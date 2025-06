'Nữ hoàng nhạc phim' Trung Quốc diện váy giá 5.900 USD của NTK Việt

Trong khi Trương Bích Thần xuất hiện trên sân khấu concert với đầm trắng dựng phom, đính kết cầu kỳ, nữ diễn viên Bạch Lộc lại diện váy dạ hội của NTK Trà Linh và Việt Linh.

Trương Bích Thần xuất hiện trong một thiết kế cao cấp tại concert Sử Thi Tình Yêu.

“Nữ hoàng nhạc phim” Trương Bích Thần và diễn viên Bạch Lộc đồng loạt chọn trang phục của nhà thiết kế Việt Nam để xuất hiện trong các sự kiện diễn ra tại Trung Quốc cuối tuần qua.

Trên sân khấu concert Sử Thi Tình Yêu tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) hôm 8/6, ca sĩ Trương Bích Thần xuất hiện trong thiết kế cao cấp từ bộ sưu tập Veil of the Desert của thương hiệu Hacchic Couture do 2 nhà thiết kế Trà Linh và Việt Trinh sáng lập.

Trương Bích Thần diện váy của NTK Việt khi biểu diễn trên sân khấu.

Lấy cảm hứng từ những ảo ảnh lung linh giữa đại mạc, chiếc đầm là sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác và kỹ thuật dựng phom thủ công đỉnh cao.

Thiết kế nổi bật với phần vai và thân váy tạo hình sóng uốn 3D từ chất liệu organza ánh kim nhập khẩu Pháp, được xử lý định hình bằng nhiệt độ và kỹ thuật ép nếp chuyên sâu, tạo hiệu ứng chuyển động nhẹ nhàng theo bước chân người mặc.

Nền váy được dựng trên lớp lưới cao cấp màu nude, kết hợp kỹ thuật corset ôm cấu trúc nhằm tôn dáng, nâng đỡ hình thể một cách tinh tế.

Từng đường nét được phủ kín bởi hơn 15.000 chi tiết sequin ánh bạc, ngọc trai và hạt thủy tinh. Tất cả được đính hoàn toàn thủ công theo mô-típ đồ họa lấy cảm hứng từ ánh sao trên sa mạc đêm.

Thiết kế này có 2 phiên bản, bao gồm pha lê Tiệp Khắc và Swarovski. Nữ ca sĩ lựa chọn phiên bản Swarovski với mức giá bán lẻ 5.900 USD , được thực hiện trong hơn 200 giờ bởi đội ngũ 7 nghệ nhân lành nghề của nhà mốt Việt. Thiết kế thể hiện tinh thần thời trang cao cấp qua từng lớp chất liệu, đường nếp và chi tiết đính kết tỉ mỉ.

Trong khi đó, nữ diễn viên Bạch Lộc lại chọn chiếc đầm dạ hội ánh kim từ bộ sưu tập Radiance Resort 2024 của thương hiệu Tralinh.

Nữ diễn viên Bạch Lộc chọn đầm dạ hội 2 dây từ thương hiệu Việt.

Chiếc váy mang phom dáng ôm cổ điển, được phủ kín sequin chuyển sắc từ bạc đến lam, tạo hiệu ứng thị giác lấp lánh như ánh nắng phản chiếu trên mặt nước.

Điểm nhấn của thiết kế nằm ở kỹ thuật draping bất đối xứng ôm nhẹ phần eo và hông, tạo hiệu ứng như ánh sáng lan tỏa qua làn nước. Chất liệu chính là nền lưới cao cấp nhập khẩu từ Italy, phủ toàn bộ bằng sequin chuyển sắc được xử lý theo kỹ thuật ombre vertical, tạo chiều sâu thị giác.

Sequin được đính hoàn toàn thủ công bằng tay, với hơn 10.000 chi tiết ánh kim kết hợp cùng pha lê nhỏ, tạo nên hiệu ứng chuyển động lấp lánh dưới ánh sáng. Toàn bộ quá trình được thực hiện bởi đội ngũ 5 nghệ nhân lành nghề của thương hiệu Việt.

Thiết kế hiện được bán với giá thành 1.500 USD , mất hơn 120 giờ thực hiện, từ dựng phom dáng, draping, xử lý vải cho đến các công đoạn đính kết chi tiết.