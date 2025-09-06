Nữ giám đốc bị tóm sống vụng trộm với CEO đã nộp đơn ly hôn

Mới đây, Kristin Cabot - người từng gây xôn xao khi bị bắt gặp ngoại tình trên “kiss cam” ở concert Coldplay - đã chính thức nộp đơn ly hôn doanh nhân Andrew Cabot.

Bà Kristin Cabot chụp ảnh cùng chồng là CEO hãng rượu và hai con. Ảnh: Facebook.

Ngày 17/7, một khoảnh khắc trên màn hình “kiss cam” ở concert Coldplay đã làm dậy sóng mạng xã hội, để lại hệ lụy kéo dài: ít nhất 2 người mất việc, một gia đình tan vỡ và thêm một cuộc ly hôn vừa được xác nhận.

Hình ảnh từ sân vận động Gillette, Mỹ, ghi lại cảnh Kristin Cabot (52 tuổi) vợ doanh nhân Andrew Cabot, bất ngờ ôm hôn đồng nghiệp Andy Byron trước hàng chục nghìn khán giả.

Khoảnh khắc bối rối của cả hai nhanh chóng lan truyền, khiến cư dân mạng truy tìm danh tính. Byron là giám đốc điều hành công ty công nghệ Astronomer, còn Kristin là quản lý nhân sự. Điều bất ngờ là cả hai đều đã có gia đình.

Hệ quả diễn ra nhanh chóng là Byron từ chức, vợ ông - bà Megan Kerrigan - tháo nhẫn cưới, chuyển ra khỏi nhà và bỏ họ chồng trên mạng xã hội. Kristin cũng nghỉ việc rồi nộp đơn từ chức.

Giờ đây, Kristin đã chính thức nộp đơn ly hôn Andrew Cabot tại tòa án New Hampshire hôm 13/8, chưa đầy một tháng sau vụ việc. Andrew (60 tuổi) thuộc gia tộc Cabot - dòng họ giàu có và danh giá bậc nhất Boston, hiện là CEO hãng rượu Privateer Rum, theo Daily Mail.

Julia Cabot, vợ cũ của ông Andrew, chia sẻ rằng bà không bất ngờ. “Tôi nhắn tin ngay sau hôm đó và Andrew chỉ nói: ‘Chuyện của cô ấy không liên quan đến tôi, chúng tôi đang ly thân’. Ông ấy chỉ quan tâm đến tiền bạc. Với tôi, đây là quả báo”, bà Julia, giáo viên yoga 63 tuổi, cho biết.

Andy Byron và Kristin Cabot bị bắt gặp ngoại tình ở concert Coldplay hôm 17/7.

Gia tộc Cabot vốn nổi tiếng ở vùng Đông Bắc Mỹ với khối tài sản ước tính 15 tỷ USD . Nhưng danh vọng cũng không giúp Andrew tránh khỏi tai tiếng. Một nguồn tin tiết lộ, trước khi đi công tác Nhật Bản, hôn nhân của ông và Kristin vốn đã có rạn nứt.

Andrew từng trải qua 2 đời vợ. Cuộc hôn nhân thứ hai với Julia tan vỡ sau nhiều tranh chấp pháp lý về thỏa thuận tiền hôn nhân. Bà Julia nhận được khoảng 1,6 triệu USD sau khi chia tay vào năm 2020.

Kristin - vợ thứ ba - quen Andrew khi tham gia ban cố vấn Privateer Rum năm 2020 và kết hôn vào 2023. Đầu năm nay, họ còn mua một biệt thự ven biển trị giá 2,2 triệu USD .

Trong khi đó, vợ của Byron vẫn giữ im lặng. Bà Megan chuyển về sống ở ngôi nhà nghỉ dưỡng tại Maine cùng gia đình. Trên mạng xã hội, bà đã bỏ hoàn toàn họ Byron.

Vụ việc khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu. Julia bình luận: “Ở sân vận động, ai cũng có thể bắt gặp người quen. Hành động đó giống trò trẻ con 18 tuổi, chứ không phải người đã đứng tuổi. Thật ngớ ngẩn”.