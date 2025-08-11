Nỗi khổ của 'YouTuber nổi tiếng nhất Hàn Quốc'

Với dạ dày to hơn 40% người bình thường, Tzuyang có thể ăn hết 40 phần trong một bữa. Cô không hài lòng khi cân nặng chỉ ở mức 44 kg.

Youtuber Tzuyang cho biết mình có thể ăn suốt 18 tiếng. Ảnh: Tzuyang/YouTube.

Tzuyang (tên thật Park Jung Won, 28 tuổi) là "thánh mukbang" nổi tiếng Hàn Quốc với 12 triệu người theo dõi trên kênh YouTube và sở hữu nhà hàng riêng.

Trong chương trình Omniscient Interfering View của đài MBC gần đây, Tzuyang xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò hơn so với khi lên hình trong các video mukbang, theo Koreaboo.

Tzuyang cho biết cô chỉ nặng 44 kg và gần đây liên tục giảm cân, dù hầu như ngày nào cũng ăn lượng thức ăn tương đương 30.000 calo, gấp 15 lần lượng calo trung bình mà một phụ nữ trưởng thành cần nạp vào.

"Có hôm tôi ăn suốt 18 tiếng, nhưng cân nặng vẫn tụt", nữ YouTuber nói, ngụ ý không hài lòng với trọng lượng cơ thể của mình.

Tzuyag khẳng định khẩu vị không hề giảm, minh chứng bằng việc vừa quay video ăn liền 40 phần đồ ăn trong một lần. Cô cũng loại trừ khả năng do bệnh tật, vì kết quả kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện hoàn toàn bình thường.

Các bác sĩ cho biết dù giữ được thân hình nhỏ nhắn, dạ dày của Tzuyang lại to hơn khoảng 40% so với người có vóc dáng tương tự, thậm chí vượt cả kích thước của nhiều nam giới trưởng thành.

Kết quả kiểm tra cho thấy lượng đường trong máu của “nữ hoàng mukbang” vẫn ổn định sau mỗi bữa ăn, nhờ cơ chế tự điều chỉnh lượng thức ăn của cơ thể. Một bác sĩ ví cô như "chiếc máy hút đồ ăn", lý giải rằng cô nhanh đói hơn người bình thường.

Báo cáo y tế cũng ghi nhận ruột kết sạch, không polyp, chức năng thận hoạt động tốt, minh chứng cho khả năng tiêu hóa vượt trội. Nhận kết quả này, Tzuyang thở phào và cho biết sẽ tiếp tục làm các video ẩm thực.

Câu chuyện nhanh chóng gây "bão" trên các diễn đàn Hàn Quốc. Nhiều người bày tỏ sự ganh tỵ với khả năng chuyển hóa "đáng mơ ước" của cô: "Ghen tỵ thật sự. Cô ấy sinh ra dưới ngôi sao may mắn à?".

Gần đây, khi được hỏi về thu nhập, Tzuyang tiết lộ nếu ước tính thu nhập trung bình hàng tháng là 100 triệu won ( 72.000 USD ), có những lúc cô kiếm được nhiều hơn song cũng có thời điểm ít hơn. Tuy nhiên, cô khẳng định "thu nhập càng nhiều, chi phí càng lớn" vì mình có rất nhiều nhân viên, cộng thêm chi phí thực phẩm khi điều hành nhà hàng.

Tuy nhiên so với nhiều YouTuber Hàn Quốc, thu nhập của Tzuyang vẫn được xếp vào hàng đáng mơ ước. Cô gái sinh năm 1996 là một trong những mukbanger nổi tiếng nhất xứ kim chi, được biết tới chủ yếu qua những video ăn thùng uống vại, tiêu thụ lượng thức ăn khổng lồ.