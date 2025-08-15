Nốt mụn ở chân đẩy người phụ nữ vào tình cảnh nguy hiểm

Phát hiện mụn nhỏ ở cẳng chân nhưng nghĩ không nghiêm trọng, người phụ nữ quê Quảng Ninh tuổi tự bôi dầu cao. Một tháng sau, chân sưng đỏ, nhiễm trùng nặng.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bà H., 64 tuổi, phát hiện một mụn nhỏ ở cẳng chân trái nhưng cho rằng không đáng lo. Thay vì đến bệnh viện, bà tự bôi dầu cao tại nhà.

Chỉ sau một tháng, tình trạng trở nên nghiêm trọng, cẳng chân trái sưng tấy, đỏ, viêm lan từ bàn chân lên gần hết cẳng chân, xuất hiện nhiều bóng nước và phù nề mô mềm. Gia đình phải đưa bà vào Trung tâm Y tế Quảng Yên (Quảng Ninh) trong tình trạng nhiễm trùng nặng.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng lan tỏa cẳng chân trái, nhanh chóng phẫu thuật làm sạch ổ nhiễm và điều trị kháng sinh tích cực. Nhờ can thiệp kịp thời, sức khỏe bà đã ổn định. Tuy nhiên, nếu nhập viện muộn hơn, nguy cơ hoại tử hoặc phải cắt bỏ chi là rất cao.

Bác sĩ Nguyễn Đức Hoàn, khoa Ngoại, cho biết nhiều người vẫn nghĩ vết thương nhỏ hay mụn mủ đơn giản thì không đáng ngại. Thực tế, nếu không xử trí đúng cách, vi khuẩn có thể nhanh chóng xâm nhập, gây nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Người dân tuyệt đối không nên tự ý bôi thuốc, dùng mẹo dân gian hay để lâu mới đi khám.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có bất kỳ vết thương nào, dù nhỏ, cần:

Rửa sạch bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát khuẩn.

Theo dõi các dấu hiệu sưng, đỏ, đau, chảy dịch.

Đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp.

"Vết thương nhỏ nếu được xử lý sớm sẽ nhanh lành và tránh biến chứng. Nhưng sự chủ quan có thể phải trả giá bằng hoại tử, mất chi, thậm chí không qua khỏi", bác sĩ Hoàn khuyến cáo.