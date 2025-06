Nơi thí sinh thi tốt nghiệp THPT giữa lúc mưa lớn, lũ lụt, sạt lở

UBND tỉnh Yên Bái vừa ra văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường ứng phó thiên tai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra ngập lụt, sạt lở tại một số địa phương ở Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái.

Trong những ngày qua, tình hình mưa lũ tại tỉnh Yên Bái có diễn biến phức tạp, gây sạt lở đất, ngập lụt ở một số địa phương.

Cụ thể, từ ngày 24/6 đến sáng 25/6, địa bàn các huyện Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, TP Yên Bái đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở tại một số địa phương như huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên. Trong đó chủ yếu tập trung tại một số tuyến đường chính như Quốc lộ 70.

Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Yên Bái. Nguy cơ lũ quét, lũ ống trên một số con suối lớn tại huyện Lục Yên, Văn Yên, TP Yên Bái.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức an toàn, hiệu quả, UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản chỉ đạo, giao các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tổ chức kỳ thi.

Cụ thể, Sở GD&ĐT Yên Bái khẩn trương kiểm tra, rà soát, gia cố cơ sở vật chất các điểm thi, phòng thi, hệ thống điện, nước, thoát nước để đảm bảo an toàn và đủ điều kiện tổ chức thi trong mọi điều kiện thời tiết.

Sẵn sàng các phương án dự phòng, di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị đến nơi an toàn tránh hư hại do ngập lụt, sạt lở; sẵn sàng các điểm thi, phòng thi dự phòng trong trường hợp điểm thi chính bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Sở phải bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi trước, trong và sau kỳ thi; tránh hư hỏng do mưa lớn, nắng nóng, cháy nổ.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT phải thực hiện phương án tổ chức hỗ trợ ăn, ở gần điểm thi cho cán bộ làm thi và thí sinh ở xa, nhất là cán bộ và thí sinh phải đi qua sông, suối, các tuyến đường có nguy cơ ngập, sạt lở... để tất cả đều đến được điểm thi và dự thi an toàn.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; bảo đảm an toàn cháy nổ, an toàn giao thông tại các điểm thi; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch để đảm bảo an toàn cho kỳ thi trong các trường hợp thiên tai, mưa lũ và các tình huống đặc biệt khác; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện phối hợp với ngành giáo dục, lực lượng công an địa phương làm tốt công tác an ninh, trật tự cho kỳ thi.

Cùng với đó là xây dựng phương án cụ thể và phân công lực lượng ứng trực tại các nơi có nguy cơ ngập úng cục bộ, sạt lở, bị chia cắt giao thông để đưa, đón học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; phối hợp với các điểm thi để di chuyển địa điểm thi đến địa điểm dự phòng trong trường hợp phải di chuyển.

Sở Y tế tiếp tục thực hiện tốt các phương án phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, chuẩn bị nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho học sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi.

UBND cấp huyện, Ban chỉ đạo kỳ thi cấp huyện chủ động theo dõi và cập nhật thông tin thời tiết, diễn biến của mưa lũ, giông lốc và các hình thái thời tiết cực đoan; giữ liên hệ thường xuyên với đơn vị liên quan để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Ngoài ra, huyện cần rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ).