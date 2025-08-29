Nữ chiến sĩ bảo vệ Quân kỳ 'flex' nhà 3 đời tham gia diễu binh

Chiến sĩ Chu Quỳnh Phương, thuộc khối nữ Giữ gìn hòa bình tại sự kiện A80, tiết lộ ông của mình từng tham gia diễu binh năm 1975, trong khi người chú cũng nhận nhiệm vụ vào năm 2000.

Chiến sĩ Quỳnh Phương tự hào khi tiếp nối ông và chú tham gia diễu binh.

Chiến sĩ Chu Quỳnh Phương (sinh năm 1993) hiện công tác tại Phòng Trang bị Vật tư - Học viện Quân y. Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), cô là thành viên của tổ Quân kỳ, thuộc khối nữ Giữ gìn hòa bình.

Đáng chú ý, gia đình Quỳnh Phương vinh dự 3 đời đều tham gia diễu binh, diễu hành. Ông của nữ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ vào đúng dịp 2/9/1975. Chú cô tham gia diễu binh năm 2000 (kỷ niệm 55 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9). Tại sự kiện A80, nữ chiến sĩ tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình.

"Lần đầu được đi trong lòng dân, được cảm nhận sâu sắc tình cảm yêu quý, sự nhiệt tình nồng hậu của bà con dành cho quân đội nhân dân Việt Nam, tôi cảm thấy tự hào và may mắn", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chiến sĩ Quỳnh Phương luyện tập từ đầu tháng 5 cho nhiệm vụ A80.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, Quỳnh Phương bắt đầu tập trung luyện tập từ đầu tháng 5, mỗi ngày 8 tiếng.

“Đã có những lúc bản thân bị chấn thương do luyện tập cường độ cao, nhưng tôi cùng các đồng đội đã luôn nhắc nhở nhau phải cố gắng, cố gắng hơn nữa. Ngày hôm nay có thể động tác chưa chuẩn chỉ, ngày mai phải tốt hơn chính mình của ngày hôm qua”, nữ chiến sĩ kể lại.

Những lúc mệt, Quỳnh Phương thường nghĩ tới bố, những câu chuyện ông kể khi còn sống, về thời ông đi bộ đội.

“Bố luôn muốn thấy con gái khoác trên mình bộ quân phục và đứng trong hàng ngũ quân nhân tham gia diễu binh. Đó là động lực để tôi cố gắng vượt nắng, thắng mưa để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ”, cô nói.

Bên cạnh đó, sự ủng hộ, động viên của gia đình hai bên, ông xã cũng là bộ đội công tác tại Bộ Tư lệnh 86 là nguồn tiếp sức lớn cho nữ chiến sĩ.

Người thân của chiến sĩ Quuỳnh Phương cùng nhau đi xem diễu binh.

Quỳnh Phương cũng nói vui từ khi luyện tập cô đã giảm được 9 kg nên “chị em nào có nhu cầu giảm cân cứ mạnh dạn đăng ký tham gia diễu binh”.

“Được sống trong quân ngũ là niềm vui lớn nhất, chị em cùng tham gia có rất nhiều kỷ niệm khó quên bên nhau. Ngày 2/9 sắp tới cũng là ngày đồng đội phải chia tay mỗi người mỗi đơn vị khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ mãi nhớ về A80”, nữ chiến sĩ diễu binh nói.

