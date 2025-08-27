Nữ kế toán với thủ đoạn 'rút ruột' tiền bảo hiểm xã hội tinh vi

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đưa bị cáo Lê Mạnh Quân (SN 1972, cựu Giám đốc BHXH quận Nam Từ Liêm cũ), Đinh Tĩnh Giang (SN 1973, cựu Kế toán trưởng) ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo hồ sơ vụ án, Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (cũ) có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. Bị cáo Lê Mạnh Quân là giám đốc, nắm bắt thông tin và kiểm tra các nội dung chuyển tiền, số tiền chuyển ra khỏi tài khoản của đơn vị, trực tiếp phụ trách phòng kế toán.

"Biển thủ" hàng chục tỷ đồng

Bị cáo Đinh Tĩnh Giang là kế toán trưởng, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán, kiểm tra hồ sơ, tính pháp lý của chứng từ chuyển tiền, đối chiếu, đối chiếu số tiền trên ủy nhiệm chi và chứng từ gốc...

Đỗ Thương Thương (sinh năm 1990, kế toán viên của Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Nam Từ Liêm) là người tổng hợp danh sách công ty, cá nhân được chi trả tiền bảo hiểm ốm đau thai sản, lập ủy nhiệm chi trình kế toán trưởng và giám đốc ký phê duyệt, chuyển và đề nghị ngân hàng chuyển tiền cho các công ty hoặc cá nhân được hưởng quyền lợi.

Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao tại phòng kế toán, sau khi đã có đầy đủ chữ ký duyệt của Đinh Tĩnh Giang và Lê Mạnh Quân trên bảng kê danh sách công ty, cá nhân được hưởng bảo hiểm và ủy nhiệm chi, Thương đã dùng thủ đoạn, chiếm đoạt hơn 64,8 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm.

Thủ đoạn của Thương rất tinh vi, đã chọn các công ty được chi trả số tiền lớn rồi chỉnh sửa thông tin chuyển tiền trên bảng kê (gồm số tài khoản, tên người thụ hưởng, tên ngân hàng nhận) bằng thông tin của anh Mạc Mạnh Hùng, chị Hồ Thị Hải và chị Nguyễn Thị Thu (3 người này Thương nhờ nhận tiền giúp).

Sau đó, Thương in ra rồi thay vào các trang giữa của bảng kê, đóng dấu của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (cũ). Tiếp đó, bị cáo này chuyển tài liệu trên đến ngân hàng để thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (cũ) đến tài khoản người thụ hưởng.

Trụ sở Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội.

Trước khi chuyển tài liệu (in trên giấy) đã được chỉnh sửa thông tin đến ngân hàng, Đỗ Thương Thương gửi file dữ liệu đã được chỉnh sửa qua email cho cán bộ ngân hàng xác định thông tin chuyển tiền.

Để tránh việc khiếu nại của các công ty, cá nhân không nhận được tiền chi trả bảo hiểm xã hội, các đợt chuyển tiền sau đó, Thương lập khống ủy nhiệm chi, hạch toán các khoản tiền vào tài khoản 13xxx (tài khoản phải thu khác), đưa tên các công ty, cá nhân này vào danh sách chi trả tiền, đồng thời tiếp tục sử dụng phương thức thủ đoạn nêu trên để chuyển tiền cho các công ty, cá nhân được thụ hưởng.

Ngoài ra, Đỗ Thương Thương dùng thủ đoạn lập khống ủy nhiệm chi và hạch toán các khoản tiền vào tài khoản 33xxxx (đối với cá nhân) và tài khoản 34xxx (đối với công ty).

Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến ngày 19/2/2024, Đỗ Thương Thương đã chỉnh sửa thông tin trên bảng kê danh sách chuyển tiền, lập các ủy nhiệm chi khống gửi đến ngân hàng để chiếm đoạt tiền từ tài khoản của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm mở tại ngân hàng thông qua tài khoản ngân hàng của 3 cá nhân (do bị cáo nhờ nhận tiền) với tổng số tiền hơn 72,4 tỷ đồng .

Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản của anh Hùng, chị Hải và chị Thu, Thương yêu cầu 3 người này chuyển luôn tiền đến 2 tài khoản cá nhân của bị cáo. Số tiền nhận được, Thương chuyển hoàn trả cho một số công ty, cá nhân bị chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng và chuyển trả về tài khoản của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm tổng số hơn 3 tỷ đồng.

Số tiền còn lại hơn 64,8 tỷ đồng , Thương chiếm đoạt rồi sử dụng chi tiêu cá nhân, đầu tư tài chính trên mạng Internet thua lỗ hết.

Lãnh đạo trả giá vì tắc trách

Tháng 3/2023, chị An Thị Thu Thủy (Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính) và anh Đinh Xuân Việt (cán bộ Phòng Kế hoạch tài chính) - Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội kiểm tra hồ sơ tài liệu quyết toán năm 2022 đã phát hiện Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm hạch toán vào tài khoản 13988 số tiền hơn 2,1 tỷ đồng .

Chị Thủy đã yêu cầu Đinh Tĩnh Giang giải trình. Bị cáo Giang yêu cầu, thì Thương đưa ra thông tin gian dối là chuyển nhầm tiền cho các công ty, cá nhân được hưởng nên đang làm thủ tục thu hồi.

Để che giấu việc chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm trước đó, Thương đã chuyển đủ số tiền này vào tài khoản 13xxx trước khi chị Thủy và anh Việt kết thúc quyết toán năm 2022 nên không phát hiện.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và đầu năm 2024, Đinh Tĩnh Giang không thường xuyên kiểm tra công nợ, không kiểm tra đối chiếu số tiền đã chi ra khỏi tài khoản và số tiền hạch toán ghi nhận trên tài khoản chi ốm đau, thai sản của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, nên không phát hiện việc Thương chiếm đoạt tiền của đơn vị.

Quá trình kiểm tra hồ sơ, tài liệu do Thương trình, Giang không kiểm tra, đối chiếu cụ thể từng trường hợp giữa bản giấy trình ký với dữ liệu trên phần mềm kế toán tập trung trước khi gửi ngân hàng chuyển tiền, nên đã không phát hiện ra các trường hợp đã được chi trả trước lại được chi trả đợt sau.

Bị cáo Lê Mạnh Quân trực tiếp phụ trách bộ phận kế toán, khi nhận hồ sơ chi trả tiền ốm đau, thai sản, dưỡng sức do Thương lập và được Đinh Tĩnh Giang trình ký. Quân là người ký duyệt trên ủy nhiệm chi và bảng kê chuyển tiền.

Từ tháng 10/2022 đến ngày 19/2/2024 với tư cách là giám đốc, bị cáo Quân chỉ kiểm tra hồ sơ đã đủ thủ tục, chữ ký của Kế toán trưởng và tổng số tiền đã khớp giữa ủy nhiệm chi và bảng kê hay chưa mà không kiểm tra chi tiết, rà soát việc chi bảo hiểm ốm đau, thai sản.

Trong quá trình công tác, Quân không thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình tài chính của đơn vị, giám sát quá trình thực hiện công vụ của cấp dưới, nên không phát hiện Thương thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm trong thời gian dài.

Đến ngày 22/2/2024, Đinh Tĩnh Giang phát hiện tài khoản 13xxx trên phần mềm kế toán tập trung của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm ghi nhận số tiền hơn 56 tỷ đồng đối ứng với tài khoản 1xx (tiền mặt tại ngân hàng) có nguồn dữ liệu nhập máy từ tài khoản “thuongdt” của Đỗ Thương Thương sử dụng.

Do thấy bất thường, Giang đã báo Lê Mạnh Quân để báo cáo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội. Đồng thời Lê Mạnh Quân làm đơn tố giác gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội giải quyết.

Với hành vi nêu trên, Đỗ Thương Thương bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân về tội "Tham ô tài sản". Liên quan, Lê Mạnh Quân, Đinh Tĩnh Giang lần lượt bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và 4 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Quân và Giang đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, do vắng mặt bị cáo Giang, phiên tòa phúc thẩm đã phải trì hoãn.