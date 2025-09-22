Nữ giám đốc đưa vợ nhân viên 420.000 USD để yêu cầu ly hôn

Nữ giám đốc họ Zhu đã chi số tiền "khủng" để hối thúc vợ của nhân viên ly dị. Sau một năm sống với người tình, bà chia tay vì không hợp và đòi lại số tiền.

Nữ giám đốc chi 3 triệu nhân dân tệ để vợ của người tình đồng ý ly dị. Ảnh minh họa: SCMP.

SCMP đưa tin nữ giám đốc họ Zhu (Trùng Khánh, Trung Quốc) đã để ý đến cấp dưới họ He khi nhân viên trẻ tuổi hơn này mới gia nhập công ty. Thời điểm đó, cả hai đều đã lập gia đình và nhanh chóng ngoại tình sau thời gian ngắn.

Zhu và He đã tính toán sẽ ly dị với bạn đời để đến với nhau. Muốn giúp He chia tay vợ, Zhu đã đưa cho vợ của anh 3 triệu nhân dân tệ ( 420.000 USD ) và yêu cầu cô rời xa anh.

Theo báo cáo của tòa án, số tiền này được dùng để bồi thường cho người vợ họ Chen và nuôi dạy đứa con chung của họ.

Tuy nhiên, chỉ sau một năm về sống chung, Zhu đã quyết định chia tay He vì thấy không hợp. Nữ giám đốc sau đó kiện He và Chen ra tòa, yêu cầu người vợ cũ trả lại số tiền 3 triệu nhân dân tệ.

Trong phiên tòa đầu tiên, tòa án đứng về phía Zhu, lập luận rằng số tiền này vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, coi đó là một "món quà không hợp lệ". Do đó, tòa án phán quyết rằng số tiền này phải được hoàn lại.

Sau đó, Chen và He đã đệ đơn kháng cáo. Tòa án cấp cao hơn phán quyết rằng Zhu không cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh bà đã tặng số tiền này cho Chen. Thay vào đó, tòa phúc thẩm tuyên bố số tiền được phân loại là "khoản thanh toán thay mặt He để bồi thường ly hôn và chi phí nuôi con". Hơn nữa, tòa án lưu ý rằng Zhu thể hiện sự thiếu chính trực khi tìm cách đòi lại tiền.

Kết quả, tòa phúc thẩm đã lật ngược phán quyết ban đầu, giải thoát Chen khỏi nghĩa vụ trả lại tiền.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý đáng kể trên mạng xã hội Trung Quốc, đa số dân mạng dành lời chế giễu Zhu. "Thật nực cười khi chi 3 triệu nhân dân tệ để xúi giục cấp dưới ly hôn", "Quá vô lý khi cô ta phá vỡ cuộc hôn nhân của người khác rồi đòi lại tiền".

Một dân mạng khác hài hước châm biếm: "Phụ nữ à, bạn phải kiếm được một người chồng đẹp trai, biết đâu một ngày nào đó anh ta sẽ thu hút được sự chú ý của một người phụ nữ giàu có, và bạn có thể giàu lên sau một đêm".