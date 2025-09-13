Nỗi khổ của người mắc bệnh COPD

Theo dõi sát điều kiện môi trường giúp bệnh nhân COPD kiểm soát triệu chứng và giữ an toàn trong những ngày thời tiết thay đổi.

Người mắc bệnh COPD nên theo dõi thời tiết kỹ để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là tình trạng rối loạn mạn tính ở phổi, khiến luồng khí lưu thông bị hạn chế và gây khó khăn cho hô hấp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phổi tắc nghẽn mạn tính là nguyên nhân tử vong đứng thứ 4 trên toàn cầu.

Mỗi kiểu khí hậu trong năm đều tiềm ẩn bất lợi riêng với người mắc COPD. Tuy vậy, nếu biết theo dõi môi trường sống, điều chỉnh thói quen sinh hoạt và chủ động bảo vệ đường hô hấp, người bệnh vẫn có thể hạn chế nguy cơ và duy trì chất lượng cuộc sống.

Thời tiết ảnh hưởng thế nào đến người bệnh COPD?

Theo Hội hô hấp Châu Âu, nắng nóng gay gắt và độ ẩm cao khiến việc hít thở trở nên khó khăn, cơ thể phải tiêu hao nhiều năng lượng để điều hòa thân nhiệt, dễ dẫn đến mệt mỏi.

Tại các đô thị, khói bụi và tình trạng ô nhiễm không khí thường nghiêm trọng hơn vào những ngày oi bức, càng gây áp lực cho hệ hô hấp. Đây là giai đoạn người bệnh COPD nên hạn chế ra ngoài, ưu tiên nghỉ ngơi trong không gian thoáng mát, có thông gió hoặc điều hòa.

Ngược lại, thời tiết lạnh có thể khiến người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính gặp nhiều khó chịu và làm các triệu chứng nặng hơn. Theo Healthline, không khí lạnh và khô dễ gây co thắt đường thở, dẫn đến khó thở, ho và khò khè tăng lên. Ngoài ra, nhiệt độ thấp làm phổi sản sinh nhiều dịch nhầy hơn, khiến việc thở trở nên nặng nề và tăng nguy cơ tắc nghẽn.

Mùa lạnh cũng là thời điểm các bệnh đường hô hấp như cúm, viêm phổi hay cảm lạnh dễ bùng phát. Với người COPD, chỉ một đợt nhiễm trùng nhẹ cũng có thể làm bệnh trở nặng, dẫn đến nhập viện. Cơ thể phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn để giữ ấm, từ đó khiến người bệnh nhanh mệt và hụt hơi.

Người mắc COPD nên làm gì để quản lý sức khỏe?

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), những thay đổi trong lối sống có thể giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Điều quan trọng nhất là ngừng hút thuốc lá hay thuốc lá điện tử. Ngay cả khi đã hút trong nhiều năm, việc từ bỏ vẫn mang lại lợi ích cho phổi. Bên cạnh đó, người bệnh nên tránh tiếp xúc với khói thuốc thụ động hoặc khói từ việc nấu nướng bằng bếp trong nhà, vì đây cũng là những yếu tố gây hại cho đường hô hấp.

Duy trì vận động thể chất thường xuyên là một phần không thể thiếu, giúp cơ thể khỏe mạnh và cải thiện chức năng hô hấp. Ngoài ra, việc phòng ngừa nhiễm trùng đường hô hấp cũng rất quan trọng. Người bệnh nên tiêm vaccine cúm hàng năm, tiêm phòng phế cầu và Covid-19, bao gồm cả liều nhắc lại mới nhất.

Cuối cùng, những người sống chung với COPD cần được cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị và cách tự chăm sóc. Điều này sẽ giúp họ duy trì lối sống năng động, khỏe mạnh hơn và chủ động kiểm soát bệnh tật trong cuộc sống hàng ngày.