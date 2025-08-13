Nữ phóng viên xinh đẹp khiến HLV bóng đá 'bối rối'

Arda Turan, HLV trưởng CLB Shakhtar Donetsk (Ukraine), trở thành tâm điểm chú ý sau màn phỏng vấn "khó xử" cùng nữ phóng viên Daria Bondar Savina.

Daria Bondar Savina là nữ phóng viên thể thao nổi tiếng với ngoại hình ưa nhìn. Ảnh: @savinadasha/Instagram.

Sau chiến thắng trước CLB Besiktas ở vòng loại Europa League gần đây, Arda Turan liên tục nhìn xuống đất hoặc liếc sang hướng khác trong cuộc phỏng vấn với Daria Bondar Savina (24 tuổi).

Cư dân mạng nhanh chóng "bắt bài" đây không phải lần đầu nhà cầm quân người Thổ Nhĩ Kỳ hành xử như vậy. Trong lần phỏng vấn trước đó hồi tháng 7, Turan cũng tỏ ra lúng túng, tránh giao tiếp bằng ánh mắt với người đẹp Ukraine

Theo Gazeta Express, khi video về tình huống này lan truyền, nhiều dân mạng để lại bình luận hài hước: "Mắt nhìn xuống, tim giữ kỷ luật", "Sợ vợ nên ông ấy không dám nhìn ai khác" hay "Liếc xuống để giữ hôn nhân".

HLV Arda Turan tỏ ra căng thẳng khi đối diện nữ phóng viên quyến rũ. Ảnh cắt từ clip.

Turan kết hôn với Aslihan Dogan từ năm 2018 và có hai con. Cựu tiền đạo Barcelona không bình luận về khoảnh khắc nhận được sự quan tâm rộng rãi trên mạng xã hội. Ông vẫn duy trì sự chuyên nghiệp của mình trong cả hai cuộc phỏng vấn.

Thêm một nguyên nhân có thể lý giải cho sự thận trọng của Turan là Savina đã kết hôn với một trong những học trò của ông - trung vệ Valeriy Bondar (26 tuổi).

Arda Turan (38 tuổi) mới được bổ nhiệm làm HLV của Shakhtar tháng trước, sau khi gây ấn tượng tại CLB Eyupspor ở quê nhà. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông có 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi có tương tác với Turan, Savina tiết lộ cô bất ngờ trước phản ứng "cuồng nhiệt" của người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ. Cô cho biết mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn, lời mời chụp ảnh và phỏng vấn thời gian qua. Người đẹp 24 tuổi làm phóng viên cho Shakhtar Donetsk trong mùa hè này và nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình thu hút.

Nữ phóng viên 24 tuổi đã kết hôn với trung vệ Valeriy Bondar. Ảnh: @savinadasha/Instagram.