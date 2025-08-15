'Nữ hoàng phông bạt' bị đe dọa

Anna Sorokin, người từng gây chấn động với vụ giả mạo nữ thừa kế Đức, cho biết bị dọa giết sau khi bị cáo buộc bỏ rơi 3 con thỏ trong buổi chụp ảnh, dù cô khẳng định mình vô tội.

Anna “Delvey” Sorokin nhận nhiều lời đe dọa khi bỏ rơi 3 con thỏ.

Anna “Delvey” Sorokin - kẻ từng giả mạo nữ thừa kế Đức để lừa đảo hàng chục nghìn USD - cho biết đã nhận hàng trăm tin nhắn đe dọa kể từ khi bị cáo buộc bỏ rơi 3 con thỏ dùng trong một buổi chụp ảnh tại Công viên Prospect, New York (Mỹ).

Tuần trước, Sorokin xuất hiện trên phố khu Tribeca cùng 3 con thỏ để chụp ảnh. Vài ngày sau, người ta phát hiện những con vật này trong Công viên Prospect ở Brooklyn, khiến mạng xã hội dậy sóng chỉ trích, theo NBC News.

Sorokin phủ nhận bỏ rơi thỏ và cho rằng phản ứng từ dư luận là quá mức. "Có cảm giác như bất cứ điều gì tôi làm cũng sai. Tôi chẳng bao giờ làm vừa lòng họ được", cô bày tỏ.

Trên Instagram, Sorokin đăng ảnh chụp hàng chục tin nhắn thù ghét, trong đó có lời lẽ cực đoan như "nên chết" hoặc "làm tấm thảm bằng da".

"Chỉ vì họ tham gia cứu hộ động vật, họ nghĩ mình có quyền xúc phạm và nói bất cứ điều gì", cô bức xúc.

Theo Sorokin, buổi chụp ảnh hôm 3/8 nhằm tạo nội dung cho hơn 1,1 triệu người theo dõi trên Instagram. Trước đó, cô hỏi trên mạng xem ai có thể cho mượn thỏ.

Vào ngày 3/8, Anna “Delvey” Sorokin chụp ảnh với các con thỏ tại một công viên ở thành phố New York (Mỹ).

Christian Batty, 19 tuổi, một thợ làm tóc quen biết sơ, đã mang đến những con thỏ mà anh nói là của bạn. Sorokin cho biết đã trả công và phí Uber để Batty đưa thỏ về lại chủ ở Yonkers. Tuy nhiên, hóa đơn Uber mà cô chia sẻ cho thấy điểm đến là khu vực gần Công viên Prospect, nơi thỏ được phát hiện.

Vài ngày sau, ảnh những con thỏ trong công viên xuất hiện trên nhóm Facebook House Rabbit Society và nhanh chóng bị gắn với buổi chụp của Sorokin. Ban đầu, cô cho rằng đây là tin giả, nhưng vẫn liên tục nhận tin nhắn công kích.

Trong tin nhắn, Batty ban đầu phủ nhận bỏ rơi thỏ, nhưng sau đó thừa nhận trên Instagram (hiện đã xóa) rằng anh là người thả chúng. Batty viết: "Khi biết những con thỏ được giao cho tôi, tôi hoảng loạn. 19 tuổi, không kinh nghiệm nuôi thú, không nhà cho phép nuôi và không biết tìm giúp ở đâu, tôi đã đưa ra lựa chọn tệ nhất". Anh cho rằng trong công viên vốn đã có thỏ nên mới thả ở đó.

Sorokin phản bác: "Cậu ta đủ tuổi sống một mình ở New York thì cũng phải đủ tỉnh táo để xử lý vài con thỏ. Đây đâu phải việc đòi hỏi IQ cao".

Cô lo ngại vụ việc sẽ ảnh hưởng tới hồ sơ di trú đang chờ giải quyết. Năm 2019, Sorokin bị kết án vì trộm dịch vụ, lừa đảo ngân hàng và bạn bè để sống xa hoa, giả danh con gái một tỷ phú dầu mỏ. Năm 2021, cô được tại ngoại nhưng bị quản thúc tại gia, đeo vòng điện tử và không được rời bán kính 120 km quanh New York.

"Lần này tôi chẳng làm gì sai. Tôi có ý tốt, nhưng thật sự rất bức xúc", Sorokin bày tỏ.

Theo New York Times, những con thỏ sau đó được blogger Terry Chao cứu. Sorokin cho biết đã quyên 1.000 USD cho tổ chức All About Rabbits Rescue và phủ nhận chuyện gây hại cho thỏ bằng dây xích.

"Tôi đâu phải chuyên gia nuôi thỏ. Tôi không biết dây xích lại gây tranh cãi. Chúng tôi chỉ để thỏ xuống một, hai phút để chụp ảnh rồi bế lên, chứ không dắt đi. Trông chúng vẫn vui vẻ", cô nói.