Nữ phi công quân sự 'đẹp nhất Trung Quốc'

Từ Phong Xán đã là phi công nổi tiếng khắp Trung Quốc từ khi trở thành học viên quân sự vào năm 207. Cô một lần nữa làm bùng nổ truyền thông khi được các hãng tin nhiều nước châu Á so sánh với Song Hye Kyo, khi nữ minh tinh Hàn Quốc từng gây sốt với vai quân nhân trong bộ phim đình đám Hạ cánh nơi anh. Cô nàng có chiều cao 1,75 m, với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo và đôi chân dài. Không chỉ thu hút bởi ngoại hình, Từ còn được coi là "hình mẫu hoàn hảo" với những thành tích ấn tượng, là nữ phi công đầu tiên thực hiện thành công nhiệm vụ bay độc lập ở tuổi 21.