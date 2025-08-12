Nữ đại úy hạ gục 'nhóm quái xế': Xúc động đi giữa vòng tay nhân dân

Đại úy Nguyễn Phương Thảo cho biết cô vẫn còn nguyên cảm xúc lâng lâng khi biểu diễn màn trấn áp tội phạm giữa tiếng hò reo, cổ vũ của nhân dân.

Màn kẹp cổ trên không hạ gục "quái xế" của đại úy Nguyễn Phương Thảo nhận nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Duy Hiệu.

Đối diện nhóm 3 "quái xế" cầm hung khí nguy hiểm trên tay, nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông một mình dùng gậy tông pha quật ngã từng tên một. Với động tác nhào lộn trên không rất khó, cô kẹp cổ hạ gục đối phương trong chớp mắt.

Hướng mắt dõi theo từng động tác võ thuật chuẩn xác đầy ấn tượng của các chiến sĩ trong màn giả định trấn áp tội phạm tại sự kiện "Ngày hội Vì thủ đô bình yên" ở hồ Gươm (Hà Nội), người dân không ngớt tiếng hò reo, thán phục.

Nữ chiến sĩ nhập vai trong phần biểu diễn là đại úy Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1992, đến từ Thanh Hóa), hiện công tác tại Công an xã Vân Đình (Hà Nội). Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nữ đại úy bày tỏ sự bất ngờ, cảm xúc lâng lâng khi hình ảnh của mình lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

"Thật sự lúc đó tôi chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ trong tình huống giả định, không nghĩ rằng hình ảnh sẽ được chia sẻ nhiều đến vậy. Trải qua biết bao mùa Hội thi võ thuật Công an nhân dân, đây mới là phần trình diễn võ thuật tình huống đặc biệt nhất. Tôi chẳng thể nào quên cái cảm giác lâng lâng trong sáng 10/8, khi được đi giữa vòng tay nhân dân", nữ đại úy bày tỏ.

Phương Thảo nói rằng giải thưởng lớn nhất của cô cùng các đồng đội là sự cổ vũ, reo hò, tán thưởng và ủng hộ từ nhân dân. "Khi được mọi người dành lời khen, tôi vừa vui, vừa cảm thấy trân trọng tình cảm và sự ủng hộ. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, xứng đáng với niềm tin của đồng đội và nhân dân", cô nói.

"Áp lực giúp tôi tập trung hơn"

Phương Thảo cho biết cô là người học võ chuyên nghiệp, từng nhiều lần cùng động đội tham gia tập luyện, biểu diễn, thi đấu. Toàn đội không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị cho tình huống giả định trong ngày hội lần này.

"Nhiệm vụ nào cũng có áp lực, đặc biệt là khi biểu diễn trước đông đảo người dân và lãnh đạo. Tuy nhiên, áp lực ấy giúp tôi tập trung hơn. Để có một phần biểu diễn hoàn chỉnh, chúng tôi đã tập luyện gấp rút chỉ trong khoảng 8 buổi, từ kỹ thuật cơ bản đến những động tác khó, phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội và chú trọng an toàn tuyệt đối", đại úy sinh năm 1992 chia sẻ.

Đại úy Phương Thảo học võ từ bé, nhiều lần tham gia Hội thi võ thuật.

Đòn quật ngã đối tượng bằng cách kẹp cổ rất khó, được xếp vào đòn biểu diễn khống chế đối tượng khó nhất trong võ thuật Công an nhân dân. Nhưng với kinh nghiệm của mình, đại úy Phương Thảo đã thực hiện một cách mãn nhãn.

Học võ từ khi còn bé, đại úy nuôi dưỡng đam mê của mình đến lúc trưởng thành. Từ cấp hai, cô đã đấu võ chuyên nghiệp, là thành viên đội tuyển karate tỉnh Thanh Hóa. Cô tiếp tục học võ thuật Công an nhân dân khi thành học viên trong ngành.

Tốt nghiệp, Phương Thảo được điều về công tác tại Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Ứng Hòa (nay là xã Vân Đình). Đại úy 33 tuổi đã đại diện Công an TP Hà Nội tham gia rất nhiều hội thi điều lệnh, võ thuật, bắn súng của Bộ Công an và đều giành giải cao.

Những thành tích ấn tượng có thể kể đến như: giải nhất Võ thuật tình huống năm 2019; giải nhì Võ thuật năm 2020; 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại Hội thi võ ứng dụng CAND năm 2022; giải nhì nội dung phân thế Mai Hoa Quyền năm 2023; giải nhì võ thuật vòng loại năm 2024.

"Nhưng quan trọng hơn cả là rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh và sự nhanh nhạy trong xử lý tình huống để ứng dụng trong quá trình công tác", đại úy nhấn mạnh mục tiêu của mình.

Phương Thảo có bảng thành tích đáng nể suốt những năm phục vụ trong ngành.

Sức mạnh của "bông hồng thép"

Trong những năm gắn bó với ngành, Phương Thảo đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, với vai trò trinh sát, cô nhiều lần nhập vai thành người bán hàng rong, shipper... và thành công phá nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm, bao gồm cướp của, giết người và cả buôn ma túy.

"Có những nhiệm vụ mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi, như lần theo dấu một đối tượng phạm tội nguy hiểm trong nhiều ngày, phải hóa trang, bám sát, chờ đúng thời điểm mới có thể khống chế an toàn. Mỗi chuyên án thành công là sự nỗ lực thầm lặng của cả tập thể, và những giây phút ấy thực sự đáng giá", nữ đại úy nói.

Đến nay, đã có 14 năm phục vụ trong ngành, Phương Thảo nhiều lần được nhận bằng vinh danh nhờ những đóng góp không ngừng nghỉ cho sự nghiệp chung.

Cô từng nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021; Gương người tốt việc tốt năm 2024 của TP Hà Nội; Gương Thanh niên điển hình tiên tiến Công an Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025; Gương điển hình tiên tiến về sự tận tuỵ của Công an TP Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025; bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên năm 2023; bằng khen của Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên năm 2021...

Phương Thảo hiện tham gia lực lượng Cảnh sát gìn giữ hoà bình.

Hiện tại, bên cạnh nhiệm vụ tại đơn vị, Phương Thảo còn tham gia lực lượng Cảnh sát gìn giữ hoà bình.

"Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cũng là lúc tôi tham gia đợt huấn luyện đặc biệt của lực lượng Cảnh sát gìn giữ hoà bình. Không được trực tiếp ở đơn vị mới sáp nhập cùng đồng đội, nhưng ở đơn vị huấn luyện mới tôi lại được học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới", cô chia sẻ.

Được nhiều người ví như "bông hồng thép", nữ đại úy thừa nhận đúng là phụ nữ trong ngành đôi khi phải đối diện với định kiến về sức khỏe hay khả năng chịu áp lực. "Nhưng tôi may mắn khi được đồng đội và chỉ huy tin tưởng, hỗ trợ hết mình. Sự đoàn kết trong tập thể giúp tôi tự tin hơn, vượt qua mọi thử thách".

Khác với hình ảnh mạnh mẽ, nghiêm nghị khi mặc cảnh phục, Phương Thảo có phong cách đời thường dịu dàng và nữ tính hơn. Cô nhận nhiều lời khen khi diện những bộ váy khoe nét đẹp rạng rỡ.

Theo dõi những màn biểu diễn võ thuật ấn tượng, nhiều người xem tò mò về chuyện tình cảm và tiêu chuẩn của cô khi tìm kiếm bạn đời. Nữ đại úy cho biết hiện cô vẫn độc thân và tập trung hết mình cho công việc.

"Tôi nghĩ người bạn đời lý tưởng là người hiểu, chia sẻ và tôn trọng công việc của mình, có trách nhiệm và đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh", Phương Thảo bày tỏ.

Nữ đại úy gây ấn tượng với nét đẹp ngọt ngào ở đời thường.