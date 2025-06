Nơi công cộng không thể để nhởn nhơ kẻ côn đồ

Côn đồ, hùng hổ như muốn "ăn tươi nuốt sống" người khác, nhưng khi bị mời lên cơ quan Công an đối tượng nào cũng "đôi mắt cậu buồn hiu". Có người còn khóc lóc van xin, hứa không bao giờ tái phạm.

Bởi việc xử lý nghiêm minh những hành vi xem thường pháp luật, thân thể của người khác là cần thiết để tạo lập một xã hội không có chỗ cho những kẻ côn đồ…

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Long (SN 1987, quê Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan Công an, mắt Long đỏ hoe, gương mặt buồn bã, sợ sệt, khác hẳn với hình ảnh một gã côn đồ hung hăng trên đường phố.

Hình ảnh camera ghi lại: Sáng 17/6, một chiếc ôtô 7 chỗ bất ngờ dừng lại giữa đường, một gã đàn ông từ trên xe bước xuống dùng chân đạp thẳng vào chiếc môtô công nghệ do một phụ nữ điều khiển. Người phụ nữ ngã xuống đường, người đàn ông còn chỉ tay chửi bới trước khi leo lên xe bỏ đi. Một ngày sau, Long bị bắt.

Theo thông tin ban đầu, sáng hôm đó Long được vợ điều khiển xe ôtô biển số 93A-060.53 chở từ TP.HCM về TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi đến đoạn đường Lê Hồng Phong giao với đường Huỳnh Văn Lũy thì Long có hạ kính xe ôtô và ném tăm xỉa răng ra ngoài đường. Có một nữ tài xế xe môtô công nghệ đi tới nhắc nhở nên Long bực tức.

Khi đến đoạn đường gần ngã tư giao nhau với đường Huỳnh Văn Lũy, thì Long mở cửa ôtô và gây ra sự việc trên. Điều đáng nói là vợ của Long là người cầm lái, nhưng không hiểu sao chị này vẫn làm theo lời chồng là dừng xe giữa đường để chồng gây ra hành vi côn đồ như vậy?

Ngô Trọng Long lúc mới bị bắt (ảnh nhỏ) và camera ghi lại hình ảnh Ngô Trọng Long đạp ngã người phụ nữ đi xe máy trên đường.

Khoảng 10h ngày 23/4, Nguyễn Văn Tâm (SN 2000) điều khiển môtô từ khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (Bình Dương) đến sạp bán tôm của bà H. (SN 1981) tại khu chợ tự phát thuộc tổ 1, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh để mua tôm.

Trong lúc lựa tôm, Tâm thể hiện thái độ xấc xược, nên bị bà H. nhắc nhở. Cho rằng bà H. không tôn trọng "thượng đế", Tâm đe dọa sẽ dạy cho một bài học rồi hậm hực bỏ đi. Lát sau, Tâm quay lại với 2 con dao trên tay liên tục chửi bới, đe dọa chém chết bà H. Được mọi người can ngăn, Tâm bỏ về nhà. Tuy nhiên, không bao lâu sau đó, Tâm bị bắt.

Trước đó, khoảng 7h ngày 31/3/2025, anh Q. điều khiển xe môtô chở con đi học. Khi đi đến đường số 10 thuộc KDC Đông Thành (TP Dĩ An, Bình Dương), thì bị ôtô biển số 30G-199.90 do đối tượng Nguyễn Tiến Hải (SN 1985, quê Nghệ An) điều khiển đi lấn làn đường nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Hình ảnh camera ghi lại, mặc dù chưa xảy ra va chạm giao thông nhưng đối tượng Hải đã hung hăng lấy từ trong xe ôtô một gậy bằng kim loại chạy lại đánh nhiều cái vào vùng đầu, tay và bắp chân anh Q. gây thương tích.

Sau khi gây án, trong ngày hôm đó, Hải lái ôtô bỏ trốn về Nghệ An. Lần theo dấu vết của Hải, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Hải khi đối tượng này điều khiển xe di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A đoạn thuộc địa bàn xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa….

Tại TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an TP.HCM cũng bắt giữ nhiều đối tượng đánh người trên phố. Điển hình là vụ việc xảy ra vào đêm 11/1/2025 tại quận Bình Thạnh. Anh M. chạy xe máy từ hướng cầu Kinh về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì có lấn sang phần đường ngược chiều dẫn đến mâu thuẫn với Trần Tiến Thịnh (SN 1992, ngụ TP Thủ Đức) lái ôtô chở theo cha vợ của mình là Thái Hoàng Phương (SN 1968).

Thay vì khuyên can con rể mình, thì Phương lại hùng hổ cùng Thịnh dùng cây gậy kim loại tấn công anh M. Khi được mời về cơ quan Công an làm việc, cả hai tỏ ra ăn năn, hối hận về hành động của mình nhưng đã muộn.

Sáng 27/2, Tưởng Chí Huy ( SN 1999, ngụ quận 8, TP.HCM) đi bộ cùng bạn gái tên P. đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thì con chó trên tay chị P. nhảy xuống đất, chạy xung quanh. Anh C., nhân viên bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến nhắc nhở và có dùng 1 cây gậy bằng nhựa đánh vào con chó thì bị chị P. mắng chửi và đánh trả lại. Bênh bạn, Huy nhào đến xô đẩy anh C. Anh C. chạy đến khu vực bồn cây gần đó lấy một cây sắt đến chỗ Huy để hù dọa. Trong lúc giằng co, Huy giật lấy cây sắt, đánh vào đầu anh C. gây thương tích…

Với cái đầu nóng, tính khí côn đồ cộng với cái tôi quá lớn, luôn muốn chứng tỏ mình là kẻ mạnh, đã đẩy không ít người vào vòng lao lý. Đáng buồn hơn, không ít vụ, những kẻ gây án chở theo con nhỏ đi học nhưng sẵn sàng dừng xe, thực hiện hành vi bạo lực trước sự ngơ ngác, hoảng sợ của con mình, điều này rất ảnh hưởng đến phát triển nhân cách của những đứa trẻ.

Giải pháp xử lý nghiêm minh của cơ quan Công an trong thời gian vừa qua đã nhận được sự đồng tình của dư luận. Không ít tay giang hồ, côn đồ ở TP.HCM cũng như các địa phương khác đã "rửa tay gác kiếm" vì sự manh động của chúng luôn bị xử lý hình sự một cách triệt để chứ không đơn thuần là xử phạt hành chính như những năm trước đây. Việc xử lý các hành vi côn đồ trên đường phố cũng đã đem đến hiệu quả rất cao, góp phần ngăn ngừa không chỉ có loại tội phạm này mà còn đối với các loại tội phạm khác.