Nói lời chia tay, bị bạn trai dùng dao đâm nhiều nhát trước cổng nhà

Bắt giữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 950 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an Sơn La khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Lâm (SN 22/7/1993, nguyên là nhân viên Ngân hàng HD Bank chi nhánh tỉnh Sơn La) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.