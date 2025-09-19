Nỗ lực giảm 1,7 tỷ USD chi phí, Nissan nhắm đến tựa đầu ôtô

Nissan tin rằng việc giảm số lượng biến thể tựa đầu trên các dòng xe Nissan có thể giúp cắt giảm chi phí một cách đáng kể.

Theo Motor1, tân CEO Nissan Ivan Espinosa đang tiến hành các đợt cắt giảm chi phí với tổng giá trị 1,7 tỷ USD . Đây là một phần trong kế hoạch cải tổ Re:Nissan mà nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đang triển khai.

Người phụ trách chính nhiệm vụ cắt giảm chi phí cho nhà sản xuất ôtô Nhật Bản là Tatsuzo Tomita. Trong nhiều tháng gần đây, ông đã tích cực thu thập ý tưởng từ nhân viên, nhà cung cấp nhằm đạt được mục tiêu tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Trong một cuộc phỏng vấn với chuyên trang Automotive News, Tatsuzo Tomita cho biết việc giảm số lượng biến thể tựa đầu trên các dòng xe Nissan có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí cho nhà sản xuất ôtô này.

Ở thời điểm hiện tại, một đơn vị cung cấp tựa đầu cho Nissan cho biết đang lưu trữ loại linh kiện này trong kho có diện tích bằng 2 sân tennis. Nhân viên tại đây phải đi bộ khoảng 30.000 bước mỗi ngày để lấy đúng loại tựa đầu phù hợp. Tatsuzo Tomita nhận định Nisan có thể giảm một nửa diện tích kho cũng như quãng đường di chuyển của nhân viên.

“Chúng tôi cần cải thiện lợi nhuận từng sản phẩm, nếu không sẽ không thể duy trì một mô hình kinh doanh bền vững”, ông Tatsuzo Tomita chia sẻ.

Vị này cho biết đang có đến 4.000 ý tưởng cắt giảm chi phí, đã xác định được 1.600 ý tưởng khả thi. Nissan sẽ bắt đầu triển khai một số sáng kiến cắt giảm chi phí từ nay đến cuối năm, hướng đến mục tiêu tiết kiệm tổng cộng 1,7 tỷ USD cho nhà sản xuất ôtô Nhật Bản vào cuối tháng 3/2027.

Nissan đang trong giai đoạn cải tổ dưới quyền CEO mới. Ảnh: Reuters.

Một số đề xuất thậm chí được đánh giá có thể giúp Nissan thoát khỏi những quy chuẩn có phần lạc hậu.

Tatsuzo Tomita cho biết Nissan vẫn đang sử dụng loại thuốc nhuộm da ghế có khả năng chống phai màu dưới tác động của tia UV. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này được đưa ra từ thời ôtô còn sử dụng kính trong suốt.

Ở thời điểm hiện tại, các loại kính ôtô đều có khả năng chặn tia UV, do đó việc sử dụng loại thuốc nhuộm đắt đỏ kia được đánh giá là không còn cần thiết.

Nissan cũng đang xem xét nới lỏng một số tiêu chuẩn sản phẩm để có thể dùng chung linh kiện với các hãng xe khác. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản cũng tìm đến nhóm nhà cung cấp Trung Quốc - vốn nổi tiếng với hiệu quả sản xuất cao và lợi thế về quy mô, cho phép giảm đáng kể chi phí.

Nissan có thể dùng chung linh kiện với các nhà sản xuất ôtô khác. Ảnh: Nissan.

Tatsuzo Tomita cho rằng trong quá khứ, chi phí đã bị đội lên khi Nissan nỗ lực theo đuổi sản lượng.

Khi đặt ưu tiên doanh số lên hàng đầu, hãng có phần lơ là quá trình kiểm soát chi phí. Đến khi doanh số chững lại, Nissan rơi vào tình trạng chi phí cao và cấu hình sản phẩm phức tạp, trong khi lượng xe bán ra lại không đủ bù đắp.

Chia sẻ với Automotive News, Tatsuzo Tomita cũng tin rằng việc tiết kiệm chi phí ở một số hạng mục sẽ cho phép Nissan tái đầu tư vào mảng R&D, từ đó cải tiến chất lượng sản phẩm.