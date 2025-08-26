Nữ chiến sĩ A80 kể về màn tương tác viral với chàng quân nhân Nga

Khoảnh khắc nữ chiến sĩ Trịnh Thị Duyên chào hỏi quân nhân Nga trong buổi hợp luyện diễu binh bất ngờ gây "bão" mạng, được Đại sứ quán Nga tại Việt Nam chia sẻ lại.

Clip nữ chiến sĩ Thái Nguyên chào bộ đội Nga gây bão mạng Khoảnh khắc nữ chiến sĩ Trịnh Thị Duyên chào hỏi các quân nhân Nga trong buổi tổng hợp luyện cho lễ diễu binh 2/9 bất ngờ viral, mang đến hình ảnh vừa nghiêm trang vừa gần gũi về những người lính.

Ngày 24/8, buổi tổng hợp lần thứ hai cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) đã diễn ra tại Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 18h cùng ngày, tại khu vực đường Phan Đình Phùng - nơi các khối diễu binh tập kết, Trịnh Thị Duyên (sinh năm 2001, quê Thái Nguyên) tình cờ bắt gặp khối quân đội Nga vừa xuống xe.

"Lúc ấy tôi cùng một vài bạn trong đội chạy ra xem, ai cũng háo hức", Duyên kể với Tri Thức - Znews.

Nữ chiến sĩ trẻ chia sẻ, cô thực sự ấn tượng với ngoại hình nổi bật của các quân nhân Nga bởi ai nấy đều rất cao ráo và nghiêm nghị, nhưng khi mỉm cười lại dễ thương, thân thiện.

Thậm chí, Duyên còn thử cất lời chào bằng một câu tiếng Nga mà mình vừa học được từ tối hôm trước. Nghe vậy, các quân nhân Nga chỉ mỉm cười đáp lại nhưng vẫn giữ ánh mắt thẳng tắp.

Khoảnh khắc này được Duyên ghi lại, đăng lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút gần 600.000 lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Đáng chú ý, fanpage chính thức của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cũng chia sẻ đoạn clip kèm dòng trạng thái: "Khi sĩ quan hô ‘nghiêm’, nhưng thật khó để kìm nén cảm xúc".

Với Trịnh Thị Duyên, 2/9 càng ý nghĩa hơn khi trùng đúng ngày sinh nhật cô.

Duyên cho biết cô khá bất ngờ khi một tình huống thoáng qua lại trở nên viral. Cô vui vì hình ảnh giản dị ấy đã mang đến cho mọi người góc nhìn gần gũi hơn về những người lính.

"Ngoài giờ luyện tập nghiêm túc, họ vẫn rất thân thiện và dễ mến", Duyên nói.

Hiện tại, Trịnh Thị Duyên là chiến sĩ thuộc Khối nữ chiến sĩ Thông tin. Cô bày tỏ niềm tự hào khi được góp mặt trong đội hình diễu binh kỷ niệm ngày lễ trọng đại của dân tộc.

"Điều đặc biệt hơn nữa là 2/9 cũng trùng đúng ngày sinh nhật của tôi, nên cảm xúc càng thêm khó quên", Duyên xúc động chia sẻ.

Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt sẽ diễn ra vào 20h ngày 27/8, tiếp đến là tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8. Đúng 6h30 sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức tổ chức tại Quảng trường Ba Đình cùng một số tuyến phố trung tâm thủ đô.