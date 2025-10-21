Nơi hạnh phúc nhất thế giới

Ở Phần Lan, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, người dân sống hòa mình với thiên nhiên, ăn đồ tươi, hài lòng với những gì mình có và tận dụng được sự "chữa lành" của nước.

Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới suốt 8 năm liên tiếp. Ảnh: Shutterstock.

Suốt 8 năm liền (từ 2018 đến nay), Phần Lan được Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report) của Liên Hợp Quốc vinh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới - một thành tựu chưa từng có.

Ngay cả khi đất nước này phải đối mặt với thời tiết lạnh giá, mùa đông dài và không có ánh sáng ban ngày vào một số thời điểm trong năm ở một số vùng, người dân vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống vì sự kết hợp của hệ thống hỗ trợ xã hội mạnh mẽ, mức độ tin tưởng cao và mối liên hệ chặt chẽ với thiên nhiên.

Sống hòa mình với thiên nhiên

Theo VisitFinland, sống hòa mình với thiên nhiên là bí quyết hạnh phúc của đất nước Bắc Âu này, vì đó là cách thư giãn đầu óc và giúp con người ta sống chậm. Với diện tích rừng chiếm 75% đất, Phần Lan là quốc gia tỷ lệ che phủ của rừng cao nhất thế giới.

Theo nghiên cứu của Viện Hạnh phúc Phần Lan (FHI), khi hỏi người dân Phần Lan điều gì khiến họ hạnh phúc, họ luôn nhắc đến sự gần gũi với thiên nhiên và những cơ hội giải trí, thư giãn mà thiên nhiên mang lại. Ở Phần Lan, mọi người không bao giờ cách công viên hay khu rừng quá 10 phút đi bộ. Nước sạch, không khí trong lành và thiên nhiên hoang sơ góp phần rất lớn vào sự khỏe mạnh và hạnh phúc - đồng thời nuôi dưỡng sự sáng tạo.

Vào mùa hè, Phần Lan là nơi lý tưởng để bơi lội, đi bộ đường dài, đạp xe và cắm trại. Vào mùa đông, mọi người thường trượt tuyết và thậm chí là chạy bộ với tất len ​​(woolsock running) theo xu hướng mới.

Người Phần Lan thích thoát khỏi những thành phố bận rộn và hòa mình vào thiên nhiên để thư giãn. Khoa học đã chứng minh rằng chỉ cần dành 15 phút giữa thiên nhiên cũng có thể làm giảm cảm giác căng thẳng.

"Khi bạn ngắt kết nối, não bộ ở chế độ chủ động giải quyết vấn đề và tìm ra các giải pháp sáng tạo. Nếu muốn sáng tạo hơn, bạn cần chủ động dành khoảng thời gian thư giãn này trong ngày. Đối với người dân Phần Lan, đó chính là những gì rừng mang lại", tiến sĩ Emma Seppala, giảng viên Đại học Yale và tác giả sách bán chạy nhất The Happiness Track và Sovereign, cho hay.

Hòa mình với thiên nhiên, bất kể thời tiết, là một trong những yếu tố giúp người dân Phần Lan hạnh phúc. Ảnh: Courtesy Mikko Ryhänen/Visit Finland.

Thức ăn tươi ngon

Vào mùa hè và mùa thu, Phần Lan là điểm đến lý tưởng để khám phá những khu rừng và hồ nước, tìm kiếm những món ăn tươi ngon, dân dã như quả mọng, nấm, thảo mộc và rau củ. Câu cá cũng là hoạt động phổ biến quanh năm.

Lang thang trong rừng tìm kiếm thức ăn có vẻ là hành động đơn giản, nhưng có thể mang lại sự bình yên, bổ ích, mang tính giáo dục và thú vị. Nó cũng là liệu pháp tâm lý hiệu quả giúp mọi người sống chậm lại và trân trọng thế giới thiên nhiên xung quanh.

Sức mạnh chữa lành của nước

Phần Lan là vùng đất của gần 200.000 hồ nước tuyệt đẹp. Không có gì tuyệt vời hơn để khám phá vẻ đẹp và sự thanh bình của cảnh quan Phần Lan hơn là chèo thuyền ca nô hoặc thuyền kayak.

Thêm vào đó, thú vui dân gian không mấy phổ biến của người Phần Lan là ngâm mình trong nước đá lạnh sau khi xông hơi hoặc bơi trong hồ nước đóng băng, được biết đến là có tác dụng tiếp thêm sinh lực cho cơ thể và cải thiện hạnh phúc cũng như sức khỏe tổng thể.

Người Phần Lan tin rằng xông hơi rất tốt cho tâm trí và tăng cường hạnh phúc, đồng thời là không gian thiền định và là nơi để tạm rời xa thế giới bên ngoài. Người Phần Lan cũng thích cảm giác "hạnh phúc sau khi xông hơi" - sự sảng khoái khi tâm trí và cơ thể được thanh lọc.

Người Phần Lan rất thích tắm trong hồ nước đóng băng. Ảnh: Ouraring.

Xây dựng nền tảng hạnh phúc từ nhỏ

Với quan niệm tuổi thơ hạnh phúc là nền tảng cho một cuộc đời hạnh phúc lúc trưởng thành, Phần Lan nỗ lực tạo mọi điều kiện để trao cho mọi trẻ em có khởi đầu bình đẳng, khoẻ mạnh và hạnh phúc. Từ năm 1938, chính phủ Phần Lan đã thực hiện chương trình phân phát miễn phí quần áo và những vật dụng cần thiết cho tất cả bà mẹ mới sinh con.

Bên vào đó, người dân được hưởng lợi từ mạng lưới an toàn xã hội khá vững chắc, bao gồm hệ thống nhà trẻ giá cả phải chăng, hệ thống giáo dục tiểu học, trung học và đại học gần như miễn phí.

Ngoài ra, việc dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời, gần gũi với thiên nhiên từ tuổi ấu thơ ở một đất nước thanh bình và khá an toàn - nơi trẻ em từ 7 đến 8 tuổi có thể tự đi bộ từ trường về nhà, tăng cường tính độc lập của mình.

Hài lòng với thực tại

Người Phần Lan nổi tiếng là biết tiết chế cảm xúc của mình. Điều đáng học hỏi từ người Phần Lan là không quá kỳ vọng quá nhiều về những gì một người cần có để sống hạnh phúc. Nói cách khác, họ không quá tham vọng, đòi hỏi cuộc sống cần đem lại cho mình mà biết an phận. Chính thái độ sống này có thể giúp họ cảm thấy hài lòng và trân quý cuộc sống thực tại của mình.

Người Phần Lan cũng cho rằng những ngày u ám là một phần tất yếu của cuộc sống hàng ngày và vui vẻ chấp nhận điều đó. Thái độ dám đón nhận mảng tối của cuộc sống, chấp nhận cảm xúc tiêu cực như là lẽ thường của cuộc sống khiến họ nhận biết giá trị của hạnh phúc.