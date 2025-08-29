Nữ huấn luyện viên duyệt binh Trung Quốc gây chú ý

Không chỉ nghiêm khắc, Wang Shuang còn khiến binh sĩ nể phục bởi sự tinh tế trong việc chăm sóc tinh thần, biến cô thành gương mặt đặc biệt của lễ duyệt binh ở Trung Quốc.

Phương pháp đào tạo mới lạ của Wang Shuang thu hút được nhiều sự chú ý. Ảnh: shobserver.

Wang Shuang là nữ huấn luyện viên duyệt binh duy nhất của Trung Quốc. Cô đang gây “sốt” trên mạng xã hội nhờ phong cách huấn luyện khác biệt, kết hợp âm nhạc sôi động với tư vấn tâm lý cho binh sĩ.

Theo People’s Daily, Wang có hơn 10 năm kinh nghiệm huấn luyện diễu binh. Năm 2015, cô từng là một trong những nữ binh trẻ trao hoa cho đội hình tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Thế chiến II ở Bắc Kinh.

4 năm sau, tại lễ duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh, Wang vừa trực tiếp bước đi trong đội hình nữ binh, vừa đảm nhận vai trò huấn luyện viên và được trao danh hiệu “Huấn luyện viên xuất sắc”.

Đơn xin tham gia duyệt binh năm nay của Wang ban đầu bị từ chối vì đơn vị cô không có nữ binh sĩ trong danh sách. Nhưng không lâu sau, cô được chỉ định làm huấn luyện viên cho đội hình khí tài.

“Giới tính chưa bao giờ là thước đo năng lực. Dù nam hay nữ, nhiệm vụ và mục tiêu của chúng tôi là như nhau”, Wang nói khi nhận nhiệm vụ.

Wang thừa nhận lúc đầu nhiều binh sĩ nghi ngờ khả năng của cô, nhưng cô dần thuyết phục họ bằng sự chuyên nghiệp. “Tôi phải bước vào trái tim họ trước, để họ tôn trọng và tin tưởng tôi như một huấn luyện viên”, Wang chia sẻ.

Nổi tiếng nghiêm khắc, Wang giữ phương châm: “Không có việc gì binh sĩ không làm được, chỉ có yêu cầu huấn luyện chưa đủ cao”. Tuy vậy, cô cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của học viên.

Wang Shuang sẽ trực tiếp diễu hành cùng học trò trong lễ duyệt binh năm nay. Ảnh: shobserver.

Theo Wang, nam binh sĩ thường ít bộc lộ cảm xúc, nên trong giờ nghỉ cô thường trò chuyện để thấu hiểu. Chính điều này khiến nhiều người thân mật gọi cô là “chị gái sẻ chia”.

Để khích lệ tinh thần, Wang từng liên hệ với gia đình hơn 100 binh sĩ, xin video chúc mừng và bất ngờ phát cho họ xem. “Những lời động viên nhỏ bé ấy có giá trị rất lớn, giúp binh sĩ giữ vững tinh thần”, cô nói.

Trong các buổi khởi động, Wang còn bật nhạc DJ sôi động để tạo không khí thoải mái. Năm nay, ngoài vai trò huấn luyện viên, cô cũng sẽ trực tiếp diễu hành cùng học trò.

“Được sánh vai với các binh sĩ trong phần duyệt binh là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi", Wang khẳng định.