường Tôn Đức Thắng, Phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tá Tạ Trương Khắc Dũng - số điện thoại: 0397.376.455 cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

PN-VT/Pháp luật TP.HCM

