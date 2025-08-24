Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nụ cười chiến sĩ trước giờ luyện diễu binh ở Ba Đình

  • Chủ nhật, 24/8/2025 17:30 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Dù thời tiết không mấy thuận lợi, các chiến sĩ và người dân vẫn giữ tinh thần thoải mái, hào hứng trước buổi tổng hợp luyện diễu binh lần thứ 2 cho sự kiện A80.

Khối chiến sĩ Phòng hóa, Tác chiến điện tử vào vị trí diễu binh Khoảng 17h ngày 24/8, các khối nam sĩ quan tiến vào từ đường Thụy Khuê, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần thứ hai ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
dieu binh dieu hanh anh 1

Tối 24/8, tại Hà Nội, các chiến sĩ bước vào buổi tổng hợp luyện thứ hai cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trên đường di chuyển đến điểm tập kết vào chiều cùng ngày, các chiến sĩ có những thời khắc giao lưu ngắn với người dân, tạo không khí sôi nổi và hào hứng trước giờ luyện tập.

dieu binh dieu hanh anh 2

Các chiến sĩ trong tư thế trang nghiêm, ánh mắt kiên định, sẵn sàng hợp luyện diễu binh.
dieu binh dieu hanh anh 3

Khối chiến sĩ Phòng hóa Binh chủng Hóa học gây chú ý với bộ quân phục in loang, phối giữa sắc vàng và xanh lá - phản ánh đặc thù nhiệm vụ trong môi trường hóa học, sinh học và phóng xạ. Đây là lực lượng chuyên trách trong phòng chống, khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học, sự cố phóng xạ, hạt nhân và ứng phó thảm họa môi trường.
dieu binh dieu hanh anh 4

Các chiến sĩ giữ tinh thần thoải mái nhưng vẫn kỷ luật trước khi bước vào buổi luyện tập chính thức.
dieu binh dieu hanh anh 5

Dọc hai bên đường, hàng nghìn người dân đứng theo dõi, tiếng vỗ tay và lời cổ vũ vang lên theo từng bước chân của các chiến sĩ. Một số chiến sĩ Hải quân thoải mái dừng lại chụp ảnh lưu niệm cùng người dân trước khi trở về với đội hình.
dieu binh dieu hanh anh 6

Làn da của các chiến sĩ rám nắng sau nhiều tháng tập luyện. Song, đối với mỗi quân nhân, được sải bước trong đội hình diễu binh trên Quảng trường Ba Đình là niềm vinh dự đặc biệt.
dieu binh dieu hanh anh 7

Nam chiến sĩ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai và nụ cười rạng rỡ.
dieu binh dieu hanh anh 8

Trước những buổi diễu binh, khoảnh khắc các chiến sĩ giao lưu, tương tác cùng người dân luôn nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến.
dieu binh dieu hanh anh 9

Chiến sĩ Đỗ Xuân Hải, khối Sĩ quan Phòng không - Không quân, thân thiện giao lưu, chào hỏi người dân. Anh là một trong những chiến sĩ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình thu hút, tính cách vui vẻ.
dieu binh dieu hanh anh 10

Thời tiết Hà Nội hôm nay không mấy thuận lợi, khi nắng gắt, khi lại bất chợt đổ mưa. Thế nhưng, dòng người vẫn kiên trì trụ lại dọc các tuyến phố để dõi theo từng đội hình diễu binh.
dieu binh dieu hanh anh 11

Tối nay, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và quần chúng tham gia buổi tổng hợp luyện, với 43 khối diễu binh, 18 khối đứng, cùng 14 khối xe cơ giới và nhiều khí tài hiện đại. Sau khi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu hành và đội hình xe đặc chủng sẽ tỏa theo nhiều tuyến đường để trở về điểm tập kết.
dieu binh dieu hanh anh 12

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và diễu binh, diễu hành, TP Hà Nội bố trí lắp 22 màn hình LED cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng.
