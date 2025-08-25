Nữ bệnh nhân nhiễm loại giun nguy hiểm nhưng không biết

Bệnh nhân 86 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, sốt nhẹ, hạ kali và natri nặng, được chẩn đoán nhiễm giun lươn.

Giun lươn âm thầm tồn tại nhưng có thể gây hậu quả nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Ảnh: Immunologic.

Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà (Hưng Yên) vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ, 86 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần; sốt nhẹ, mệt lả, suy kiệt. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị hạ kali và hạ natri nặng, phải truyền dịch và theo dõi sát.

Trước khi xuất hiện triệu chứng và nhập viện, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh mạn tính.

Sau nhiều ngày điều trị, kết quả xét nghiệm phát hiện bệnh nhân nhiễm giun lươn. Đây chính là nguyên nhân âm thầm gây ra tình trạng tiêu chảy, rối loạn điện giải kéo dài.

Các bác sĩ cho biết may mắn được chẩn đoán kịp thời, vì nếu trong quá trình điều trị, bệnh nhân phải dùng corticoid hay thuốc ức chế miễn dịch mà không biết mình nhiễm giun lươn, tình trạng có thể bùng phát thành nhiễm trùng lan tỏa rất nguy hiểm, thậm chí không qua khỏi.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), giun lươn (tên khoa học là Strongyloides stercoralis) là loại ký sinh trùng sống ở ruột người. Giun lươn thường được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới, đặc biệt là Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, đặc biệt là ở các vùng nông thôn ấm áp, ẩm ướt.

Khác với nhiều loại giun khác, giun lươn có khả năng "tự sinh sôi trong cơ thể" mà không cần ra ngoài. Vì vậy, nó có thể tồn tại nhiều năm, thậm chí cả đời nếu không điều trị.

Giun lươn lây nhiễm cho người khi chạm vào đất bị nhiễm giun non (ấu trùng), loại giun quá nhỏ để nhìn thấy nếu không có kính hiển vi. Giun lươn đào sâu vào da và lan ra khắp cơ thể, định cư ở ruột non, nơi chúng đẻ trứng.

Sau khi trứng nở, hầu hết giun sẽ ra khỏi cơ thể qua phân. Tuy nhiên, một số có thể trưởng thành và tái nhiễm vào cơ thể bằng cách đào sâu vào thành ruột hoặc hậu môn.

Bệnh giun lươn có thể gây đau bụng, tiêu chảy và phát ban. Hầu hết người bị nhiễm giun lươn không có triệu chứng và có thể không biết mình bị nhiễm. Tuy nhiên, những người có hệ miễn dịch suy yếu có thể bị bệnh nặng hoặc không qua khỏi do bệnh giun lươn nếu không được điều trị.

Cách tốt nhất để phòng ngừa nhiễm giun lươn là:

Mang dép, giày khi ra ngoài, không đi chân đất trên đất ẩm ướt

Rửa tay sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc đất

Ăn chín, uống sôi; không dùng rau sống không đảm bảo vệ sinh

Quản lý phân thải hợp vệ sinh để tránh ô nhiễm môi trường

Khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.