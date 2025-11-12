Nơi Hương Giang trượt zipline ở Thái Lan

Tại đây, cô và các thí sinh trải nghiệm đường zipline dài 800 m với tốc độ 40 km/h, lướt qua những tán cây xanh mát. Đây là đường zipline dài và nhanh nhất Thái Lan. Với những tín đồ cảm giác mạnh, Roller Zipline với các khúc cua ngoằn ngoèo mang đến trải nghiệm hồi hộp, đáng nhớ. Ảnh: Miss Universe.

Nằm sâu trong rừng Kathu, phía Tây thị trấn Phuket, công viên sinh thái rộng 80.000 m2 mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng: zipline qua rừng, trèo cây cổ thụ hàng trăm tuổi, đi bộ trên tán cây hay trekking khám phá rừng nguyên sinh. Hoạt động phù hợp cho mọi lứa tuổi từ 4 đến 80, với giới hạn trọng lượng tối đa 120 kg. Ảnh: Hanuman World.

Ngay từ khi bước vào khu tiếp đón, du khách như lạc vào một thế giới khác. Rừng xanh bao quanh, cây cổ thụ đồ sộ và cảnh quan tươi tốt khiến Phuket hiện ra khác hẳn so với hình ảnh quen thuộc trên bưu thiếp. Chuyến tham quan bắt đầu từ Sky Walk, lối đi trên tán cây cao hơn 40 m, mang đến tầm nhìn bao quát toàn cảnh rừng nguyên sinh. Ảnh: Hanuman World.

Sky Walk giúp du khách trải nghiệm thế giới qua "mắt" của Hanuman - vị thần khỉ dũng mãnh trong sử thi Thái Lan Ramakien. Hanuman nổi bật với sự trung thành, dũng cảm và tinh nghịch, những phẩm chất này được tái hiện trong các hoạt động và thiết kế của công viên. Khu vực này còn gợi nhắc Asurapat - con trai của Hanuman và nữ khổng lồ Benjakai trong Ramakien. Ảnh: Hanuman World.

Du khách có thể thả bộ nhẹ nhàng trên lối đi giữa tán cây với tầm nhìn 360 độ, phù hợp cho cả những ai muốn tận hưởng thiên nhiên mà không cần cảm giác mạnh. Treo mình giữa những tán cây, con đường yên tĩnh mang đến góc nhìn toàn cảnh rừng nhiệt đới xanh mướt của Phuket. Ảnh: Hanuman World.

Tiếp đó, du khách được trang bị dây an toàn và mũ bảo hộ trước khi di chuyển bằng xe buggy lên Roller Zipline. Tại đây, du khách sẽ bay liên tục 800 m với tốc độ 40 km/h, trải nghiệm cảm giác mạnh giữa không trung. Ảnh: Hanuman World.

Đường trượt đầy những khúc cua xoắn ốc, lực hấp dẫn khiến cơ thể lắc mạnh, buộc du khách phải cúi đầu, ôm gối và hét thật to để giải tỏa căng thẳng. Với 16 đường zipline đa dạng, kết hợp đường rappel, cầu vượt và hộp xoắn ốc, công viên sinh thái mang đến trải nghiệm phiêu lưu giữa không gian xanh mát. Ảnh: Hanuman World.

Slingshot là trò chơi mạo hiểm đưa du khách bay lên không trung như một "quả tên lửa người". Du khách được cố định chắc chắn, bị kéo ngược rồi bắn thẳng lên trời trong cú phóng thẳng đứng đầy hồi hộp, khiến tim đập mạnh và tiếng hét vang vọng khắp khu rừng. Ảnh: Hanuman World.

