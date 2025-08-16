Nữ phi công quân sự 'đẹp nhất Trung Quốc'

|
Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nữ phi công quân sự Trung Quốc có nhan sắc nổi bật, được ví như "thần tiên tỷ tỷ", khiến nhiều người tò mò và tìm kiếm thông tin. Một số người nhận ra cô nàng là Từ Phong Xán (Xu Fengcan, sinh năm 1999), phi công Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Cô nàng từng gây sốt khi xuất hiện tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 15 vào tháng 11 năm ngoái.
Từ Phong Xán đã là phi công nổi tiếng khắp Trung Quốc từ khi trở thành học viên quân sự vào năm 207. Cô một lần nữa làm bùng nổ truyền thông khi được các hãng tin nhiều nước châu Á so sánh với Song Hye Kyo, khi nữ minh tinh Hàn Quốc từng gây sốt với vai quân nhân trong bộ phim đình đám Hạ cánh nơi anh. Cô nàng có chiều cao 1,75 m, với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo và đôi chân dài. Không chỉ thu hút bởi ngoại hình, Từ còn được coi là "hình mẫu hoàn hảo" với những thành tích ấn tượng, là nữ phi công đầu tiên thực hiện thành công nhiệm vụ bay độc lập ở tuổi 21.
|
Năm 2023, Từ Phong Xán được đề cử là một trong 3 đại sứ cho các trường quân sự Trung Quốc. Kể từ đó, cô thường xuyên được cử tham gia các sự kiện, thường là trong vai trò diễn giả. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, cô tham gia biểu diễn bài hát quân đội trong khuôn khổ chương trình mừng xuân của đài truyền hình quốc gia CCTV.
|
Trong một cuộc phỏng vấn cùng Lưu Dương, phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc, Từ Phong Xán cũng chia sẻ mơ ước được trở thành một phi hành gia trong tương lai. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên, Từ được truyền cảm hứng để trở thành người có nhiều đóng góp cho đất nước.
Với thành tích ấn tượng, nữ phi công được xem là hình mẫu cho giới trẻ thời đại mới. Ngày 28/1/2021, đúng ngày Từ tốt nghiệp, chương trình "Tuổi trẻ mới" của Xinhua đã phát sóng bộ phim ngắn có tựa đề "Khát vọng vươn lên bầu trời", ghi lại cảnh cô và các sinh viên khác lái máy bay.
|
Câu chuyện của Từ còn được đưa vào phần thi viết luận của Kỳ thi tuyển sinh Đại học tỉnh Chiết Giang năm 2022. Cô truyền cảm hứng để nhiều người trẻ theo đuổi ước mơ và vượt qua giới hạn.
|
Tháng 3 năm nay, Từ Phong Xán gây chú ý khi tham dự Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 3 với tư cách đại biểu. Phong thái chỉn chu, điềm tĩnh trong bộ quân phục của cô nhận về nhiều lời khen ngợi.
Những người phụ nữ thay đổi thế giới
Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.