Nữ giám đốc thu hơn 100 tỷ từ việc sản xuất 400 tấn thịt sấy khô giả

Từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, Vũ Thị Hường (trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông hầu hết không rõ nguồn gốc để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường (trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết qua công tác điều tra, Công an nắm bắt được thủ đoạn của các đối tượng Vũ Thị Hường, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất xưởng sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ (trước thuộc xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) do Vũ Thị Hường làm giám đốc.

Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng Vũ Thị Hường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 3 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt lợn tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi; 1 kho bảo quản thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói thành phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm trên.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm của Vũ Thị Hiền (xã Vĩnh Hưng, chị ruột của Vũ Thị Hường), cơ quan chức năng phát hiện thêm 300 kg thịt sấy đang được đóng gói, cùng 2 máy hút chân không và nhiều bao bì mang thương hiệu Công ty TNHH MTV Cương Hường.

Qua công tác điều tra, xác minh Công an tỉnh Phú Thọ xác định toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, thịt lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ; phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Một số lô hàng thịt lợn, thịt trâu trong kho đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.

Thịt trâu sấy khô do Vũ Thị Hường sản xuất.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin với người tiêu dùng, Hường đã lập chi nhánh “ảo” có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường (sau đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food) có địa chỉ tại số nhà 22, ngách 15, ngõ 200, Minh Khai (TP Hà Giang cũ) và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ "Đặc sản vùng cao" dù công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại địa phương này.

Ngoài ra, Hường mua chứng nhận HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn thế giới) in lên bao bì sản phẩm, tự thiết kế mã QR dán trên bao bì, dù chưa đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thông qua chiêu thức này, từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, Vũ Thị Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về ước tính hơn 100 tỷ đồng .

Hiện vụ việc được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.