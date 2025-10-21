‘Now is Yours’ - khi công nghệ tiếp sức thế hệ trẻ bứt phá giới hạn

Thế hệ trẻ không ngừng tiến bước giữa thế giới đổi thay. Họ mang trong mình niềm tin mãnh liệt, khát khao được khác biệt và dám biến điều tưởng chừng không thể thành có thể.

Giữa thời đại công nghệ trở thành ngôn ngữ chung của thế hệ trẻ toàn cầu, họ đang viết nên câu chuyện thành công của riêng mình - nơi đam mê, sáng tạo và bản sắc cá nhân hòa làm một. Trên hành trình đó, công nghệ đồng hành, tiếp sức, lặng lẽ chạm đến từng khoảnh khắc của tuổi trẻ.

Tuyên ngôn của thế hệ mới

Hơn một thập kỷ trước, Huawei khởi xướng tinh thần “Make it Possible” - lời khẳng định về sức mạnh của đổi mới và niềm tin con người có thể vượt qua mọi giới hạn. Không chỉ là khẩu hiệu, “Make it Possible” dần trở thành DNA của thương hiệu: Niềm tin rằng công nghệ sinh ra không chỉ để mạnh mẽ hơn, mà để truyền cảm hứng cho con người sống trọn hơn.

Huawei khởi xướng tinh thần “Make it Possible”.

10 năm sau, tinh thần ấy được viết tiếp bằng một chương mới “Make it Possible: Now is Yours”. Nếu “Make it Possible” là lời hiệu triệu những người dám ước mơ, thì “Now is Yours” nhắn gửi đến thế hệ đã sẵn sàng hành động - những người không đợi tương lai đến mà tự tạo nên tương lai cho mình.

Có thể nói, chiến dịch này là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết của Huawei trong hành trình cùng người trẻ đang kiến tạo tương lai.

MV Now is Yours - tuyên ngôn sống động về tuổi trẻ

Điểm nhấn của chiến dịch là Now is Yours - MV đậm chất điện ảnh, kể câu chuyện chân thực và đầy cảm hứng về tâm hồn trẻ trung khắp nơi trên thế giới.

Từ cô gái Trung Đông theo đuổi đam mê eSports, chàng trai châu Âu tìm thấy dũng khí trong trò chơi mạo hiểm, hay bác sĩ da màu trở thành tay trống điệu nghệ, mỗi nhân vật trong MV đều đại diện cho một khía cạnh của tuổi trẻ - dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt.

Mỗi nhân vật trong MV đều đại diện cho một khía cạnh của tuổi trẻ.

Tất cả cùng hoà nhịp trong bản phối mới của Dream it Possible. Bản nhạc mang màu sắc indie electronic pop trẻ trung, hiện đại và năng lượng. Âm nhạc, ca từ, hình ảnh và cảm xúc cùng hòa quyện, tạo nên tuyên ngôn rực rỡ: “Hãy theo đuổi giấc mơ, không gì có thể cản bước bạn. Thời điểm để sống hết mình - chính là ngay bây giờ”.

Khi công nghệ đồng hành những tâm hồn trẻ

Điều đáng nói là công nghệ không xuất hiện như nhân vật chính. Nó lặng lẽ đồng hành trong chiếc đồng hồ thông minh theo dõi thể chất, chiếc tai nghe truyền cảm hứng qua từng bản nhạc, hay chiếc máy tính bảng giúp kết nối muôn vàn ý tưởng.

Huawei chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng, để công nghệ trở thành chất xúc tác của cảm xúc chứ không phải trung tâm của sân khấu. Bởi điều quan trọng nhất không nằm ở sản phẩm, mà ở người đang dùng chúng để tạo nên khác biệt.

Các sản phẩm Huawei được lồng ghép khéo léo trong MV.

Không chỉ tập trung vào hiệu suất hay tính năng, Huawei đang định hình lại cách công nghệ phục vụ con người, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người khát khao khám phá điều mới mẻ. Các sản phẩm của hãng được cải tiến liên tục để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, trở thành công cụ để người dùng theo đuổi đam mê, thể hiện bản sắc riêng và kết nối thế giới xung quanh.

Các sản phẩm của Huawei ngày càng được cải tiến mạnh mẽ hơn.

Khi người trẻ được trao quyền, họ không chỉ thay đổi thế giới của mình mà còn truyền cảm hứng để thế giới thay đổi cùng họ. Ở đó, Huawei với triết lý “Make it Possible” sẽ tiếp tục đồng hành trong hành trình khơi dậy tiềm năng, nuôi dưỡng sáng tạo và kết nối mọi tâm hồn trẻ đang cùng hướng đến tương lai.