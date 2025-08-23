Nóng dần cuộc chiến xe máy điện ở Việt Nam

Thị trường xe máy điện ở Việt Nam chứng kiến nhiều diễn biến mới, hứa hẹn một cuộc chiến khốc liệt giữa các hãng xe.

Khi thị trường đứng trước áp lực điện hóa, không ít hãng xe máy truyền thống như Honda, Yamaha cũng phải nhập cuộc. Loạt thương hiệu xe máy điện VinFast, Yadea cũng có những động thái riêng, khiến sức nóng cuộc chiến xe máy điện ở Việt Nam được đẩy lên liên tục.

Cuộc đua sản phẩm

Bản thân những VinFast, Yadea đã là những thương hiệu xe máy điện, do đó sức ép điện hóa dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến cả hai.

Yadea gần đây liên tục ra mắt nhiều mẫu xe máy điện mới, gồm Vekoo, Velax để bổ sung cho danh mục sản phẩm đã tương đối dày.

VinFast cũng có động thái tương tự, trình làng mẫu xe pin tháo rời Evo Grand với tầm hoạt động lên đến 285 km khi lắp đủ 2 pin. Trước đó, VinFast cũng đã ra mắt Motio - xe máy điện dành cho học sinh, bên cạnh loạt xe máy điện Lite được chỉnh sửa để phù hợp với nhu cầu sử dụng của những người chưa có bằng lái xe máy.

Các hãng chạy đua ra mắt xe máy điện. Ảnh: Đan Thanh.

Yamaha Neo's là sản phẩm xe máy điện ra mắt đã khá lâu và cho đến nay vẫn đang là lựa chọn thuần điện duy nhất của thương hiệu.

Honda gần đây ra mắt 2 xe máy điện ICON e: và CUV e:. Trong đó, Honda ICON e: là xe máy điện dành cho học sinh, tương tự Yadea Vekoo, VinFast Motio hay loạt xe máy điện Lite của VinFast như đề cập phía trên.

Honda CUV e: lại là một mẫu xe máy điện có pin tháo rời. Khách hàng có thể tháo pin để sạc tại nhà, hoặc mang pin đến đổi ở các trạm được Honda đặt tại hệ thống đại lý HEAD.

Selex Motor tập trung vào dòng xe máy điện phục vụ nhóm khách hàng shipper, còn Dat Bike có các mẫu xe máy điện với tầm hoạt động tối đa hơn 200 km/lần sạc.

Honda CUV e: cung cấp giải pháp pin hoán đổi. Ảnh: Phúc Hậu.

Nhìn chung, thị trường xe máy điện ở Việt Nam đang ngày càng phong phú. Bên cạnh những hãng xe thuần điện, việc các thương hiệu lâu đời như Honda cho thấy sự nghiêm túc ở mảng điện hóa cũng giúp người Việt có thêm lựa chọn khi có nhu cầu chuyển đổi từ xăng sang điện.

Chạy đua hạ tầng

Trong quá khứ, các mẫu xe máy điện VinFast như Impes, Ludo, Klara S từng trang bị pin hoán đổi, khách hàng cũng có thể đổi pin tại trạm đặt ở hệ thống cửa hàng VinMart/VinMart+ (nay là hệ thống WinMart).

Tuy nhiên, chương trình này đã được VinFast cho dừng hoạt động vài năm trước vì kém hiệu quả. Cho đến trước khi Honda triển khai các trạm đổi pin, Selex Motor là đơn vị duy nhất còn bố trí các trạm hoán đổi pin cho xe máy điện.

Gần đây, VinFast thông báo kế hoạch thiết lập mạng lưới trạm đổi pin với 150.000 trạm trên toàn quốc. Trước mắt, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm ngay trong tháng 10, tiến đến đạt 50.000 trạm đổi pin cho xe máy điện vào cuối năm 2025 và kỳ vọng hoàn tất toàn bộ hệ thống trong 3 năm tới.

VinFast sẽ làm 150.000 trạm đổi pin xe máy điện. Ảnh: VinFast.

TMT Motors - đơn vị phân phối ôtô điện Wuling tại Việt Nam - cũng thông báo sẽ phát triển mô hình trạm đổi pin tự động tại Việt Nam. Đơn vị này tiết lộ sẽ sớm tham gia thị trường xe máy điện, tuy nhiên không nêu chi tiết về thời điểm cũng như mẫu xe đầu tiên.

"Cuộc chiến" bảo hành pin

Tại Việt Nam, 2 năm là thời gian bảo hành phổ biến với pin xe máy điện.

Gần đây khi giới thiệu tùy chọn mua pin dành cho Honda ICON e:, hãng xe Nhật Bản công bố chính sách bảo hành 2 năm với gói pin, áp dụng với pin bán kèm theo xe. Trong trường hợp pin lẻ khi thay thế, sửa chữa hoặc mua thêm, thời hạn bảo hành là một năm.

Gói pin Honda ICON e: có thể tháo rời. Ảnh: Phúc Hậu.

Hãng xe máy điện Trung Quốc Yadea cũng áp dụng thời hạn bảo hành 24 tháng hoặc 20.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho pin lithium. Riêng Yadea Voltguard U được bảo hành toàn xe trong 3 năm hoặc 30.000 km.

Yamaha thông báo thời hạn bảo hành 2 năm cho pin lithium-ion trên xe máy điện. Như đã đề cập, Neo's hiện là cái tên thuần điện duy nhất trong danh mục xe 2 bánh thương hiệu Yamaha tại Việt Nam.

Gần đây, VinFast thông báo áp dụng chính sách bảo hành 8 năm không giới hạn số km dành cho gói pin LFP của xe máy điện. Chính sách bảo hành mới cũng bao gồm 6 năm không giới hạn số km cho tất cả xe máy điện VinFast sử dụng pin LFP.

Pin xe điện ở Việt Nam có thể được bảo hành đến 8 năm. Ảnh: Bối Hạ.

Pin là một trong những bộ phận quan trọng và đắt đỏ bậc nhất trên xe máy điện. Do đó, "cuộc chiến" mở rộng thời hạn bảo hành cho phụ tùng này nhiều khả năng ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định mua xe của khách hàng, qua đó định hình bộ mặt thị trường xe máy điện Việt Nam trong tương lai.