'Nữ hoàng xăm trổ' hối hận, phủ mực đen 80% cơ thể

Kat Von D gây chú ý khi phủ đen gần 80% cơ thể để che đi những hình xăm cũ, bắt đầu cuộc sống mới tập trung vào âm nhạc và đức tin.

Kat Von D từng lọt top những thợ xăm được trả thù lao cao nhất thế giới. Ảnh: @katvondworld/Instagram.

Nghệ sĩ xăm hình Kat Von D (42 tuổi) vừa tiết lộ diện mạo hiện tại sau khi xăm đen gần 80% cơ thể. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ hình ảnh cánh tay đã phủ kín mực đen, che đi những hình xăm từng làm nên tên tuổi.

Kat cho biết quyết định này bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, khi cô thấy "chán ngán" những hình xăm cũ. Ban đầu, cô chỉ định xăm đen một cánh tay, nhưng sau đó quyết định phủ kín toàn bộ cơ thể. Quá trình này kéo dài 17 buổi, gần 40 giờ làm việc, theo Daily Mail.

"Tôi không thể diễn tả hết sự thỏa mãn khi nhìn thấy những vết mực lộn xộn được dọn sạch bằng kỹ thuật blackout", ngôi sao chương trình LA Ink nhớ lại.

Một số hình xăm được Kat Von D xóa bằng laser, trong đó có hình bông hồng trên cổ. Cô cho biết phần lớn hình xăm cũ gắn với quá khứ mà mình không còn muốn nhớ tới. "Tôi mệt mỏi khi mỗi sáng thức dậy lại thấy những dấu mốc gợi nhắc về thời kỳ đen tối", cô chia sẻ.

Kat Von D che phủ toàn bộ tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc của mình bằng mực đen sau khi "chán ngấy" vẻ ngoài của mình. Ảnh: @thekatvond/Instagram.

Kat Von D cũng để lại thông điệp cho những người chỉ trích: "Điều bạn cho là xấu xí có thể lại là cái đẹp trong mắt người khác".

Không chỉ thay đổi ngoại hình, Kat Von D còn theo đuổi đam mê âm nhạc - điều từng bị bỏ dở khi cô xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Kat Von D Beauty từ năm 2008.

"Âm nhạc luôn là niềm đam mê lớn nhất, nhưng tôi đã để một, hai thập kỷ trôi qua cho truyền hình và kinh doanh", cô nói. Hiện tại, Kat Von D chuẩn bị ra mắt album mới và đi tour nhiều tháng.

Cô cũng thừa nhận đã học cách "bỏ ngoài tai" những lời tiêu cực: "Mạng xã hội khiến tiếng ồn tiêu cực vang to hơn, nhưng bạn phải học cách không quan tâm, hoặc ít nhất là không để nó làm chệch hướng mình".

Bên cạnh đó, Kat Von D đã chuyển về bang Indiana (Mỹ) cùng chồng - nhạc sĩ Leafar Seyer - và con trai 5 tuổi. Năm 2023, cô từ bỏ phù thủy thuật, cải đạo sang Kitô giáo.

"Tôi muốn từ bỏ mọi thứ từng là cái nạng trong đời. Tôi chỉ cần Chúa, và con đường này rất hẹp, nhưng đó là lựa chọn dành cho tôi", cô nói.