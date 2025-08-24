Nụ cười chiến sĩ trước giờ luyện diễu binh ở Ba Đình

Tối 24/8, tại Hà Nội, các chiến sĩ bước vào buổi tổng hợp luyện thứ hai cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trên đường di chuyển đến điểm tập kết vào chiều cùng ngày, các chiến sĩ có những thời khắc giao lưu ngắn với người dân, tạo không khí sôi nổi và hào hứng trước giờ luyện tập.