Nữ chiến sĩ TP.HCM hiếm hoi 3 lần tham gia diễu binh

Đặng Hồ Thiên Phúc là một trong số ít chiến sĩ nữ có cơ hội tham gia liên tiếp 3 nhiệm vụ quan trọng A70, A50 và A80. Với cô, đây là hành trình thanh xuân đặc biệt.

Chiến sĩ Đặng Hồ Thiên Phúc (sinh năm 2000), thuộc khối Nữ du kích miền Nam (Bộ Tư lệnh TP.HCM), từng có mặt trong đội hình kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024), 50 năm Ngày thống nhất đất nước (1975-2025) và nay tiếp tục tham gia nhiệm vụ A80 phục vụ đại lễ Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Ba lần đứng trong đội hình danh dự diễu binh, mỗi lần với một tâm thế, một trải nghiệm và cảm xúc khác nhau nhưng Thiên Phúc đều cảm thấy tự hào, vinh dự.

“Mỗi lần đứng trong đội hình, tôi thấy rõ trách nhiệm của mình và thêm yêu màu áo lính. So với hai nhiệm vụ trước, lần này tôi thấy bản thân chín chắn, ý thức rõ hơn về trách nhiệm và niềm vinh dự khi được đại diện cho tuổi trẻ trong ngày lễ trọng đại của dân tộc”, nữ chiến sĩ chia sẻ với Thi Trức - Znews.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, Thiên Phúc cùng đồng đội bước vào lịch trình tập luyện dày đặc từ tháng 5. “Buổi sáng, 5h30 chúng tôi đã ra sân tập, buổi chiều bắt đầu từ 14h30 phút tùy vào điều kiện thời tiết. Có những ngày nắng gắt cũng có hôm mưa lớn kéo dài nhưng tất cả đều phải giữ kỷ luật, hàng ngũ nghiêm chỉnh”, cô kể lại.

Trong khối Nữ du kích miền Nam có không ít thành viên lần đầu tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành. Việc duy trì cường độ tập luyện cao trong điều kiện khắc nghiệt là thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, tinh thần “mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa” đã trở thành khẩu hiệu động viên giúp Thiên Phúc và đồng đội vượt qua khó khăn.

“Chính gian khổ ấy rèn bản lĩnh, ý chí và làm nên niềm tự hào khi chúng tôi được đứng trong đội hình A80”, nữ chiến sĩ khẳng định.

Thiên Phúc cũng kể kỷ niệm trong mỗi đợt tham gia các nhiệm vụ đều đặc biệt. Đó là sự quan tâm, động viên từ chỉ huy, gia đình và những tình cảm nồng hậu từ mỗi người dân.

Cô nhớ lại quãng đường ra Hà Nội chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện đầu tiên tại Ba Đình hôm 21/8: “Trên suốt chặng đường, bà con đứng hai bên rất đông, vẫy cờ, vẫy tay chào đón đoàn. Không khí ấy thật thiêng liêng khiến chúng tôi cảm nhận rõ niềm tự hào và sự tin yêu mà nhân dân dành cho lực lượng diễu binh”.

Là một trong số ít chiến sĩ nữ có cơ hội tham gia liên tiếp 3 nhiệm vụ quan trọng, Thiên Phúc coi đây là hành trình thanh xuân đặc biệt. Với sức trẻ và sự quyết tâm, nữ chiến sĩ cùng đồng đội đang tiếp tục nỗ lực góp phần mang đến màn diễu binh, diễu hành đầy khí thế trong đại lễ 2/9 tới.

