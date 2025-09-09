Nữ cán bộ ngân hàng tham ô tài sản, bị bắt sau 27 năm trốn tại Lào

Nguyễn Thị Kim Oanh, nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng, bị Công an Hải Phòng bắt tại Lào sau 27 năm lẩn trốn tội tham ô gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 9/9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng An ninh điều tra Công an TP phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công nghi phạm bị truy nã Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1957, trú tại số 25/72 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng) sau 27 năm lẩn trốn tại Lào về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa".

​Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/5/1998, Ngân hàng Công Thương Ngô Quyền (Hải Phòng) gửi công văn báo cáo CATP Hải Phòng về việc một số cán bộ tại các phòng giao dịch Cầu Đất, Lạch Tray, Lê Lợi, Máy Chai vi phạm nghiêm trọng các quy định tín dụng, chiếm đoạt số tiền lớn.

Ngày 4/6/1998, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, trong đó có Nguyễn Thị Kim Oanh, nguyên cán bộ tín dụng phòng giao dịch Cầu Đất.

Nguyễn Thị Kim Oanh bị bắt giữ và bị di lý từ thủ đô Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam.

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như hợp thức hóa hồ sơ, giả chữ ký khách hàng, Oanh đã lợi dụng chức vụ của mình cấu kết với các bị can khác nâng khống giá trị tài sản thế chấp để chiếm đoạt tổng cộng 292 triệu đồng tiền gốc và 51,2 triệu đồng tiền lãi tại 2 khoản vay đứng tên người khác. Nguyễn Thị Kim Oanh bỏ trốn ngay khi bị phát hiện.

Hành vi của Oanh đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng, ảnh hưởng uy tín ngành tín dụng và gây bức xúc trong dư luận thời điểm bấy giờ. Vì vậy, ngày 1/7/1998, Cơ quan An ninh điều tra ra Quyết định truy nã Nguyễn Thị Kim Oanh.

Trong suốt nhiều năm, Oanh thay đổi chỗ ở, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu danh tính và sử dụng giấy tờ giả mang họ tên, quốc tịch Lào để sinh sống tại Lào.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Kim Oanh vẫn luôn nằm trong diện theo dõi đặc biệt của Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng. Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra viên xác định chính xác: Oanh đang sinh sống cùng chồng và 2 con tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Ngày 5/9, Phòng An ninh điều tra đã trao đổi thông tin, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào bắt giữ và di lý nghi phạm từ thủ đô Viêng Chăn, Lào về trụ sở Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng để điều tra, xử lý theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Kim Oanh thừa nhận mọi hành vi phạm tội của bản thân.

Vụ việc tiếp tục được Phòng An ninh điều tra mở rộng, đồng thời kêu gọi những người có liên quan trong vụ án sớm ra đầu thú.