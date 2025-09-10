Nữ ca sĩ duy nhất trong danh sách xét công nhận chức danh PGS năm 2025

Nữ ca sĩ này sinh năm 1982, hiện là tiến sĩ, đang giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Tiến sĩ Tân Nhàn là nữ ca sĩ duy nhất được xét công nhận chức danh phó giáo sư trong năm 2025. Ảnh: FBNV.

Năm 2025, ngành Nghệ thuật có 3 ứng viên được xét công nhận phó giáo sư. Bà Nguyễn Thị Tân Nhàn là nữ ứng viên, nữ ca sĩ duy nhất lọt vào danh sách.

Nghệ danh của bà là Tân Nhàn, nổi tiếng với dòng nhạc dân gian Việt Nam, trong đó có nhiều ca khúc nổi tiếng như Hạ Long Biển Nhớ, Xa khơi, Tình ta biển bạc đồng xanh... Bà cũng đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2023.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư được công bố trên trang web chính thức của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, bà Nguyễn Thị Tân Nhàn từng tốt nghiệp ngành Âm nhạc, chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Quốc gia Việt Nam vào năm 2010.

Đến năm 2012, cũng tại trường này, bà được cấp bằng thạc sĩ ngành Nghệ thuật âm nhạc, chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc.

4 năm sau đó, bà Nhàn tiếp tục được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cấp bằng tiến sĩ ngành Âm nhạc học, chuyên ngành Âm nhạc học.

Tính đến thời điểm hiện tại, bà Tân Nhàn đã giảng dạy tại nhiều trường khác nhau như Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật - Du lịch Hạ Long, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2017, bà được bổ nhiệm làm phó trưởng khoa Thanh nhạc của học viện, sau đó lên trưởng khoa vào năm 2024.

Mới đây, bà đã đăng ký xét đạt chuẩn chức danh phó giáo sư tại hội đồng giáo sư cơ sở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đến nay, bà có 14 bài báo khoa học (2 bài trên tạp chí quốc tế), xuất bản 2 sách, 3/13 tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân và 17 giải thưởng hướng dẫn.

Ngoài ra, bà nhận được 2 bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020, cùng với đó là danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vào năm 2018, 2024.