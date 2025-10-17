Nỗi khổ khi làm đại diện 'ban phụ thu' nhà trường

Bỏ thời gian, công sức để làm ban đại diện cha mẹ học sinh, song nhiều người bức xúc vì bị mang tiếng là "ban phụ thu" cho nhà trường.

Nhiều phụ huynh cho biết "bất đắc dĩ" phải làm ban đại diện cha mẹ học sinh. Ảnh: Phương Lâm.

Con vừa vào năm học mới, chị Thu Thảo (phụ huynh tại Hà Nội) đã được các phụ huynh trong lớp “dúi vào tay” nhiệm vụ làm thủ quỹ cho ban đại diện cha mẹ học sinh (thường gọi là ban phụ huynh). Gọi là thủ quỹ, nhưng thực tế công việc của chị không khác gì trưởng/phó ban đại diện.

Ngoài việc cầm tiền, thống kê các khoản thu chi, chị còn được ban phụ huynh gửi gắm việc lên đề xuất cho các khoản thu chi và đi mua đồ đạc khi cần thiết.

“Bất đắc dĩ” làm ban phụ huynh

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thảo cho biết đây là năm đầu tiên chị được giao nhiệm vụ này. Năm học trước, khi con mới lên tiểu học, các phụ huynh chưa quen nhau nên chưa ai biết chị làm kế toán. Đến năm nay, các phụ huynh đều đồng lòng bầu chị làm thủ quỹ với lý do “kế toán có kinh nghiệm, giữ tiền sẽ yên tâm hơn”.

Các phụ huynh yên tâm, nhưng chị Thảo lại lo ngay ngáy phải cầm số tiền lớn và cân đo đong đếm mỗi khi chi cho một khoản bất kỳ phục vụ lớp. Năm nay, lớp của con chị Thảo không cần chi khoản tiền lớn cho cơ sở vật chất vì các phụ huynh đã sắm đủ từ năm ngoái. Nhưng những khoản nhỏ lẻ vẫn khiến người mẹ cạn năng lượng.

Tương tự, “cơ duyên” khiến chị Đỗ Chi (phụ huynh tại Hà Nội) làm hội trưởng hội phụ huynh của lớp con gái (đang học lớp 1) cũng xuất phát từ việc các cha mẹ khác đùn đẩy không nhận, ai cũng nêu lý do bận công việc. Trước tình cảnh đó, giáo viên chủ nhiệm có lời nhờ vả do gia đình sống gần trường, vì vậy, chị miễn cưỡng đồng ý.

Nhiệm vụ đầu tiên của chị là tham gia cuộc họp của ban đại diện phụ huynh nhà trường với ban giám hiệu. Dự họp một hồi, chị Chi “toát mồ hôi” khi thấy các đại diện còn lại tranh luận gay gắt về việc đóng quỹ trường. Người đồng ý, người không, người chỉ trích quỹ trường thu nhiều nhưng không có kế hoạch sử dụng cụ thể hay công khai thu chi.

Điều khiến chị Chi bận tâm hơn là phải phổ biến cho phụ huynh trong lớp như thế nào để họ hiểu, để nhận được sự đồng thuận. Ngược lại, nếu phụ huynh lớp không đồng ý, chị cần trao đổi lại với ban phụ huynh trường ra sao.

Đến việc thu chi quỹ phụ huynh của lớp (quỹ lớp) cũng tương tự. Được tất cả phụ huynh đồng thuận là chuyện mừng, nhưng việc phụ huynh đóng đủ hay không lại là chuyện khác. Chị Chi kể dù nhiều người ban đầu đồng ý đóng, đến hiện tại, ban đại diện vẫn mất gần 2 tháng vẫn chưa thu đủ. Khi liên hệ hỏi thăm, những người này thậm chí không phản hồi.

“Đầu tiên, tôi chỉ nghĩ đơn giản nhiệm vụ của hội trưởng là tham dự các cuộc họp với ban đại diện phụ huynh nhà trường, sau đó phổ biến lại thông tin cho phụ huynh lớp. Nhưng khi làm rồi mới thấy không dễ”, chị Chi kể.

Trăm thứ việc không tên, vừa tốn thời gian, lại mất công sức

Từ ngày được bầu vào ban phụ huynh, chị Đỗ Chi kể bản thân không được thêm quyền lợi gì như nhiều người vẫn nghĩ. Thay vào đó, chị như làm dâu trăm họ, trăm dâu đổ đầu tằm với đủ thứ việc không tên. Rõ ràng nhất là chị mất thêm nhiều thời gian chăm lo các hoạt động của lớp.

“Các phụ huynh khác có thể chỉ đến lớp trong các buổi họp nhưng với ban đại diện, lớp hỏng chổi, hết giấy ăn, cứ thiếu cái gì là trưởng/phó ban lại mua mang đến”, chị nói.

Vì ở ngoại thành Hà Nội, năm nay, quỹ lớp con gái chị chỉ thu 200.000 đồng/người/học kỳ. Với ngân sách 7,2 triệu đồng, ba người trong ban đại diện phải đau đầu tính toán sao cho hợp lý, bởi số tiền này dùng để chi từ hoạt động của trẻ đến tiền điện điều hòa…

Chị lấy ví dụ dịp Trung thu vừa qua, ban đại diện dành cả tuần để tham khảo cách tổ chức sao cho tiết kiệm nhưng các con vẫn vui. Sau khi lấy ý kiến và được đồng thuận, ba người tiếp tục tìm chỗ mua nguyên vật liệu rẻ hơn. Cái gì có thể tận dụng bằng đồ đạc ở nhà, chị đều mang đến trường con hoặc vận động phụ huynh quyên góp hoa quả, bánh kẹo….

“Nói chung là khó. Chi nhiều quá thì lại có ý kiến không hợp lý, mà ít quá thì hoạt động của các con èo uột, phụ huynh cũng lại ý kiến sao không chi thêm. Vì là một tập thể, không thể vừa lòng hết tất cả”, chị nói.

Tuy nhiên, điều chị bức xúc hơn cả là khi ban đại diện thông báo, lấy ý kiến phụ huynh trong lớp nhưng không ai ý kiến. Chỉ khi mọi công việc xong xuôi, nhiều người lại nói ra nói vào, xì xào sau lưng.

Hoặc thậm chí, nhiều người đi họp phụ huynh thì đẩy cho ông bà, thông tin không tiếp nhận đầy đủ nhưng sau đó liên tục nêu ý kiến trái chiều trong nhóm chat, khiến ban phụ huynh mất thêm thời gian giải thích lại.

Tương tự, kể lại lần gần nhất phụ trách cho Tết Trung thu của các con, chị Thảo được phân công liệt kê các món đồ cần mua và phải đi mua cùng một phụ huynh khác trong ban.

Chị quyết định sắm hoa quả, bánh kẹo tại siêu thị để đảm bảo an toàn, lại có biên lai đầy đủ, nhưng cuối cùng lại bị trách là phung phí, không biết tôn trọng tiền quỹ.

“Đi mua đồ cũng tốn thời gian, trong khi tôi cũng đi làm chứ không rảnh rỗi gì. Tôi nhỏ tuổi nhất trong ban phụ huynh nên nhiều khi cũng không tiện phản bác, sợ lại gây mất hòa khí”, người mẹ kể.

Để tổ chức hoạt động cho trẻ, nhiều ban đại diện phải tính toán thu chi sao cho hợp lý. Ảnh minh họa: Pexels.

Hội phụ huynh chia rẽ, ảnh hưởng cả con trẻ

Không riêng chị Chi hay chị Thảo, chị L.T., phụ huynh tại TP Vinh (Nghệ An), cũng gặp câu chuyện oái oăm khi cả chị lẫn bạn thân đều làm trong ban phụ huynh của lớp. Hai năm trước, công tác trong ban phụ huynh vẫn suôn sẻ, được các phụ huynh đồng lòng và nhất trí cao.

Nhưng đến năm nay, một thành viên trong ban phụ huynh đề xuất mua điều hòa mới để thay cho điều hòa đã cũ, nhiều phụ huynh lập tức phản đối và cho rằng điều hòa vẫn dùng tốt, chỉ cần sửa lại là được.

Chị T. và bạn chị đều đồng tình với ý kiến sửa lại thay vì mua mới, nhưng điều này lại không được lòng những thành viên khác trong ban phụ huynh. Kết quả, cả hai người đều bị bóng gió, cho rằng không biết suy nghĩ cho các con mà lại đi chia bè kết phái, gây ảnh hưởng cả lớp và ban phụ huynh.

Chị T. còn kể thêm trường hợp một người bạn khác cũng chị cũng làm trong ban phụ huynh tại trường con lớn đang theo học. Đầu năm học, khi ban phụ huynh đề xuất đóng quỹ 1 triệu đồng để sơn sửa lại lớp và gia cố lại một số bàn học đã xuống cấp, phụ huynh ngay lập tức chia phe và phản đối mạnh mẽ.

Phụ huynh tranh cãi, các con cũng không tránh khỏi tình trạng bị vạ lây. Con của phụ huynh này chơi thân với một người bạn trong lớp, nhưng do cha mẹ khác quan điểm trong việc chi tiêu quỹ lớp, các con cũng bị “cấm” chơi với nhau.

“Gọi là ‘cấm’ nhưng thực ra là bằng mặt không bằng lòng. Do cha mẹ khó nhìn mặt nhau, các con cũng không thể qua nhà bạn chơi với nhau như trước”, chị T. kể lại.

Để bảo vệ mình và cũng để mọi thứ minh bạch, các phụ huynh nêu trên đều áp dụng cách mỗi lần chi gì, họ đều báo lên nhóm chung của cả lớp, chụp lại hóa đơn và gửi lại ngay.

Sau lần bị cằn nhằn vì “tự ý” mua đồ ở siêu thị, chị Thảo rút kinh nghiệm và tự nhủ từ nay về sau, khi mua bất kỳ món đồ nào, chị sẽ hỏi cả ban phụ huynh trước.

Người mẹ cũng nghĩ rằng bản thân nên bớt ôm đồm, thay vào đó chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của bản thân là thủ quỹ, giữ tiền cẩn thận và sao kê chi tiết rõ ràng.

Còn chị Đỗ Chi cho biết sẽ lập thêm bảng thu chi để cuối năm có báo cáo chi tiết gửi phụ huynh. Người mẹ cho rằng ở đâu đó vẫn có những ban phụ huynh gây tiêu cực, cần lên án, song không phải ai cũng vậy. Vì vậy, các phụ huynh trong lớp nên hiểu và thông cảm hơn với những ban đại diện chân chính, có tâm.