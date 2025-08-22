Nổi như cồn nhờ kể chuyện giới siêu giàu du lịch

Túi Birkin 75.000 USD gửi gấp tới Capri, siêu xe Brabus hồng cho tiệc sinh nhật 22 tuổi - với Olivia Ferney, chuyên viên tổ chức chuyến đi cho giới siêu giàu, đó chỉ là chuyện thường.

Paris Hilton cùng chiếc máy bay tư nhân Gulfstream G450 được sơn lại thành màu hồng Barbie. Ảnh: ParisHilton/FB.

Từ khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, khách hàng gọi điện cho Ferney để cập nhật tình hình chuyến đi. Mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn, ngoại trừ nguồn gốc của quả chanh trong ly margarita.

"Cô ấy luôn muốn biết đồ uống của mình được pha chế như thế nào, chanh từ một số quốc gia khiến cô ấy dị ứng", Ferney kể lại trên The New York Times.

Nửa năm trước, Ferney (24 tuổi) bắt đầu chia sẻ những cuộc gọi từ khách hàng lên TikTok và Instagram. Chỉ trong thời gian ngắn, cô thu hút hơn 400.000 người theo dõi. Họ thích thú nghe cô kể về những "nỗi khổ" tưởng như vô lý của giới thượng lưu.

Quả chanh nói trên khiến khách hàng "ngứa ran". Theo lời Ferney, một khách hàng cho biết họ bị dị ứng với chanh đến từ một số quốc gia, dù không có bất kỳ biểu hiện dị ứng rõ ràng, nhưng cơ thể "tự biết" đang phản ứng với nó. Ferney lập tức liên hệ bộ phận cung ứng của resort để xác minh nguồn gốc trái cây, đồng thời sắp xếp tequila thay thế cho khách.

"Chúng tôi làm việc với nhiều tỷ phú và triệu phú. Điểm chung là họ rất 'cầu kỳ'", Ferney nói. Công ty cô đang làm việc là Top Tier Travel.

Cụ thể, họ cầu kỳ tới mức nào?

Có người chi 100.000 USD cho kỳ nghỉ của con gái, với điều kiện cô bé không được gọi cho cha. Có người vội vã nhờ bác sĩ kiểm tra trước khi bay bằng chuyên cơ, vì sợ túi nâng ngực mới có thể bị vỡ. Có người nằng nặc đòi được đưa ra khỏi du thuyền giữa biển động vì thời tiết xấu khiến cô không thể tới đảo tiệc tùng ở Hy Lạp. Vị khách ấy thậm chí còn đề xuất đi bằng "trực thăng cũng được, tàu ngầm cũng được".

Ferney gây sốt với loạt video chia sẻ về những cuộc gọi để giải quyết những "nỗi khổ" tưởng như vô lý của giới thượng lưu. Ảnh: @Ferney.

Ferney cho biết cô chỉ ghi hình cuộc gọi với khách hàng khi được họ cho phép, một số đoạn không quay được trực tiếp thì cô sẽ dựng lại sau đó. Tuy nhiên, số cuộc gọi cô đăng tải chỉ chiếm chưa đến 10% tổng số cuộc gọi cô nhận được, vì phần lớn bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật.

Sinh ra trong một gia đình trung lưu tại thị trấn nhỏ ở Canada, Ferney từng khiến người thân bất ngờ với những câu chuyện cô đăng tải. Sau khi tốt nghiệp Đại học Western Ontario, cô chuyển đến Miami, gặp Troy Arnold - nhà sáng lập Top Tier Travel - và gia nhập công ty với vai trò "giải quyết mọi thứ" cho khách, với mức phí thành viên từ 2.500 đến 8.500 USD mỗi tháng.

Những yêu cầu "không tưởng" nối tiếp nhau: siêu xe hồng Brabus 800 cho tiệc sinh nhật Gen Z; nước khoáng được vận chuyển tới một hòn đảo vùng Caribe vì gội đầu bằng nước máy địa phương khiến da đầu khách bị ngứa; một chiếc túi Birkin trị giá 75.000 USD được gửi gấp trong đêm tới Capri, Italy; biệt thự ở Aspen phải có 6 phòng ngủ khép kín, phòng gym, phòng xông hơi và đầu bếp chỉ phục vụ thịt bò "ăn cỏ".

Diana Marua - Youtuber kiêm nhà sáng tạo nội dung người Kenya - được chồng là ca sĩ Bahati tặng cho chiếc G-Wagon Brabus màu hồng dịp sinh nhật. Ảnh: Diana Marua.

"Giờ tôi đã quá quen với những đòi hỏi kiểu này", Ferney nói. Cô thường nghe điện thoại bên hồ bơi, bất kể yêu cầu kỳ lạ hay khách hàng có nóng nảy đến đâu, cô đều có mặt để xoa dịu và chiều chuộng khách hàng.

Theo cô, những triệu phú thường khó chiều hơn cả tỷ phú. "Tôi không hiểu vì sao", Ferney chia sẻ. Tiền bạc hiếm khi là vấn đề trong công việc của Ferney, mặc dù cô nhận thấy rằng giới tài phiệt rất thích mặc cả.

"Chắc hẳn các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy khách hàng tỷ phú của chúng tôi phấn khích thế nào khi được chúng tôi giảm giá 1.000 USD ", Ferney nói.

Còn nếu khách không thể có được điều họ muốn thì sao?

"Chúng tôi sẽ tìm được thôi", Ferney cười nói. "Họ là những người cả đời chưa từng nghe chữ 'không', đơn giản là họ không chấp nhận nổi từ đó", cô chia sẻ.