Nữ kế toán 2 lần 'dính' tội tham ô còn bị truy tố thêm tội đánh bạc

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Thị Hồng Thắm (SN 1988, ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai xác định Dương Thị Hồng Thắm là kế toán thanh toán kiêm thủ quỹ của Công ty TNHH ôtô Việt Nhật ở TP Biên Hòa có dấu hiệu tham ô tài sản. Cơ quan CSĐT công bố lệnh bắt tạm giam đối với Dương Thị Hồng Thắm. Từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024, Thắm đã nhiều lần dùng thủ đoạn điều chỉnh phiếu thu tiền của khách hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng của công ty. Theo Cơ quan CSĐT, đối tượng thực hiện hành vi có tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan CSĐT cũng xác định Dương Thị Hồng Thắm đã có tiền án về tội tham ô tài sản và hiện bị truy tố về tội đánh bạc trong một vụ án khác.

