NSƯT Bùi Như Lai làm hiệu trưởng đại học

NSƯT Bùi Như Lai, Phó hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, được công nhận chức vụ hiệu trưởng nhà trường.

NSƯT Bùi Như Lai.

Chiều 5/9, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi lễ trao quyết định công nhận chức vụ hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Theo đó, ông Bùi Như Lai, Phó hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, được công nhận chức vụ hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông hy vọng trên cương vị mới, đồng chí Bùi Như Lai sẽ phát huy hết khả năng của mình, cùng đồng hành với tập thể Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trong công tác xây dựng và khẳng định uy tín, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới, tiến tới xây dựng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thành trường trọng điểm trong đào tạo ngành nghề lĩnh vực biểu diễn và nghe nhìn.

Đồng chí Bùi Như Lai cho biết đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Ông khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình để đáp ứng tốt yêu cầu công việc trên cương vị mới.

NSƯT Bùi Như Lai sinh năm 1979. Ông tốt nghiệp cử nhân Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó có bằng tiến sĩ Nghệ thuật học.

Trước khi đảm nhận vị trí hiện tại, NSƯT Bùi Như Lai từng kinh qua các vị trí quản lý như phó hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, trưởng khoa Sân khấu. Ông cũng từng là trưởng đoàn kịch hình thể, sau đó là trưởng đoàn kịch 1 của Nhà hát Tuổi trẻ.

Nhiều vở diễn của ông đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như “Tái sinh”; “Edip làm vua”; “Đến bờ bên kia”; “Đi qua ngày giông bão”… Năm 2019, ông nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và huân chương lao động hạng ba...